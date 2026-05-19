Utolsó esély a megállapodásra: történelmi sztrájk fenyegeti a Samsungot, most szállhatnak el durván az árak

A utolsó pillanatban a Samsung Electronics és szakszervezete újabb tárgyalásokat tartanak, hogy elkerüljék a technológiai óriás történetének legnagyobb sztrájkját. A vállalat annyi dolgozót foglalkoztat, hogy a több mint 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti a dél-koreai gazdaságot és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. A delegációk kedden ülnek össze – mutat rá a Reuters.

Kedden újra tárgyalóasztalhoz ül a Samsung Electronics és a vállalat szakszervezete / Fotó: Kim Hong-Ji / Reuters

Ha a feleknek nem sikerül megállapodniuk, akkor a csütörtökön kezdődő és 18 naposra tervezett munkabeszüntetés súlyosbíthatja a világpiaci chiphiányt.

A memóriachipek nélkülözhetetlen alkatrészei a mesterséges intelligenciát (AI) kiszolgáló adatközpontoknak, és elektronikai kütyüknek, például az okostelefonoknak, laptopoknak, de még az elektromos autók berendezéseihez is kellenek. A hiány az elmúlt hónapokban meredeken növekvő profitot hozott a Samsungnak és versenytársainak.

Ha viszont leáll a termelés, akkor felbolydulhat az így is feszes ellátási lánc, ami miatt még inkább kilőhetnek a chipek árai, velük együtt pedig kütyüké is.

Hiába volt a kormányzati közvetítés

A múlt héten összeomlott a világ legnagyobb memóriachip-gyártójánál a bérekről és bónuszokról szóló tárgyalások első fordulója. Mivel a Samsung Dél-Korea exportjának csaknem negyedét adja, a megbeszélések kormányzati közvetítéssel zajlottak.

Park Su-keun, a Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Bizottságának elnöke szerint

a két fél álláspontja továbbra is távol van egymástól.

A szakszervezet azt követeli, hogy a Samsung törölje el az éves fizetés 50 százalékában meghatározott bónuszplafont, az éves működési nyereség 15 százalékát különítse el a dolgozók között megosztott bónuszkeretre, és ezt rögzítse szerződésekben is.

A szakszervezet szerint a Samsung azt javasolta, hogy ha éves működési nyeresége idén meghaladja a 200 ezermilliárd vont, akkor annak 9–10 százalékát fordítaná bónuszokra, és fenntartaná az 50 százalékos bónuszkifizetési plafont.

A Samsung kiemelt ügyfeleket veszíthet el a munkabeszüntetés miatt

Miután a múlt héten összeomlottak a tárgyalások, a Samsung chiprészlegének vezetői arra kérték a szakszervezetet, hogy ne lépjen sztrájkba, mivel a kiemelt ügyfelek is aggódnak a termelés gördülékenysége miatt. Itt példának említették az Nvidiat.