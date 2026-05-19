Deviza
EUR/HUF361,14 +0,18% USD/HUF310,27 +0,31% GBP/HUF415,97 +0,12% CHF/HUF394,94 +0,2% PLN/HUF85,12 +0,16% RON/HUF69,32 +0,15% CZK/HUF14,85 +0,15% EUR/HUF361,14 +0,18% USD/HUF310,27 +0,31% GBP/HUF415,97 +0,12% CHF/HUF394,94 +0,2% PLN/HUF85,12 +0,16% RON/HUF69,32 +0,15% CZK/HUF14,85 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
uniós pénzek
felvásárlás
media
Tusk
Nawrocki
látogatás
Magyarország
Lengyelország
Magyar Péter

Erről eddig nem volt szó: kiderült, miért megy igazából Magyar Péter Lengyelországba, óriási üzleteket készíthetnek elő – "Azt súgták nekem"

Ez most nem csak a lengyel-magyar barátságról fog szólni. Magyar Péter mentőövet láthat Lengyelországban az uniós pénzek megszerzéséért. De ezen túlmenően nagyszabású magyarországi üzletek is az asztalra kerülhetnek.
Hecker Flórián
2026.05.19, 07:10
Frissítve: 2026.05.19, 07:18

Teljesen új megvilágításba helyezte Magyar Péter lengyelországi látogatását a Varsói Egyetem professzora. Bogdan Góralczyk elemzése a Wirtualna Polska felületén jelent meg, és a Hírek Lengyelországból blog szemlézte.

Magyar Péter, Tusk
Magyar Péter erről nem beszélt: ezért mehet igazából Lengyelországba / Fotó: Donald Tusk / X

A szakértő szerint az új magyar miniszterelnök valójában a mentőövet keresheti. "Mindenekelőtt a magyarok nagyon számítanak erre, mert ez rendkívül fontos számukra. Ez nem a szeretetről vagy a klasszikus "lengyel, magyar két jó barátról" szól, hanem a tiszta érdekekről" – hívta fel rá a figyelmet.

A budapesti delegáció Varsóban, Gdańskban és Krakkóban tervez találkozókat. Bogdan Góralczyk szerint az utazás fő célját a pénzügyi kérdések jelentik, valamint hogy feloldják az európai uniós forrásokat, amelyeket az elmúlt években javarészt befagyasztott Brüsszel Magyarország elől. Mintegy 16–20 milliárd euróról van szó.

Az elemző szerint a magyar gazdaságnak, mint a falat kenyérre, úgy van szüksége az uniós forrásokra. Lengyelország pedig ebben kulcsszereplő lehet, hiszen már rendelkezik tapasztalattal az uniós finanszírozás újraindításában, a lengyel miniszterelnök személye pedig kulcsfontoságú befolyással bírhat. Donald Tusk korábban az Európai Tanács elnöke is volt, ismeri

  • a mechanizmusokat, 
  • a bürokratákat,
  • a folyosókat,

és tudja, hogyan lehet gyorsan beindítani a folyamatokat. Magyar Péternek még ekkora "hátszéllel" is sietnie kell, hogy aláírja a keretmegállapodást, és hogy augusztus végéig a Tisza-kormány benyújtsa a megfelelő uniós kérelmeket. Ez az előfeltétele ugyanis annak, hogy az első források lehívását még ebben az évben meg tudják tenni.

Magyar Péter erről nem beszélt: ezért mehet igazából Lengyelországba

A varsói kormány számára a magyar delegáció látogatása kiváló alkalom a diplomáciai kérdések rendezésére is. Lengyelországnak másfél éve nincs nagykövete Budapesten, a varsói magyar nagykövetet is hazarendelték. Így dönteni kell majd az új misszióvezetők személyéről is.

A szakértő rámutatott a kétoldalú kapcsolatok növekvő gazdasági potenciáljára is, amit a lengyel tőke egyre fokozódó jelenléte jellemez Magyarországon. "Több mint fél évszázada ismerem ezt az országot, és

még soha nem volt ennyi áru és ennyi lengyel cég Magyarország területén

 – értékelt. Emlékeztetett rá, hogy a Tisza a magyar választási kampányban éppen Lengyelországot állították be a fejlődés példájaként. A magyarországi politikai változások most pedig újabb lehetőséget jelenthetnek a lengyel vállalkozók számára, beleértve a médiaipart is. "Azt súgták nekem, hogy meg lehetne venni az ottani médiumokat, mivel azokat privatizálni fogják vagy más módon osztják újra."

Mindenesetre a lengyelországi látogatás során az új magyar kormányfő találkozót tervez Karol Nawrocki államfővel is. A műsorvezető emlékeztetett arra, hogy a lengyel elnök a magyar választási kampány idején megjelent Budapesten és nyíltan támogatta Orbán Viktort.

Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az új magyar miniszterelnök és a lengyel államfő közötti kapcsolatépítés lehetséges. Ezt azzal magyarázta, hogy Magyar Pétert "nem egy klasszikus liberális", hanem vannak konzervatív jegyei is. "Ilyen ideológiai értelemben megtalálhatja a közös hangot az elnökünkkel. Hogy ez így lesz-e? Meglátjuk. A tetteik, és nem a szavaik alapján kell majd megítélni őket" – foglalta össze.

Magyar Pétert a kedden esedékes lengyelországi tárgyalásairól előzetesen azt mondta hétfőn a kormányülést követő sajtótájékoztatóján, hogy kereskedelmi, valamint energetikai egyeztetések is lesznek. Több kormánytag is elkíséri és találkozni fog Karol Nawrocki lengyel elnökkel, valamint Lech Walesa egykori elnökkel, a Szolidaritás vezetőjével, és ellátogat Gdanskba, ahol meg fogja koszorúzni az ottani emlékművet.

Magyar Péter előzőleg Krakkóban találkozni fog az érsekkel, illetve az ottani civil szférával. "Ahhoz, hogy a V4-ek együttműködése újra erős legyen, elengedhetetlen egy nagyon erős lengyel-magyar tengely" – jelentette ki.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu