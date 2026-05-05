Deviza
EUR/HUF363,24 -0,25% USD/HUF310,75 -0,25% GBP/HUF420,7 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,24% PLN/HUF85,38 -0,18% RON/HUF69,43 -0,99% CZK/HUF14,9 -0,19% EUR/HUF363,24 -0,25% USD/HUF310,75 -0,25% GBP/HUF420,7 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,24% PLN/HUF85,38 -0,18% RON/HUF69,43 -0,99% CZK/HUF14,9 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 328,36 +1,3% MTELEKOM2 500 +1,2% MOL4 256 +1,97% OTP42 360 +1,72% RICHTER12 800 +0,63% OPUS338 +0,89% ANY7 300 -0,55% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 630 +0,65% BUMIX9 194,96 +0,39% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 733,53 +0,41% BUX135 328,36 +1,3% MTELEKOM2 500 +1,2% MOL4 256 +1,97% OTP42 360 +1,72% RICHTER12 800 +0,63% OPUS338 +0,89% ANY7 300 -0,55% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 630 +0,65% BUMIX9 194,96 +0,39% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 733,53 +0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

BUX
forint
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Mol
Richter

Elfogyott a lendület a pesti tőzsdén, de a forint tartja magát

A Richter ismét lefelé húzza a BUX indexet, noha reggel még úgy tűnt, képes lesz javítani. A pesti tőzsde egy pillanatra mínuszba is fordult, de később felpattant.
K. B. G.
2026.05.05, 10:44
Frissítve: 2026.05.05, 11:03

Elfogyott a nyitást követő lendület kedd reggel a pesti tőzsdén, noha a forint ereje kitartott ezekben az órákban is. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a napot erősödéssel kezdte, ám a kereskedés első óráiban egyre inkább megközelítette az előző napi záróértéket, sőt az alá is esett, mielőtt visszafordult volna a pozitív tartomány felé. Az emelkedés megfordulásában nagy szerepet játszott, hogy a nap elején még erősödő Richter részvényei mínuszba fordultak, de a Mol részvényei is gyengültek, párhuzamosan az olajárak mérséklődésével.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
A pesti tőzsde lendülete elfogyott / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az európai tőzsdéken jó a hangulat

A pesti tőzsdével szemben az európai részvényindexek jórészt emelkedtek, a Stoxx Europe 600 index közel 0,5 százalékkal erősödött, amit az Anhauser-Busch InBev vagy az Unicredit által közölt kiváló eredmények is segítettek, ugyanakkor például a HSBC eredményei lefelé húzták a cég részvényeit és így az indexet is.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 41 720 forintig esett, de később ismét a 41 800 forintos szint fölé erősödött, miközben az európai bankpapírok teljesítménye vegyes volt a negyedéves eredmények közlésével és más tényezőkkel összhangban.

 OTP részvény
OTP részvény13:36:16
Árfolyam: 42 360 HUF +730 / +1,72 %
Forgalom: 2 775 150 060 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol árfolyama fél 11 körül enyhe gyengülést mutatott, noha a legtöbb európai olajcég részvénye erősödni tudott. Azonban a Mol esetében is csak minimális gyengülés volt megfigyelhető a kereskedés során.

A hétfői lejtmenet veszteségeit a kereskedés elején némileg ledolgozó Richter délelőtt veszíteni kezdett értékéből és az árfolyam mínuszba fordult, miközben az európai gyógyszercégek vegyes teljesítményt nyújtottak. A magyar vállalat azonban nem tudott magára találni és enyhe gyengülést volt kénytelen elszenvedni.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:35:20
Árfolyam: 12 800 HUF +80 / +0,63 %
Forgalom: 592 070 870 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A negyedik blue chip, a Magyar Telekom árfolyama visszaesett a tegnapi záróértékre, 2470 forintra. 

Mindezzel párhuzamosan a forint megőrizte erejét, az euró/forint árfolyam 364 alatt maradt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu