Felemás kép Amerikából
Szektor szinten pedig az elmúlt évek sormintája folytatódik, vagyis a technológiai szektor húzza leginkább az indexet. A technológiai szektor éves alapon 50 százalékot meghaladó EPS növekedésről számolt be, míg az kommunikáció szektora is rendkívül jól teljesít a maga közel 49 százalékos emelkedésével (itt van ugyanis kimutatva a Meta és az Alphabet eredménye is). A „lemaradó” szektorok pedig jelenleg az energetika (0,7 százalék) és az egészségügy (-3,1 százalék). A második negyedéves várakozások alapján ugyanakkor az energetika iparága a lista végéről, az első helyre is ugorhat, köszönhetően a negyedév során bekövetkezett olajpiaci változásoknak.
Éves viszonylatban az S&P 500-ra vetített EPS megközelítheti a 335 dolláros szintet, ami 23 százalék fölötti éves növekedésnek felelne meg. Utoljára a pandémiát követő időszakban, 2021-ben volt képes a vállalati szektor ilyen mértékű eredmény növekedésre.
A mesterséges intelligencia vezeti a piacokat
És hogy mi hajtja a piacokat, vállalatokat? Hát természetesen még mindig a mesterséges intelligencia (MI) körüli őrület. A sajtóban napjainkban kevesebb szó esik róla, értelemszerűen az aktuális geopolitika események a Közel-Keleten forróbb témának bizonyulnak, de ez láthatóan nem, vagy csak kevésbé érdekli a vállalatokat. A jelentési szezonból egyértelműen kiderült, hogy
továbbra is legnagyobb vállalatok, a „Magnificent 7” tagjai, mint a Google (Alphabet) és az Amazon, valamint a félvezetők iparága adja a kiugróan magas növekedés döntő részét.
Ez a tendencia pedig azért kiemelten fontos, mert a tovább emelkedő igények és elvárások közepette, a jelenlegi igen bizonytalan geopolitikai és gazdasági környezet ellenére sem lassítanak a vállalatok, és tovább pörgetik a beruházásaikat. Az elköltött, valamint beütemezett tőkeberuházás döntő többsége pedig valamilyen formában az MI-hez kapcsolódik. A Meta például bejelentette, hogy éves szinten tervezett 125 milliárd dollár beruházási keretösszeget (ennek legnagyobb részét a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódik), 145 milliárdra emeli, míg a teljes piac viszonylatában is ehhez hasonló trend figyelhető meg.
Az amerikai GDP-adatok némi aggodalomra is okot adhatnak
A beruházási hajlandóság emelkedése, és annak mértéke pedig különösen érdekes a nemrégiben publikált (április 30.) amerikai első negyedéves GDP növekedésének viszonylatában. Az idei év első negyedévében az amerikai GDP növekedés kb. 2 százalék volt, ami egy stabil növekedésnek felel meg, főleg a 2025 negyedik negyedéves gyenge adatot követően. Ugyanakkor, ha mélyebben megvizsgáljuk az első negyedéves eredményt, akkor egy rég nem látott, és aggasztó jelenséget fedezhetünk fel. A USA gazdasági növekedésének alapját, historikus átlagban kb. 70 százalékát a lakossági fogyasztás adja, aminek átlagos értéke 2 százalék körül alakult az elmúlt évtizedekben, és jellemzően stabil tudott maradni. Az elmúlt 20 évet vizsgálva csupán két alkalommal, a 2008-as vállság, valamint a Covid járvány idején volt, hogy ettől a 2 százalék körüli értéktől jelentősen eltért volna a vizsgált adatsor.
A 2026 Q1-es adatokat vizsgálva pedig azonnal szembetűnő, hogy a lakossági fogyasztás hozzájárulás a GDP növekedéshez csupán 1,08 százalék volt, vagyis megközelítőleg a fele a szokásos értéknek.
A beruházások hozzájárulása a GDP növekedéshez a negyedév során pedig 1,39 százalékra emelkedett az átlagosnak tekinthető 0,6 százalékos értékről, vagyis egyértelműen megállapítható, hogy a vállalati szektor MI-hez kapcsolódó magas beruházása hajtotta a negyedéves GDP növekedését.
Ezek alapján pedig felmerülhet a kérdés, hogy az amerikai gazdaság állapota valóban olyan jó, mint elsőre ránézésre tűnik? A fogyasztás lassulását a Közel-Keleti konfliktus miatti félelem szülte, vagy egy komolyabb gazdasági fordulat előszele? Egyelőre még nem tudjuk biztosan megválaszolni ezeket a kérdéseket, de az biztos, hogy érdemes lesz kiemelten figyelni a következő hetekben, hónapokban a makrogazdasági adatokat, mert úgy tűnik, hogy a felmerülő kérdések száma egyre csak növekszik, amire ráerősít a második negyedévben kialakult energia és olajpiaci bizonytalanság is!