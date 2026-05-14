Kínai–amerikai csúcstalálkozó: újabb súlyos konfliktus fenyeget, előkerült a téma, amit mindenki kerülne – Trump és Hszi optimista, de messze még az áttörés

Már javában zajlik a kínai–amerikai csúcstalálkozó. A fél világ kíváncsian figyeli, milyen megállapodásra jutnak a felek Donald Trump pekingi látogatásán. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke 2017 óta először látogat Kínába, vagyis legutóbb az első Fehér Házban töltött ciklusában járt ott. Eredetileg márciusra tervezték a csúcstalálkozó Hszi Csin-ping kínai elnökkel, azonban az iráni háború miatt Trump elhalasztotta kínai útját.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök május 14-én, Pekingben / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Az amerikai elnök hivatalos programja csütörtökön kezdődött. A The Guardian értesülései szerint Donald Trump és Hszi Csin-ping körülbelül kétórás tárgyalás után zárták le aznapi találkozójukat, amelyen Tajvanról, kereskedelemről és egyéb kényes kérdésekről tárgyaltak. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az álláspontok túlzottan közeledtek volna.

Hszi Csin-ping az amerikai elnökkel folytatott csúcstalálkozón felvetette Tajvan kérdését. Hszi hangsúlyozta, hogy „a tajvani kérdés a legfontosabb ügy a kínai–amerikai kapcsolatokban” – jelentette a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua, amelyet a CNN szemlézett. Az elnök szerint ha rosszul kezelik ezt a kérdést, akkor két nemzet összeütközhet vagy akár konfliktusba kerülhet, ami a két ország kapcsolatát rendkívül veszélyes helyzetbe sodorja, ahogy az egész térséget is.

Az ellentét a két nagyhatalom között abból fakad, hogy Kína magáénak tekinti Tajvant, az Amerikai Egyesült Államok viszont ezt nem ismeri el, független országként tekint a szigetre. Washington erős, nem hivatalos kapcsolatokat tart fenn Tajvannal, de szándékosan kétértelmű álláspontot képvisel annak kapcsán, hogy katonailag beavatkozna-e egy esetleges kínai támadás esetén.

Trump és Hszi is optimistán nyilatkozott, de áttörés még nem történt

A tárgyalást követő sajtótájékoztatón azonban mindkét elnök optimistán nyilatkozott. Hszi kifejtette, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak és Kínának ki kell bővíteni az együttműködést a kereskedelem, az egészségügy, a mezőgazdaság, az idegenforgalom a kultúra és a bűnüldözés területén is. A kínai elnök hozzátette, hogy az együttműködés mindkét fél számra előnyös lesz.