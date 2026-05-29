Deviza
EUR/HUF353,86 -0,18% USD/HUF303,12 -0,36% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,72 -0,17% RON/HUF67,38 -0,3% CZK/HUF14,57 -0,19% EUR/HUF353,86 -0,18% USD/HUF303,12 -0,36% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,72 -0,17% RON/HUF67,38 -0,3% CZK/HUF14,57 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 526,71 +2,34% MTELEKOM2 640 +0,53% MOL3 826 +1,1% OTP41 760 +3,11% RICHTER12 710 +2,83% OPUS354,5 +6,06% ANY7 910 -1,01% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3% BUMIX9 237,82 +0,73% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 880,93 +0,8% BUX134 526,71 +2,34% MTELEKOM2 640 +0,53% MOL3 826 +1,1% OTP41 760 +3,11% RICHTER12 710 +2,83% OPUS354,5 +6,06% ANY7 910 -1,01% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3% BUMIX9 237,82 +0,73% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 880,93 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
uniós források
forint
OTP
dollár
tőzsde
euró

Érkezhetnek az uniós pénzek, a forint mellett a pesti tőzsdét is feltüzelte a rendkívüli bejelentés – az OTP és a Richter is nagy raliban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új lendület vettek a magyar eszközök az uniós források érkezéséről szóló bejelentést követően. A forint elhúzott az euróval és a dollárral szemben, az OTP és a Richter is száguld.
K. T.
2026.05.29, 15:16
Frissítve: 2026.05.29, 15:34

Lendületes erősödésnek indultak a hazai eszközök péntek kora délután, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének közös sajtótájékoztatója során, ahol a Magyarországot megillető uniós források hazahozatával kapcsolatban jelentettek be áttörést . A forint közel ötéves csúcsra erősödött a fejleményekre, és a pesti tőzsdére is új vételi erő érkezett, az OTP húz a legjobban.

OTP, pesti tőzsde, Richter, forint
A forint árfolyama megugrott, az OTP húzza a pesti tőzsdét az uniós forrásokról érkező hírekre / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar kormányfő szerint minden olyan kérdésben sikerült megállapodniuk, ami szükséges ahhoz, hogy a magyarok hozzájussanak a nekik járó 6000 milliárd forintnyi euróhoz.

A forint azonnal reagált a magyar gazdaság számára egyértelműen pozitív hírekre. A bejelentés előtt kivártak a kereskedők, amit az is jelez, hogy az euró/forint árfolyam sokáig oldalazott a nap során. A délután két órakor kezdődő sajtótájékoztató után hirtelen lendületet vett a magyar fizetőeszköz, 0,15 százalékos előnyt szerezve a közös európai pénzzel szemben rövid idő alatt. A keresztárfolyam ezzel letörte a 354-es szintet is.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest bő 0,1 százalékos előnybe fordult át a forint lemaradása, a kurzus a 304,6-os szintről 303,9-ig robogott le.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák elől is meglépett a forint, a cseh korona és a lengyel zloty váltási árfolyama is mintegy 0,15 százalékkal került lejjebb.

A forint számára az uniós források érkezése döntő árfolyam-erősítő tényező, amit az elmúlt hetekben, a kormányváltás óta elkezdett fokozatosan beárazni a piac. A mai erősödést az optimista nemzetközi hangulat is segíti, miután az amerikai–iráni háború lezárásáról, a tűzszünet meghosszabbításával kapcsoaltosan is kedvező hírek érkeztek.

A pesti tőzsde is új lendületre kapott kora délután, a BUX index 2,2 százalékra terjesztette ki napi emelkedését. A vezető részvénykosár 134 400 pont fölé robogott. A hazai gazdaság fellendítésére érkező források a hitelezést is felpörgethetik, nem véletlen, hogy a blue chipek közül 

  • az OTP húz a legjobban, 3,6 százalékkal
  • A Mol papírjai 1,7 százalékkal, 
  • a Richter részvényei 2,3 százalékkal drágulnak. 
  • A magyar Telekom kurzusa 0,5 százalékkal került feljebb.

Európában kisebb, jellemzően 0,5 százalék körüli pluszban szórnak a meghatározó nyugati részvénykosarak az általánosan optimista nemzetközi hangulatban. A frankfurti DAX 0,1 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal, a londoni FTSA 100 0,3 százalékkal erősödik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1628 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu