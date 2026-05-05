Termőföldbe fektetik vagyonukat a népszerű játékgyártó cég tulajdonosai

A jelenség globális, ezért nem nevezhető szokatlannak, hogy a dán Kristiansen család is termőföldbe forgatja a vagyona egy részét – írta meg az Origo. Felmenőjük az az Ole Kirk Kristiansen, aki 1932-ben megalapította a Lego gyárat és az egyszerű, mégis ötletes építőkockákkal szebbé tette sokak gyerekkorát.

Rengeteg termőföldet vásároltak fel a Lego tulajdonosai

Legutóbb nem kevesebb mint 38 hektárnyi területet vásároltak, valamint a rajtuk lévő mezőgazdasági épületeket, ezzel a birtokuk nagysága 800 hektár fölé nőtt, amiben erdők (70 ha) és szántóföldek (750 ha) egyaránt vannak.

Az Agrofórum cikke szerint

a mostani „aprócska” bevásárlás 1,15 millió euróba került, ami csaknem 420 millió forintot jelent, ez pedig 11 millió forintos hektáronkénti átlagárat feltételez.

A Kristiansen család 1982 óta tulajdonosa a Schelenborg birtoknak, ennek a területét sikerült bővíteniük a mostani vásárlással.

A szántóföldeknek és erdőknek nem sok közük van magához a Lego-gyárhoz, ezek a család saját befektetéseinek számítanak. Hagyományos gazdálkodást végeznek, búzát, sörárpát, repcét vetnek és aratnak, illetve vannak füves területeik is, hogy szénát is tudjanak készíteni.