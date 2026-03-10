Deviza
Meglepő fordulat a magyar munkaerőpiacon: tömeges felvételre készülnek a cégek

A magyar vállalatok egyre optimistábban tekintenek a következő hónapokra, ami a foglalkoztatási terveikben is megjelenik. A friss munkaerőpiaci előrejelzés szerint a cégek több mint harmada készül bővíteni a létszámát 2026 második negyedévében. A felmérés azt is megmutatja, mely ágazatokban indulhat erősebb toborzás, és hol maradhat visszafogottabb a munkaerő-kereslet.
VG
2026.03.10, 09:18

Érezhetően javulnak a hazai vállalatok foglalkoztatási kilátásai: a cégek egyre nagyobb része készül új munkatársak felvételére 2026 második negyedévében, miközben a leépítések aránya jóval alacsonyabb maradhat. A friss felmérések szerint a munkáltatók több mint harmada tervezi bővíteni állományát, ami a munkaerőpiaci hangulat erősödésére és a gazdasági aktivitás élénkülésére utalhat.

Meglepő fordulat a magyar munkaerőpiacon: tömeges felvételre készülnek a cégek
Meglepő fordulat a magyar munkaerőpiacon: tömeges felvételre készülnek a cégek / Fotó: ARMMY PICCA

A Manpower Magyarország kedden közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzése szerint a hazai munkáltatók 35 százaléka számol létszámbővítéssel, miközben csupán 17 százalékuk jelezte előre, hogy csökkentené dolgozóinak számát. A felmérés a ManpowerGroup globális kutatásának része: világszerte 42 ország közel 42 ezer munkáltatóját kérdezték meg, Magyarországon pedig egy 540 vállalatot tartalmazó reprezentatív mintán vizsgálták a 2026 második negyedévére vonatkozó munkaerő-felvételi terveket.

A létszámnövekedést és -csökkenést tervező vállalatok arányának különbségéből számított, szezonális hatásokkal kiigazított nettó foglalkoztatási mutató (NFM) +18 százalék lett. Ez 9 százalékponttal haladja meg az előző negyedéves értéket, és 10 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

Egy ekkora elmozdulás már világosan jelzi a hazai cégek erősödő optimizmusát piacaik élénkülését és gazdasági mozgásterük bővülését illetően

– mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója. Hozzátette: különösen az építőipar és ingatlanpiac, a kereskedelem és logisztika, valamint a pénzügyi szektor vállalatai indíthatnak aktívabb toborzást a közeljövőben. Emellett az autóiparban és az informatikai ágazatban működő cégek is jelentős arányban terveznek bővítést, miközben a nagy foglalkoztatónak számító gyártóiparban is az országos átlag közelébe emelkedett a munkaerőfelvételt jelző vállalatok aránya.

Az egyes iparágak között ugyanakkor jelentős különbségek látszanak. 

  • A legerősebb bővülési szándék az építőipar és ingatlan szektorban mutatkozik (NFM: +30 százalék), 
  • ezt követi a kereskedelem és logisztika (+27 százalék), 
  • valamint a pénzügy és biztosítás (+27 százalék). 
  • Szintén erős munkaerő-kereslet várható a technológiai vállalatoknál (+26 százalék) 
  • és az autóiparban (+25 százalék).

Az átlag körüli bővülésre számíthatnak a közmű- és természeti erőforrás-ágazatban működő cégek (+20 százalék), a gyártóipar (+18 százalék), valamint a vendéglátás (+15 százalék) szereplői. Ezzel szemben a közszolgáltatások, az egészségügyi és szociális ellátás területén szerényebb lehet a bővülés (+9 százalék), míg a szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások szektorában akár nettó létszámcsökkenés is elképzelhető (–2 százalék).

Fotó: ManpowerGroup

Nemzetközi szinten is javulnak a foglalkoztatási kilátások

Területi bontásban is jelentős eltérések látszanak. Az országos átlagnál jóval optimistábbak a vállalatok a Dél-Dunántúlon, ahol a NFM +42 százalék, valamint Budapesten (+21 százalék). Ezzel szemben a Dél-Alföldön mindössze +5 százalékos érték várható, ami csak minimális bővülést vetít előre. A többi régióban a mutató 11-17 százalék között alakul, vagyis ezekben a térségekben valamivel többen terveznek felvételt, mint elbocsátást.

Nemzetközi összevetésben is javultak a kilátások az előző negyedévhez képest:

globális mutató jelenleg 31 százalékon áll, ami 6 százalékpontos növekedést jelent. 

A vizsgált 42 ország egyikében sem számítanak jelentős visszaesésre, ugyanakkor a régióban Románia (–5 százalék) és Szlovákia (+3 százalék) vállalatai nem várnak érdemi létszámnövekedést.

Európában átlagosan +21 százalékos értéket mértek, ami némileg elmarad a világátlagtól. A kontinensen Svédországban (+39 százalék), Hollandiában (+37 százalék) és Írországban (+36 százalék) a legerősebbek a felvételi tervek. Európán kívül kiemelkedően magas a bővülési várakozás Indiában (+68 százalék), az Egyesült Arab Emírségekben (+60 százalék), Brazíliában (+55 százalék), Panamában (+44 százalék) és Costa Ricában (+43 százalék). Az Egyesült Államokban szintén jelentős javulás látszik: a mutató 27-ről 38 százalékra emelkedett.

A kutatás külön blokkban vizsgálta azt is, milyen okok állnak a létszámbővítési tervek mögött. A válaszadó vállalatok 40 százaléka a cég növekedését és piaci terjeszkedését jelölte meg fő indokként. A cégek 29 százaléka elsősorban az időközben megüresedett pozíciók újratöltése miatt tervez felvételt, míg 26 százalékuk új piaci szegmensekbe lépne be, ami új munkakörök létrehozását is szükségessé teszi.

A felmérésből az is kiderül, hogy 

a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok munkaerő-stratégiájában. 

A megkérdezett magyar cégek 31 százaléka elsősorban a tanulás és a munkavállalók fejlesztése területén látja a technológia legnagyobb hozzáadott értékét. A tervezés és előrejelzés támogatását 12 százalék emelte ki, míg a csapatteljesítmény javítását 11 százalék tartja a mesterséges intelligencia legfontosabb előnyének.

A magyar cégvezetők a legoptimistábbak a régióban

A megkérdezett magyarországi vállalatok 44 százaléka nettó árbevételének emelkedésére számít az idén, 35 százalék stabil árbevétellel számol, mindössze a cégek tizede kalkulál bevétele csökkenésével, ami közel azonos az egy évvel korábbival. avaly a negyedik negyedévben zajlott felmérésben 434, különböző iparágakban működő vállalat felsővezetőit kérdezték. A résztvevők 64 százaléka nemzetközi, 14 százaléka országos méretű, 22 százaléka helyi cég volt.

Régiós összevetésben a magyar vállalatok a legoptimistábbak. A cseh és a román piacon alacsonyabb a bevétel növekedését várók aránya, rendkívül magas bizonytalanság mellett. Romániában mindössze a cégek harmada, Csehországban pedig kevesebb, mint kétötöde számít árbevétele növekedésére 2026-ban. Romániában 9 százalékkal csökkent 2025-höz képest azok aránya, akik növekedést várnak, ezek a cégek a bevétel stabilizálódását várók táborát erősítik, amely közel ezzel azonos mértékben nőtt. Mindkét piacon rendkívül magas a bizonytalanok aránya.

