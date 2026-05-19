Az Egyesült Államok további harminc napra engedélyezte, hogy bizonyos "kiszolgáltatott" országok szankcióval sújtott, már tengeren lévő oroszországi kőolajat vásároljanak – jelentette be az amerikai pénzügyminiszter hétfőn.

Amerika belátta, hogy Oroszország nélkül nem megy, kiadták a felmentést Putyinéknak az olajra

Scott Bessent közölte, hogy az átmeneti hozzájárulás a világ legsérülékenyebb országaira vonatkozik, amelyek annak révén hozzáférhetnek jelenleg tengeren lévő orosz kőolajhoz.

"Ez a hosszabbítás további rugalmasságot tesz lehetővé, az érintett országokkal pedig tovább dolgozunk az egyedi engedélyek kiadása érdekében" - olvasható a pénzügyminiszter közleményében. Kiemelte, hogy

a lépés célja a nyersolaj piacának stabilizálása, valamint annak biztosítása, hogy az energiahordozó elérje az energiaimportnak leginkább kitett országokat.

Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint Kirill Dmitrijev, az orosz beruházási és gazdasági együttműködési különleges képviselője üdvözölte az orosz olajra vonatkozó szankciók enyhítésének meghosszabbítását.

Az orosz olajra vonatkozó szankciók feloldásának legújabb – harmadik – meghosszabbítása pozitív jelzés a globális energiapiacok és az energiabiztonság számára

– írta Dmitriev a Telegram csatornáján.

„A globális energiabiztonság lehetetlen orosz energiaforrások nélkül” – mondta.

A washingtoni intézkedést elemzők egyfajta egyensúlyozás elemeként írják le, ami egyik oldalon fenntartja a nyomást Oroszországon az onnan származó kőolajra vonatkozó szankción keresztül, a másik oldalon pedig megpróbálja mérsékelni az energiapiac fennakadásainak negatív hatásait a szegényebb és energiaimport-függő országokra.

