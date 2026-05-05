Elfogyott a lendület a pesti tőzsdén, de a forint tartja magát

Elfogyott a nyitást követő lendület kedd reggel a pesti tőzsdén, noha a forint ereje kitartott ezekben az órákban is. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a napot erősödéssel kezdte, ám a kereskedés első óráiban egyre inkább megközelítette az előző napi záróértéket, sőt az alá is esett, mielőtt visszafordult volna a pozitív tartomány felé. Az emelkedés megfordulásában nagy szerepet játszott, hogy a nap elején még erősödő Richter részvényei mínuszba fordultak, de a Mol részvényei is gyengültek, párhuzamosan az olajárak mérséklődésével.

Az európai tőzsdéken jó a hangulat

A pesti tőzsdével szemben az európai részvényindexek jórészt emelkedtek, a Stoxx Europe 600 index közel 0,5 százalékkal erősödött, amit az Anhauser-Busch InBev vagy az Unicredit által közölt kiváló eredmények is segítettek, ugyanakkor például a HSBC eredményei lefelé húzták a cég részvényeit és így az indexet is.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 41 720 forintig esett, de később ismét a 41 800 forintos szint fölé erősödött, miközben az európai bankpapírok teljesítménye vegyes volt a negyedéves eredmények közlésével és más tényezőkkel összhangban.