Ursula von der Leyen közölte a nagy hírt, Magyarországon nagyon sokaknak nem fog tetszeni: mostantól életbe lépett az új szabály az EU-ban

Hiába a tömegtiltakozások, május 1-jén hatályba lépett a Mercosur-országokkal kötött egyezmény. Ursula von der Leyen majd kicsattan az optimizmustól, szerinte a sokat kritizált szabadkereskedelmi megállapodás előnyei mostantól valóságosak.
Hecker Flórián
2026.05.01, 17:13
Frissítve: 2026.05.01, 18:20

A mai naptól az EU–Mercosur-megállapodás ideiglenesen hatályba lép – közölte pénteken a közösségi médiában Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen közölte a nagy hírt, Magyarországon nagyon sokaknak nem fog tetszeni / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság elnöke szerint az előnyök már mostantól valóságosak és láthatóak. Azt állította, hogy

  • a vámok elkezdenek csökkenni,
  • a vállalatok hozzáférést kapnak új piacokhoz,
  • a befektetők megkapják a számukra szükséges kiszámíthatóságot.

Az ideiglenes alkalmazás meg fogja mutatni a megállapodás kézzelfogható előnyeit, és azt is, miként kezeltük a jogos kifogásokat. Ezzel az Európai Parlament és a tagállamok számára a lehető legteljesebb, bizonyítékokon alapuló képet nyújtjuk – fogalmazott az X-en.

 

Több mint 25 évig tartó tárgyalások után pénteken tehát ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur-országok (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) közötti kereskedelmi megállapodás.

Az Euronews arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elnöke a jogi kifogások ellenére is keresztülvitte a megállapodás alkalmazását, noha az Európai Unió Bírósága előtt zajlik egy eljárás a kérdésben. Ursula von der Leyen ezzel a lépésével gyakorlatilag megkerülte a megállapodás teljes körű ratifikáláshoz szükséges parlamenti jóváhagyást.

A megállapodás a két fél közötti kereskedelemben túlnyomó részben eltörli a vámokat, így több mint 700 millió embert magába foglaló szabadkereskedelmi övezetet hozott létre az EU és a Mercosur-országok között.

A megállapodást azonban tömegek ellenzik. Arra figyelmeztetnek, hogy az új szabályrendszer gyengítheti a környezetvédelmi normákat, az élelmiszer-biztonságot, és kárt okozhat az EU mezőgazdasági ágazatának.

Ettől függetlenül az Európai Bizottság január 17-én aláírta a megállapodást, miután megszerezte a tagállamok többségének támogatását. Több ország azonban továbbra is ellenzi az egyezséget, élükön Franciaországgal.

Számos uniós gazdálkodó is élesen fellépett a Mercosur ellen. Ezrek vonultak utcára egész Európában traktorokkal, hogy tiltakozzanak a szerintük tisztességtelen importverseny ellen. Viszont olyan nagyhatalmak, mint Németország és Spanyolország, teljes mellszélességgel beálltak a kereskedelmi alku mögé, mert a fokozódó geogazdasági feszültségek közepette új piacokhoz akarnak hozzáférni. Ennek a nyomásnak pedig Ursula von der Leyen nem tudott ellenállni.

Magyarországon nagyon sokaknak nem fog tetszeni

Április közepéig több mint 260 ezren támogatták az aláírásukkal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek (Magosz), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közös kezdeményezését, a Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat! címmel januárban meghirdetett petíciót.

Ez részben éppen a Mercosur ellen szól. A magyar gazdák szerint ugyanis a megállapodás súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetet, mert

a beáramló tömegtermékekről a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást, az európai gazdák pedig kiszorulnak a piacaikról.

Az Európai Bizottság vezetése figyelmen kívül hagyja, hogy a mezőgazdaság nem pusztán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszer-ellátás, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja. Az agrárium nem lehet kereskedelmi alkuk és hibás döntések áldozata, a magyar földet és a magyar gazdákat meg kell védeni – hangsúlyozták.

A közös kiállás üzenetét a kezdeményezők eljuttatják Brüsszelbe is.

