A Magyar Nagydíjnál is jobban dőlhet a pénz a Bajnokok Ligája-döntőből

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.

A számítások szerint a fogyasztás döntő részét az 50–70 ezer külföldi látogató adhatja / Fotó: Vémi Zoltán

A kutatóintézet becslése szerint az első magyarországi BL-finálé a Forma–1-es Magyar Nagydíjhoz vagy az atlétikai világbajnoksághoz hasonló, sőt egyes mutatók szerint még azoknál is jelentősebb bevételt hozhat a fővárosnak és a hazai turizmusnak.

A számítások szerint a fogyasztás döntő részét az az 50–70 ezer külföldi látogató adhatja, akik átlagosan 700–1000 eurót költhetnek budapesti tartózkodásuk során. Ez azt jelenti, hogy a külföldi szurkolók összesített költése önmagában több tízmilliárd forintos bevételt generálhat a magyar gazdaság számára.

A szállodák és az éttermek lehetnek a legnagyobb nyertesek

A GKI szerint a bevételek legfontosabb forrását az idegenforgalmi fogyasztás jelenti. Bár az esemény hatása nagyjából másfél hetes időszakban érzékelhető, a legintenzívebb forgalom a döntő előtti és utáni napokra koncentrálódik.

A kutatóintézet kiemelte, hogy a prémiumkategóriás szállások árai ilyenkor akár két-háromszorosukra is emelkedhetnek. A fővárosi

éttermek,

kávézók,

bárok

és szórakozóhelyek

szintén jóval nagyobb forgalomra számíthatnak, de a repülőtéri szolgáltatások, a taxitársaságok, a közösségi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is profitálhat a szurkolók érkezéséből.

A döntő gazdasági hatása így jóval túlmutat a stadionon: a vendéglátástól kezdve a kereskedelmen át a közlekedési szolgáltatásokig számos ágazat részesülhet a többletkeresletből.

Nemcsak a hétvége nyerhet a döntőn

A GKI szerint a BL-döntő hosszabb távon is pozitív hatást gyakorolhat a főváros turizmusára. Egy ilyen világesemény jelentős nemzetközi médiafigyelmet generál, amely javíthatja Budapest ismertségét és vonzerejét a külföldi utazók körében. A gazdaságkutató úgy véli, hogy

az esemény akár egy-másfél éven keresztül is támogathatja a budapesti szálláshelyek kihasználtságát és a turisztikai keresletet.

A mérleg ugyanakkor nem kizárólag pozitív tételekből áll. A BL-döntő kiszorító hatással is járhat: egyes turisták éppen a megnövekedett tömeg vagy a magasabb árak miatt halaszthatják el budapesti utazásukat. Emellett az államnak és az önkormányzatoknak jelentős

biztonsági,

közlekedési

és infrastrukturális

költségeket is viselniük kell a rendezvény lebonyolítása miatt.