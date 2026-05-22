Mol-robbanás, Varga Mihály figyelmeztetése: a forint betonját semmi sem tudja megrepeszteni – most jön a Moody's

Az amerikai-iráni megegyezéshez fűzött remények miatt kedvező nemzetközi széljárás ellenére a magyar tőzsde gyengélkedik a hét utolsó kereskedési napján a pünkösdi hosszú hétvége előtt. A forint közben alig adott vissza valamit többnapos nyereségéből, pedig a Mol-hír és Varga Mihály jegybankelnök friss kommentárjai akár fordíthattak is volna a trenden miközben a piac a Moody's magyar hitelbesorolásának esti felülvizsgálatára vár.

A hazai fizetőeszköz minden fontosabb devizához képest kiengedett az előző napi erősödés után, de csak a csütörtöki zárószinthez képest: a hét közepén elért mélypontoknál jóval erősebb maradt.

Az euró jegyzése 360,4 forintig is felszúrt reggel, innen azonban a délelőtt folyamán lejjebb ereszkedett a keresztárfolyam. A déli harangszókor 359,6 forinton állt a jegyzés, ami 0,2 százalékos forintleértékelődést jelent. Két nappal ezelőtt azonban még 362-nél is gyengébb volt az árfolyam, de most szilárdan tartja magát a 360-as vonal erősebb oldalán.

Annak ellenére, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az erős forintot, illetve az új kormány eurócsatlakozási terveit illetően figyelmeztető kommentárokat tett.