A Magyar Nagydíjnál is jobban dőlhet a pénz a Bajnokok Ligája-döntőből
A budapesti Bajnokok Ligája-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.
A kutatóintézet becslése szerint az első magyarországi BL-finálé a Forma–1-es Magyar Nagydíjhoz vagy az atlétikai világbajnoksághoz hasonló, sőt egyes mutatók szerint még azoknál is jelentősebb bevételt hozhat a fővárosnak és a hazai turizmusnak.
A számítások szerint a fogyasztás döntő részét az az 50–70 ezer külföldi látogató adhatja, akik átlagosan 700–1000 eurót költhetnek budapesti tartózkodásuk során. Ez azt jelenti, hogy a külföldi szurkolók összesített költése önmagában több tízmilliárd forintos bevételt generálhat a magyar gazdaság számára.
A szállodák és az éttermek lehetnek a legnagyobb nyertesek
A GKI szerint a bevételek legfontosabb forrását az idegenforgalmi fogyasztás jelenti. Bár az esemény hatása nagyjából másfél hetes időszakban érzékelhető, a legintenzívebb forgalom a döntő előtti és utáni napokra koncentrálódik.
A kutatóintézet kiemelte, hogy a prémiumkategóriás szállások árai ilyenkor akár két-háromszorosukra is emelkedhetnek. A fővárosi
- éttermek,
- kávézók,
- bárok
- és szórakozóhelyek
szintén jóval nagyobb forgalomra számíthatnak, de a repülőtéri szolgáltatások, a taxitársaságok, a közösségi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is profitálhat a szurkolók érkezéséből.
A döntő gazdasági hatása így jóval túlmutat a stadionon: a vendéglátástól kezdve a kereskedelmen át a közlekedési szolgáltatásokig számos ágazat részesülhet a többletkeresletből.
Nemcsak a hétvége nyerhet a döntőn
A GKI szerint a BL-döntő hosszabb távon is pozitív hatást gyakorolhat a főváros turizmusára. Egy ilyen világesemény jelentős nemzetközi médiafigyelmet generál, amely javíthatja Budapest ismertségét és vonzerejét a külföldi utazók körében. A gazdaságkutató úgy véli, hogy
az esemény akár egy-másfél éven keresztül is támogathatja a budapesti szálláshelyek kihasználtságát és a turisztikai keresletet.
A mérleg ugyanakkor nem kizárólag pozitív tételekből áll. A BL-döntő kiszorító hatással is járhat: egyes turisták éppen a megnövekedett tömeg vagy a magasabb árak miatt halaszthatják el budapesti utazásukat. Emellett az államnak és az önkormányzatoknak jelentős
- biztonsági,
- közlekedési
- és infrastrukturális
költségeket is viselniük kell a rendezvény lebonyolítása miatt.
A kutatóintézet szerint ezek a kiadások csökkentik a rendezvény nettó gazdasági hasznát, ugyanakkor összességében a Bajnokok Ligája döntője így is az elmúlt évek egyik legjelentősebb sportturisztikai eseménye lehet Magyarország számára.
Történelmi sporteseményre készül Budapest: a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő előkészületeiről tartott közös sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a BKK és a Budapest Airport vezetése. A május 30-i finálé a magyar futball és a hazai turizmus egyik legnagyobb nemzetközi eseménye lesz, amely több tízezer külföldi szurkolót hoz a fővárosba. A szervezők a biztonsági intézkedésekről, a közlekedési rendről, a repülőtéri forgalomról és a szurkolói logisztikáról ismertették a részleteket. Az angol és a francia bajnokcsapatot hazájuk rendőrei is elkísérik Budapestre.