Szennyezett ázsiai élelmiszer került a hazai boltokba. Ne fogyassza el!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt terméktételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: ENOKI Mushroom / Enoki gomba

Márka: Green Box Limited

Kiszerelés: 100 g

Tételszámok: G22014, G22029; G22030;

Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)

Előállító: MX FRUIT & VEGETABLE (M) SDN.BHD (Malajzia)

Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy aki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Magyarországon az enoki gomba (téli fülőke) elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzletekben, specializált delikáteszboltokban és bizonyos online szupermarketekben kapható friss vagy konzerv formában. Fontos, hogy a visszahívás csak a hatóság által megadott termékre vonatkozik.

A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben, olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. A számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló – írta cikkében az Origo.