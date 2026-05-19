Utolsó esély a megállapodásra: történelmi sztrájk fenyegeti a Samsungot, most szállhatnak el durván az árak
A utolsó pillanatban a Samsung Electronics és szakszervezete újabb tárgyalásokat tartanak, hogy elkerüljék a technológiai óriás történetének legnagyobb sztrájkját. A vállalat annyi dolgozót foglalkoztat, hogy a több mint 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti a dél-koreai gazdaságot és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. A delegációk kedden ülnek össze – mutat rá a Reuters.
Ha a feleknek nem sikerül megállapodniuk, akkor a csütörtökön kezdődő és 18 naposra tervezett munkabeszüntetés súlyosbíthatja a világpiaci chiphiányt.
A memóriachipek nélkülözhetetlen alkatrészei a mesterséges intelligenciát (AI) kiszolgáló adatközpontoknak, és elektronikai kütyüknek, például az okostelefonoknak, laptopoknak, de még az elektromos autók berendezéseihez is kellenek. A hiány az elmúlt hónapokban meredeken növekvő profitot hozott a Samsungnak és versenytársainak.
Ha viszont leáll a termelés, akkor felbolydulhat az így is feszes ellátási lánc, ami miatt még inkább kilőhetnek a chipek árai, velük együtt pedig kütyüké is.
Hiába volt a kormányzati közvetítés
A múlt héten összeomlott a világ legnagyobb memóriachip-gyártójánál a bérekről és bónuszokról szóló tárgyalások első fordulója. Mivel a Samsung Dél-Korea exportjának csaknem negyedét adja, a megbeszélések kormányzati közvetítéssel zajlottak.
Park Su-keun, a Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Bizottságának elnöke szerint
a két fél álláspontja továbbra is távol van egymástól.
A szakszervezet azt követeli, hogy a Samsung törölje el az éves fizetés 50 százalékában meghatározott bónuszplafont, az éves működési nyereség 15 százalékát különítse el a dolgozók között megosztott bónuszkeretre, és ezt rögzítse szerződésekben is.
A szakszervezet szerint a Samsung azt javasolta, hogy ha éves működési nyeresége idén meghaladja a 200 ezermilliárd vont, akkor annak 9–10 százalékát fordítaná bónuszokra, és fenntartaná az 50 százalékos bónuszkifizetési plafont.
A Samsung kiemelt ügyfeleket veszíthet el a munkabeszüntetés miatt
Miután a múlt héten összeomlottak a tárgyalások, a Samsung chiprészlegének vezetői arra kérték a szakszervezetet, hogy ne lépjen sztrájkba, mivel a kiemelt ügyfelek is aggódnak a termelés gördülékenysége miatt. Itt példának említették az Nvidiat.
A sajtóértesülések szerint a vezetők azt mondták, hogy egyes ügyfelek jelezték: a sztrájk idején ideiglenesen leállíthatják a szállítmányok átvételét, mert nem tudnák garantálni a termékek minőségét.
A sztrájk megvalósulása középtávon ronthatja a Samsung, mint beszállító partner megbízhatóságát és versenyképességét.
A Samsung előre szaladt és a bíróság már a javára döntött a sztrájk alatti rendről
További nyomást helyezett a szakszervezetre, hogy egy dél-koreai bíróság részben helyt adott a Samsung kérelmének, amelyben a vállalat ideiglenes intézkedést kért a sztrájk alatti jogellenes munkavállalói akciók megakadályozására.
A döntés azt jelenti, hogy sztrájk esetén több ezer dolgozónak meg kellhet jelennie a munkahelyén, hogy megelőzzék egyes gyártási anyagok és létesítmények károsodását. Körülbelül 47 ezer dolgozó jelezte, hogy csatlakozna a munkabeszüntetéshez.
A bíróság szóvivője szerint a két legnagyobb szakszervezet külön-külön napi 100 millió von, vagyis 72 ezer dollár bírságra számíthat, ha nem tesz eleget a döntésnek, míg a szakszervezeti vezetőket napi 10 millió von bírsággal sújthatják.
A szakszervezet közleményében azt írta, hogy a bírósági döntés nem tántorítja el a sztrájktól, ha a tárgyalásokon nem születik megállapodás, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy komolyan vesz részt az egyeztetéseken.
A Samsung Electronics részvényei a bírósági döntés után a reggeli kereskedésben akár 6,7 százalékkal is emelkedtek, végül 3,88 százalékos pluszban zártak, meghaladva a KOSPI irányadó indexének 0,31 százalékos emelkedését.
A dél-koreai kormányzati tisztviselők egyre inkább aggódnak a munkabeszüntetés miatt, mert az jelentős kockázatot jelenthet a gazdasági növekedésre, az exportra és a pénzügyi piacokra.
I Dzse Mjung elnök, aki korábban jogvédő ügyvéd volt, és akit szakszervezetbarát kormány vezetőjeként tartanak számon, hétfőn az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a munkavállalói jogokhoz hasonlóan a menedzsment jogait is tiszteletben kell tartani.
A kormány minden erejével azon van, hogy a Samsung szakszervezetei elálljanak a sztrájktól
Kim Min-szok dél-koreai miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy a kormány minden lehetőséget megvizsgál, beleértve a rendkívüli választottbíráskodást is, hogy megakadályozza a sztrájkot.
A rendkívüli választottbíráskodási határozatot a munkaügyi miniszter rendelheti el, ha úgy ítéli meg, hogy a vita valószínűleg károsítaná a gazdaságot vagy a mindennapi életet. Ez azonnal 30 napra megtiltja az ipari akciókat, miközben a Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Bizottsága közvetítést és választottbíráskodást folytat.
A szakszervezet közölte, hogy nem enged a választottbíráskodással kapcsolatos nyomásnak, és nem fogad el bérmegállapodást, ha a vállalat kedvezőtlenebb ajánlatot tesz.
