Magyar Péter olyant mondott az orosz gázról, amit Brüsszelben nem fognak érteni, pedig Orbán Viktortól régóta hallgatják

Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján csütörtökön megjelent interjúban.

Magyar Péter célja az energiaforrások diverzifikálása és a minél olcsóbb nyersanyagok beszerzése Magyarország számára / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Magyar Péter: a választók arra hatalmaztak fel, hogy több helyről és a lehető legolcsóbban vásároljak Magyarországnak energiát

A Magyarországra érkező orosz gáz- és kőolajimportot érintő kérdésre Magyar Péter elmondta: a Tisza Párt választási győzelme után is változatlan maradt a földrajz. A magyar nemzet felhatalmazta az új kormányt az energiaforrások „lehetőleg minél nagyobb diverzifikációjára”, de egyúttal arra is, hogy vegye figyelembe a nyersanyagok árát. A Balti-tengeren, majd Lengyelországon és Szlovákián át szállítható cseppfolyósított gáz jelentősen drágább a Romániából, Oroszországból vagy Ausztriából érkezőnél – szögezte le.

„Természetesen elkezdjük a tárgyalásokat, és együtt akarunk működni” – tette hozzá. Elmondta, hogy a szerdai tárgyalásain lengyel hivatali partnere,

Donald Tusk ígéretet tett arra, hogy „mindent megtesz a (gáz)ár csökkentéséért, hogy az ajánlat minél versenyképesebb legyen”, az eredmény azonban a gázpiacon is múlik.

A Tisza-kormány célja a magyar gazdaság versenyképességének növelése, amihez olcsó energia kell

Arra a kérdésre, hogy Magyarország az uniós politikával összhangban három év múlva már beszünteti-e az orosz gáz és kőolaj vásárlását, a miniszterelnök úgy reagált: szerinte az EU politikája nagyon megváltozik az (ukrajnai) háború befejezése után, amelyre remélhetőleg nagyon gyorsan sor fog kerülni.

Lengyelországnak és Magyarországnak versenyképesnek kell lennie, ehhez alacsonyabb energiaárakra van szükség – mutatott rá Magyar Péter, aki elmondta azt is, hogy e tekintetben ő „nagyon pragmatikus”, nemcsak biztonságos szállítmányokra, hanem alacsonyabb árakra is törekszik.

Az orosz szállítmányokra vonatkozó, ismételt kérdésre a miniszterelnök kijelentette:

A háború befejezése után az egész EU visszatér az orosz gáz beszerzéséhez, mivel ez olcsóbb, és mivel erre int a versenyképesség, a földrajz.

A miniszterelnök mindezt azután mondta, hogy kiderült Moszkva már nem számol az európai gázpiaccal.