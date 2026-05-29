Rendkívüli: vége a tárgyalásnak Ursula von der Leyennel, Magyar Péter bejelentést tesz az uniós pénzekről – élő tudósítás

A Magyar Nagydíjnál is jobban dőlhet a pénz a Bajnokok Ligája-döntőből

A szombati budapesti Bajnokok Ligája-döntő közvetlen gazdasági hatása akár az 50 milliárd forintot is elérheti, amivel az esemény a Magyar Nagydíjhoz és az atlétikai világbajnoksághoz mérhető bevételt generálhat a fővárosnak. A legtöbb pénzt a külföldi szurkolók költése hozhatja, miközben a szállodák, vendéglátóhelyek és közlekedési szolgáltatók is jelentős forgalomnövekedésre számíthatnak. A döntő gazdasági hatása jóval túlmutat a stadionon belüli költésen.
VG
2026.05.29, 13:46
Frissítve: 2026.05.29, 14:01

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.

A Puskás Arénába rendezett BL-döntő lázában ég Budapest, a sok külföldről érkező miatt extrém magas áron kínálják a még megmaradt szálláshelyeket
A számítások szerint a fogyasztás döntő részét az 50–70 ezer külföldi látogató adhatja / Fotó: Vémi Zoltán

A kutatóintézet becslése szerint az első magyarországi BL-finálé a Forma–1-es Magyar Nagydíjhoz vagy az atlétikai világbajnoksághoz hasonló, sőt egyes mutatók szerint még azoknál is jelentősebb bevételt hozhat a fővárosnak és a hazai turizmusnak.

A számítások szerint a fogyasztás döntő részét az az 50–70 ezer külföldi látogató adhatja, akik átlagosan 700–1000 eurót költhetnek budapesti tartózkodásuk során. Ez azt jelenti, hogy a külföldi szurkolók összesített költése önmagában több tízmilliárd forintos bevételt generálhat a magyar gazdaság számára.

A szállodák és az éttermek lehetnek a legnagyobb nyertesek

A GKI szerint a bevételek legfontosabb forrását az idegenforgalmi fogyasztás jelenti. Bár az esemény hatása nagyjából másfél hetes időszakban érzékelhető, a legintenzívebb forgalom a döntő előtti és utáni napokra koncentrálódik.

A kutatóintézet kiemelte, hogy a prémiumkategóriás szállások árai ilyenkor akár két-háromszorosukra is emelkedhetnek. A fővárosi

  • éttermek,
  • kávézók,
  • bárok
  • és szórakozóhelyek

szintén jóval nagyobb forgalomra számíthatnak, de a repülőtéri szolgáltatások, a taxitársaságok, a közösségi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is profitálhat a szurkolók érkezéséből.

A döntő gazdasági hatása így jóval túlmutat a stadionon: a vendéglátástól kezdve a kereskedelmen át a közlekedési szolgáltatásokig számos ágazat részesülhet a többletkeresletből.

Nemcsak a hétvége nyerhet a döntőn

A GKI szerint a BL-döntő hosszabb távon is pozitív hatást gyakorolhat a főváros turizmusára. Egy ilyen világesemény jelentős nemzetközi médiafigyelmet generál, amely javíthatja Budapest ismertségét és vonzerejét a külföldi utazók körében. A gazdaságkutató úgy véli, hogy

az esemény akár egy-másfél éven keresztül is támogathatja a budapesti szálláshelyek kihasználtságát és a turisztikai keresletet.

A mérleg ugyanakkor nem kizárólag pozitív tételekből áll. A BL-döntő kiszorító hatással is járhat: egyes turisták éppen a megnövekedett tömeg vagy a magasabb árak miatt halaszthatják el budapesti utazásukat. Emellett az államnak és az önkormányzatoknak jelentős

  • biztonsági,
  • közlekedési
  • és infrastrukturális

költségeket is viselniük kell a rendezvény lebonyolítása miatt.

A kutatóintézet szerint ezek a kiadások csökkentik a rendezvény nettó gazdasági hasznát, ugyanakkor összességében a Bajnokok Ligája döntője így is az elmúlt évek egyik legjelentősebb sportturisztikai eseménye lehet Magyarország számára.

Soha ennyi rendőr nem volt még szolgálatban: több mint ötvenezer külföldi drukker tombol majd Budapesten – a reptér és a BKK így készül az extrém terhelésre

Történelmi sporteseményre készül Budapest: a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő előkészületeiről tartott közös sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a BKK és a Budapest Airport vezetése. A május 30-i finálé a magyar futball és a hazai turizmus egyik legnagyobb nemzetközi eseménye lesz, amely több tízezer külföldi szurkolót hoz a fővárosba. A szervezők a biztonsági intézkedésekről, a közlekedési rendről, a repülőtéri forgalomról és a szurkolói logisztikáról ismertették a részleteket. Az angol és a francia bajnokcsapatot hazájuk rendőrei is elkísérik Budapestre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
