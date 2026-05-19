Küszöbön az összecsapás, lesújt Trump haragja: így teheti tönkre az európai baloldal a német autóipart

Sorsdöntő találkozóra kerül sor kedden Strasbourgban, eldőlhet: kereskedelmi háborúba lép-e az Európai Unió az Egyesült Államokkal, hatalmas csapást mérve egyes gazdasági szektorokra, mint a hatalmas súlyú német autóipar. A megállapodás részletei feszültséget okoztak az Ursula von der Leyen Európai Bizottságát támogató, törékeny „centrista többségen” belül az Európai Parlamentben.

Kereskedelmi háború vagy béke: lesz újabb kézfogás, vagy feldörögnek a vámágyúk? / Fotó: AFP

Nem az EU és az USA tárgyalói ülnek össze – az Euronews előzetese szerint este 9-kor –, hanem az unión belüli véleménykülönbségeket kell áthidalni, hogy ki ne fussanak a Donald Trump amerikai elnök szabta határidőből. Trump már belengette az „atomfegyver” alkalmazását is: 25 százalékra emeli az autóipari vámokat, ha július 4-ig nem születik megállapodás.

Mindez nem jelentene óriási problémát, ha az európai gazdaság kitörő formában van – de nincsen. Mindeközben kiadták a riasztást: Németországnak 12 hete maradt hátra, utána jön a legrosszabb. Európát lassan megeszi Kína: már a nagyhatalom szájában retteg az EU, csak még nem rágták meg: egész iparágak is eltűnhetnek, megszületett a vészterv – erről ugyancsak lapunk számolt be.

Napok vannak a megegyezésre, és a Von der Leyen mögötti frakciók nem egységesek a kérdésben

Ami eddig történt a sorsdöntő keddi tárgyalás előzményeként:

A kilenc hónapja, tavaly nyáron a skóciai Turnberryben Von der Leyen és Trump által megkötött kereskedelmi béke azóta aknákra futott.

Az Európában sokat bírált megegyezés kimondta, hogy az EU többé nem vet ki vámot az amerikai importra, az USA pedig 15 százalékban maximalizálja az európai árukra kivetett vámokat. Az Európai Bizottság akkor azzal érvelt, ez az ára a vállalkozások számára biztosított stabilitásnak és kiszámíthatóságnak, valamint az amerikai biztonsági kötelezettségvállalásoknak és Ukrajna támogatása fenntartásának – emlékeztetett nemrég a francia Le Monde.

Február 20-án azonban az amerikai Legfelsőbb Bíróság jórészt érvénytelenítette a turnberryi megállapodást. Ideiglenes vámszabályozás váltotta fel, amely már nem biztosította ugyanazokat a garanciákat az európai országok számára, ráadásul Washington jelenleg 50 százalékos vámot vet ki több száz európai acéltartalmú termékre.

Miután másfél hete telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, Trump július 4-ig adott haladékot az EU-nak kötelezettségei teljesítésére, mielőtt „jóval magasabb szintre” emelné az EU-s termékekre – köztük az autókra – kivetett vámokat.

Ez azt jelenti, hogy

az Európai Parlament csütörtökön záruló ülése során az EU-n belül megegyezést kellene elérni a törvényhozás és a tagállamok közt a továbbhaladásról,

hogy a határidő előtt időben, a június 15–18-i ülésen elvégezhető legyen a szükséges jogalkotási véglegesítés. Az EP-ben azonban van egy kis bökkenő: Trump különben sem népszerű, a Von der Leyen mögötti koalíció szocialistái azonban a többieknél nagyobb késztetést éreznek, hogy tengelyt akasszanak a novemberi félidős választásokra készülő amerikai elnökkel.