Kínai–amerikai csúcstalálkozó: újabb súlyos konfliktus fenyeget, előkerült a téma, amit mindenki kerülne – Trump és Hszi optimista, de messze még az áttörés
Már javában zajlik a kínai–amerikai csúcstalálkozó. A fél világ kíváncsian figyeli, milyen megállapodásra jutnak a felek Donald Trump pekingi látogatásán. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke 2017 óta először látogat Kínába, vagyis legutóbb az első Fehér Házban töltött ciklusában járt ott. Eredetileg márciusra tervezték a csúcstalálkozó Hszi Csin-ping kínai elnökkel, azonban az iráni háború miatt Trump elhalasztotta kínai útját.
Az amerikai elnök hivatalos programja csütörtökön kezdődött. A The Guardian értesülései szerint Donald Trump és Hszi Csin-ping körülbelül kétórás tárgyalás után zárták le aznapi találkozójukat, amelyen Tajvanról, kereskedelemről és egyéb kényes kérdésekről tárgyaltak. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az álláspontok túlzottan közeledtek volna.
Hszi Csin-ping az amerikai elnökkel folytatott csúcstalálkozón felvetette Tajvan kérdését. Hszi hangsúlyozta, hogy „a tajvani kérdés a legfontosabb ügy a kínai–amerikai kapcsolatokban” – jelentette a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua, amelyet a CNN szemlézett. Az elnök szerint ha rosszul kezelik ezt a kérdést, akkor két nemzet összeütközhet vagy akár konfliktusba kerülhet, ami a két ország kapcsolatát rendkívül veszélyes helyzetbe sodorja, ahogy az egész térséget is.
Az ellentét a két nagyhatalom között abból fakad, hogy Kína magáénak tekinti Tajvant, az Amerikai Egyesült Államok viszont ezt nem ismeri el, független országként tekint a szigetre. Washington erős, nem hivatalos kapcsolatokat tart fenn Tajvannal, de szándékosan kétértelmű álláspontot képvisel annak kapcsán, hogy katonailag beavatkozna-e egy esetleges kínai támadás esetén.
Trump és Hszi is optimistán nyilatkozott, de áttörés még nem történt
A tárgyalást követő sajtótájékoztatón azonban mindkét elnök optimistán nyilatkozott. Hszi kifejtette, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak és Kínának ki kell bővíteni az együttműködést a kereskedelem, az egészségügy, a mezőgazdaság, az idegenforgalom a kultúra és a bűnüldözés területén is. A kínai elnök hozzátette, hogy az együttműködés mindkét fél számra előnyös lesz.
„Kína egyre szélesebbre nyitja kapuit a világ felé. Az amerikai vállalatokat is szívesen látjuk az országban, minden korábbinál fényesebb jövő áll előttük Kínában” – idézte Hszi Csin-pinget a kínai állami hírügynökség.
Kijelentéseit örömmel hallgatták a jelen lévő amerikai vállalatvezetők. A hírek szerint ugyanis a Tesla vezetője, Elon Musk , az Nvidia vezetője, Jensen Huang és az Apple vezetője, Tim Cook is azok közé tartozik, akik Donald Trump amerikai elnökkel együtt utaztak Pekingbe.
Jensen Huang csütörtökön optimistán nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy Trump és Hszi a pekingi tárgyalásokon tovább építik jó kapcsolataikat a javítják a kétoldalú viszonyt. A Nvidia-vezér számára is kulcsfontosságú a találkozó, hiszen minden erejével azon dolgozik, hogy a tech óriás megőrizze jelenlétét a világ második legnagyobb gazdaságában. Az amerikai chipgyártó jelenleg nem tudja leszállítani H200-as chipjeit azoknak a kínai ügyfeleknek, akik a hardvert a mesterséges intelligencia fejlesztéseihez szeretnék felhasználni.
Részvénypiac: nem várható áttörés a kínai–amerikai csúcson, ismét tombol az MI-láz, viszont az inflációs veszély kijózanító lehet
Emelkedett csütörtökön az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac, az indexeket az MI körüli kiújult lelkesedés hajtotta fel. Ennek köszönhetően a dél-koreai SK Hynix kapitalizációja az ezermilliárd dolláros szint közelébe kerül. A figyelem középpontjában Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök nagy téttel bíró találkozója áll.
Michael Strobaek, a Lombard Odier globális befektetési igazgatója szerint a Trump–Hszi-találkozó legnagyobb eredménye az lehet, ha sikerül fenntartani a status quót.
A közel-keleti tűzszünet körüli bizonytalanság közepette ez most akár elegendő is lehet
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Strobaek, hozzátéve, hogy alacsonyak a várakozások, és kevés jel utal látványos diplomáciai áttörésre.