Érkezhetnek az uniós pénzek, a forint mellett a pesti tőzsdét is feltüzelte a rendkívüli bejelentés – az OTP és a Richter is nagy raliban
Lendületes erősödésnek indultak a hazai eszközök péntek kora délután, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének közös sajtótájékoztatója során, ahol a Magyarországot megillető uniós források hazahozatával kapcsolatban jelentettek be áttörést . A forint közel ötéves csúcsra erősödött a fejleményekre, és a pesti tőzsdére is új vételi erő érkezett, az OTP húz a legjobban.
A magyar kormányfő szerint minden olyan kérdésben sikerült megállapodniuk, ami szükséges ahhoz, hogy a magyarok hozzájussanak a nekik járó 6000 milliárd forintnyi euróhoz.
A forint azonnal reagált a magyar gazdaság számára egyértelműen pozitív hírekre. A bejelentés előtt kivártak a kereskedők, amit az is jelez, hogy az euró/forint árfolyam sokáig oldalazott a nap során. A délután két órakor kezdődő sajtótájékoztató után hirtelen lendületet vett a magyar fizetőeszköz, 0,15 százalékos előnyt szerezve a közös európai pénzzel szemben rövid idő alatt. A keresztárfolyam ezzel letörte a 354-es szintet is.
A dollárhoz képest bő 0,1 százalékos előnybe fordult át a forint lemaradása, a kurzus a 304,6-os szintről 303,9-ig robogott le.
A régiós devizák elől is meglépett a forint, a cseh korona és a lengyel zloty váltási árfolyama is mintegy 0,15 százalékkal került lejjebb.
A forint számára az uniós források érkezése döntő árfolyam-erősítő tényező, amit az elmúlt hetekben, a kormányváltás óta elkezdett fokozatosan beárazni a piac. A mai erősödést az optimista nemzetközi hangulat is segíti, miután az amerikai–iráni háború lezárásáról, a tűzszünet meghosszabbításával kapcsoaltosan is kedvező hírek érkeztek.
A pesti tőzsde is új lendületre kapott kora délután, a BUX index 2,2 százalékra terjesztette ki napi emelkedését. A vezető részvénykosár 134 400 pont fölé robogott. A hazai gazdaság fellendítésére érkező források a hitelezést is felpörgethetik, nem véletlen, hogy a blue chipek közül
- az OTP húz a legjobban, 3,6 százalékkal.
- A Mol papírjai 1,7 százalékkal,
- a Richter részvényei 2,3 százalékkal drágulnak.
- A magyar Telekom kurzusa 0,5 százalékkal került feljebb.
Európában kisebb, jellemzően 0,5 százalék körüli pluszban szórnak a meghatározó nyugati részvénykosarak az általánosan optimista nemzetközi hangulatban. A frankfurti DAX 0,1 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal, a londoni FTSA 100 0,3 százalékkal erősödik.