Meglepő fordulat a magyar munkaerőpiacon: tömeges felvételre készülnek a cégek

Érezhetően javulnak a hazai vállalatok foglalkoztatási kilátásai: a cégek egyre nagyobb része készül új munkatársak felvételére 2026 második negyedévében, miközben a leépítések aránya jóval alacsonyabb maradhat. A friss felmérések szerint a munkáltatók több mint harmada tervezi bővíteni állományát, ami a munkaerőpiaci hangulat erősödésére és a gazdasági aktivitás élénkülésére utalhat.

A Manpower Magyarország kedden közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzése szerint a hazai munkáltatók 35 százaléka számol létszámbővítéssel, miközben csupán 17 százalékuk jelezte előre, hogy csökkentené dolgozóinak számát. A felmérés a ManpowerGroup globális kutatásának része: világszerte 42 ország közel 42 ezer munkáltatóját kérdezték meg, Magyarországon pedig egy 540 vállalatot tartalmazó reprezentatív mintán vizsgálták a 2026 második negyedévére vonatkozó munkaerő-felvételi terveket.

A létszámnövekedést és -csökkenést tervező vállalatok arányának különbségéből számított, szezonális hatásokkal kiigazított nettó foglalkoztatási mutató (NFM) +18 százalék lett. Ez 9 százalékponttal haladja meg az előző negyedéves értéket, és 10 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

Egy ekkora elmozdulás már világosan jelzi a hazai cégek erősödő optimizmusát piacaik élénkülését és gazdasági mozgásterük bővülését illetően

– mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója. Hozzátette: különösen az építőipar és ingatlanpiac, a kereskedelem és logisztika, valamint a pénzügyi szektor vállalatai indíthatnak aktívabb toborzást a közeljövőben. Emellett az autóiparban és az informatikai ágazatban működő cégek is jelentős arányban terveznek bővítést, miközben a nagy foglalkoztatónak számító gyártóiparban is az országos átlag közelébe emelkedett a munkaerőfelvételt jelző vállalatok aránya.

Az egyes iparágak között ugyanakkor jelentős különbségek látszanak.

Az átlag körüli bővülésre számíthatnak a közmű- és természeti erőforrás-ágazatban működő cégek (+20 százalék), a gyártóipar (+18 százalék), valamint a vendéglátás (+15 százalék) szereplői. Ezzel szemben a közszolgáltatások, az egészségügyi és szociális ellátás területén szerényebb lehet a bővülés (+9 százalék), míg a szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások szektorában akár nettó létszámcsökkenés is elképzelhető (–2 százalék).