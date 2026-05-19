Felemás kép Amerikából

Szektor szinten pedig az elmúlt évek sormintája folytatódik, vagyis a technológiai szektor húzza leginkább az indexet. A technológiai szektor éves alapon 50 százalékot meghaladó EPS növekedésről számolt be, míg az kommunikáció szektora is rendkívül jól teljesít a maga közel 49 százalékos emelkedésével (itt van ugyanis kimutatva a Meta és az Alphabet eredménye is). A „lemaradó” szektorok pedig jelenleg az energetika (0,7 százalék) és az egészségügy (-3,1 százalék). A második negyedéves várakozások alapján ugyanakkor az energetika iparága a lista végéről, az első helyre is ugorhat, köszönhetően a negyedév során bekövetkezett olajpiaci változásoknak.

Éves viszonylatban az S&P 500-ra vetített EPS megközelítheti a 335 dolláros szintet, ami 23 százalék fölötti éves növekedésnek felelne meg. Utoljára a pandémiát követő időszakban, 2021-ben volt képes a vállalati szektor ilyen mértékű eredmény növekedésre.

A mesterséges intelligencia vezeti a piacokat

És hogy mi hajtja a piacokat, vállalatokat? Hát természetesen még mindig a mesterséges intelligencia (MI) körüli őrület. A sajtóban napjainkban kevesebb szó esik róla, értelemszerűen az aktuális geopolitika események a Közel-Keleten forróbb témának bizonyulnak, de ez láthatóan nem, vagy csak kevésbé érdekli a vállalatokat. A jelentési szezonból egyértelműen kiderült, hogy

továbbra is legnagyobb vállalatok, a „Magnificent 7” tagjai, mint a Google (Alphabet) és az Amazon, valamint a félvezetők iparága adja a kiugróan magas növekedés döntő részét.

Ez a tendencia pedig azért kiemelten fontos, mert a tovább emelkedő igények és elvárások közepette, a jelenlegi igen bizonytalan geopolitikai és gazdasági környezet ellenére sem lassítanak a vállalatok, és tovább pörgetik a beruházásaikat. Az elköltött, valamint beütemezett tőkeberuházás döntő többsége pedig valamilyen formában az MI-hez kapcsolódik. A Meta például bejelentette, hogy éves szinten tervezett 125 milliárd dollár beruházási keretösszeget (ennek legnagyobb részét a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódik), 145 milliárdra emeli, míg a teljes piac viszonylatában is ehhez hasonló trend figyelhető meg.