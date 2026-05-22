Mol-robbanás, Varga Mihály figyelmeztetése: a forint betonját semmi sem tudja megrepeszteni – most jön a Moody's
Az amerikai-iráni megegyezéshez fűzött remények miatt kedvező nemzetközi széljárás ellenére a magyar tőzsde gyengélkedik a hét utolsó kereskedési napján a pünkösdi hosszú hétvége előtt. A forint közben alig adott vissza valamit többnapos nyereségéből, pedig a Mol-hír és Varga Mihály jegybankelnök friss kommentárjai akár fordíthattak is volna a trenden miközben a piac a Moody's magyar hitelbesorolásának esti felülvizsgálatára vár.
A hazai fizetőeszköz minden fontosabb devizához képest kiengedett az előző napi erősödés után, de csak a csütörtöki zárószinthez képest: a hét közepén elért mélypontoknál jóval erősebb maradt.
Az euró jegyzése 360,4 forintig is felszúrt reggel, innen azonban a délelőtt folyamán lejjebb ereszkedett a keresztárfolyam. A déli harangszókor 359,6 forinton állt a jegyzés, ami 0,2 százalékos forintleértékelődést jelent. Két nappal ezelőtt azonban még 362-nél is gyengébb volt az árfolyam, de most szilárdan tartja magát a 360-as vonal erősebb oldalán.
Annak ellenére, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az erős forintot, illetve az új kormány eurócsatlakozási terveit illetően figyelmeztető kommentárokat tett.
A forint nagy menetelésen van túl, és ha a kormány valóban elhatározza magát az euró bevezetése mellett, akkor további erősödés várható. Varga Mihály jegybankelnök a tervet ambiciózusnak tartja, és figyelmeztetett , hogy a tartósan erős nemzeti valuta nem mindenki számára előnyös.
A dollárhoz viszonyítva 0,3 százalékot rontott a magyar pénz, a forint/euró kurzus ezzel ismét közelíti a 310-es szintet, a heti árfolyamgrafikonon azonban itt is világosan kirajzolódk az erősödő trend.
A régiós pénzek közül a lengyel zloty 0,1 százalékkal, a cseh korona 0,2 százalékkal drágult – a csütörtök záráshoz képest.
Az Erste elemzői kommentárjában a forintpiacot potenciálisan befolyásoló tényezők között sorolja, hogy
- ma az esti órákban, piaczárást követően érkezik a Moody’s hitelminősítő felülvizsgálata, melyben nem várható változtatás a magyar adósbesorolásban, de figyelmeztető kommentárok érkezhetnek
- Hétfőn pünkösd ünnepe miatt zárva tartanak a hazai piacok.
- A jövő hét eseménye a jegybank keddi kamatdöntő ülése lesz, ahol maradhat az eddigi 6,25 százalékos szint.
- Mindemellett zajlanak a tárgyalások az Európai Bizottság képviselőivel a befagyasztott uniós pénzek ügyében és hétfőn várható bejelentés a miniszterelnök részéről.
Pénteken végre elkezdődik a hitelminősítő intézetek idei első felülvizsgálati köre, ahol már az áprilisi választáson győztes Tisza-kormány gazdaságpolitikáját értékelhetik. Első ízben a Moody’s, majd jövő pénteken a Standard and Poor’s, végül pedig a Fitch Ratings vizsgálja a magyar államadósság besorolását. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők szerint a Tisza-kormánynak egyelőre hátszelet ad az uniós forrásokról való tárgyalás, ami erősíti a piacok bizalmát, a súlyosabb kérdések azonban ősszel kerülhetnek terítékre a hitelminősítő intézetek előtt. Addigra kézzelfogható eredményeket kell felmutatnia az új kormánynak.
A pesti tőzsde emelkedését a Mol tiszaújvárosi vegyi üzemében történt robbanás törte meg délelőtt. A BUX a kedvező nemzetközi befektetői hangulatban egy százalékkal magasabban rajtolt, a halálos áldozatot is követelő üzemi baleset hírére azonban azonnal mélyrepülésbe kezdett az olajtársaság árfolyama, ami a vezetú hazai részvényindexet is magával rántotta.
A nap második felére így 0,2 százalékos mínuszban, 130 355 pnton fordult rá a BUX. A blue chipek közül a Mol 2,2 százalékos esésnél tart, miután valamelyest enyhült az első riadalmakat követő eladói nyomás az olajrészvényen.
Az OTP fél százalékkal drágul, a Richter papírjai 0,6 százalékos plusznál járnak, míg a Magyar Telekom fél százalékkal ereszkedik.
Az európai tőzsdéken kisebb, fél százalék körüli emelkedés jellemzi a meghatározó indexeket.