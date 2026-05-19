Magyar aranytartalék: Varga Mihályék szomorú hírt közöltek, nyilvánosságra hozta a pontos számokat az MNB – euróban úszik az ország

Áprilisban 1897,8 millió euróval 60,630 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn közzétett előzetes adataiból.

A devizában tartott eszközök állománya 2026,1 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,389 milliárd euróra, míg az aranytartalék értéke 111 millió euróval 13,978 milliárd euróra csökkent.

Márciusban azonban csökkentek a devizatartalékok. Akkor a Világgazdaság egyértelműnek látta azt, hogy az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a nemzeti bank devizatartalékainak alakulására.

Mint lapunk rámutatott, az MNB adatai szerint a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott. A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadtak.

Ehhez az vezetett, hogy az arany ára dollárban 11,8 százalékot zuhant márciusban: a február végi 5235,85 dollárról az arany spot jegyzése unciánként 4618,55 dollárra szakadt be.

A jegybank 2024-ben, alapításának centenáriumi évében hazánk hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembe véve az aranytartalék 110 tonnára emeléséről döntött. Ezzel például Magyarország megelőzte Romániát, keleti szomszédunknak 103,6 tonna aranya van. Ez az első alkalom egyébként a modern történelemben, hogy Magyarország nagyobb aranytartalékkal rendelkezik, mint Románia.

Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva

2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd

2021-ben megháromszorozta, 94,5 tonnára emelte az aranykészlet állományát.

Az aranytartalék jelenlegi 110 tonnára növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot a hosszú távú nemzetstratégiai célok elérése érdekében.

A magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett. A kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal. Ez a stratégia illeszkedik ahhoz a globális trendhez, amelyben a jegybankok ismét növelik aranytartalékaikat a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében.