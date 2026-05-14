A jegybanki döntésből kigyógyult, semmi sem állítja meg a forintot – megütötték a Molt

A jegybank szerdai döntésének hatását gyorsan ledolgozta a magyar fizetőeszköz. A Mol árfolyama 3900 forint alá süllyedt, miután kétségessé válhat a NIS-tranzakció.
K. B. G.
2026.05.14, 11:40
Frissítve: 2026.05.14, 12:10

Vegyesen szerepeltek a pesti tőzsde legnagyobb részvényei csütörtök délelőtt, miközben a forint a szerdai megtorpanás után visszanyerte erejét az euróval szemben. A magyar fizetőeszköz szerdán arra a hírre kezdett el gyengülni, hogy a Magyar Nemzeti Bank a javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát. 

A forint erősödését semmi sem állítja meg / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint erősödésnek trendje egyelőre töretlen

A jegybank döntése a befektetőket is teszteli, és olyan megoldásokat keres, amelyekkel korlátozhatja a forint erősödését, amely a márciusi mélypont óta 10 százalékkal értékelődött fel. A múlt héten már Kurali Zoltán, az MNB alelnöke is arról beszélt, hogy a forint erősödése mérsékelheti az inflációs pályát, és mozgásteret biztosíthat a kamatok tekintetében. A szerdai döntés hatása azonban kérészéletűnek bizonyult, 

a kamatcsökkentés ellenére csütörtök délelőttre az euró-forint árfolyam már ismét a 358-as szint alatt állt, szinte majdnem ugyanott, ahol a jegybank lépése előtt.

Bár reggel a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX erősen indította a kereskedést, az 1 százalékot közelítő emelkedés a délutáni órákban 0,2 százalék körüli mértékűre csökkent, az index pedig 131 200 pont körül alakult. A gyengülés hátterében a Mol árfolyamának esése áll, miközben a blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom erősen szerepelt.

Az OTP holnap teszi közzé első negyedéves eredményeit, csütörtök reggel az osztalékfizetés időpontjával kapcsolatban közölt információkat . A részvényt május 20-ig lehet az 1071 forintos osztalék reményében megvenni, a kifizetés június elsején esedékes. A bankpapír délelőtt 0,8 százalék körül erősödött, és 41 300 forint környékén mozgott.

Árfolyam: 41 920 HUF +950 / +2,27 %
Forgalom: 4 245 671 050 HUF
Ütik a Molt, ugrik a Masterplast

A Mol részvénye a reggeli erősödés után lefordult, miközben szaporodnak a kérdések a NIS-tranzakció körül. Lehetséges, hogy a magyar olajvállalat mégsem vásárolhatja föl a szerb társaságot, arra ugyanis újabb vevő jelentkezett be. Az olajcég részvényeinek árfolyama több mint 2 százalékos esés után 3900 forint alá süllyedt.

Árfolyam: 3 912 HUF -68 / -1,74 %
Forgalom: 2 882 904 504 HUF
Továbbra sem tud magára találni a Richter, miután a cég eredményeit rontja a forint erősödése. A gyógyszergyártó bevételeinek jelentős része származik exportból, ami a forintban kifejezett jövedelmezőséget negatívan befolyásolja. Azonban a részvények nem sokáig tartózkodtak a negatív tartományban, enyhe erősödés után 12 400 forint körül járt a papír.

Árfolyam: 12 600 HUF +220 / +1,75 %
Forgalom: 399 459 330 HUF
A Magyar Telekom szerdán jelezte, hogy csütörtökön kezdi meg sajátrészvény-vásárlási programját, ami segíthette is a távközlési cég árfolyamának emelkedését. A részvények több mint 0,5 százalékos erősödés után a 2500 forintos határt közelítették, viszonylag magas forgalom mellett. A Magyar Telekom 50 milliárd forintot szán a részvényei visszavásárlására, míg délelőtt nagyjából 11-ig már több mint 600 millió forint volt a forgalom a papírban.

Árfolyam: 2 514 HUF +34 / +1,35 %
Forgalom: 2 449 834 610 HUF
A kiváló eredményekről beszámoló Masterplast részvényei mintegy 2 százalékot erősödtek csütörtök délelőtt.

Árfolyam: 2 780 HUF +100 / +3,6 %
Forgalom: 20 071 210 HUF
