New York-i állásokkal hitegette és pályakezdő bérért dolgoztatta folyamatosan túlórázó elemzőit budapesti irodájában a Morgan Stenley – már Amerikából vizsgálódnak
Az amerikai pénzügyi felügyelet, a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) vizsgálatot indított a Morgan Stanley budapesti befektetési banki elemzői programja miatt – írta a Portfolio a The Wall Street Journal értesülései alapján.
A programot két éve indította a bank, és célja az volt, hogy a költségesebb londoni és New York-i központok helyett Budapestre szervezze ki az olyan háttérfeladatokat, mint a pénzügyi modellezés, prezentációk készítése és tranzakciók támogatása. A 2024 nyarán felvett hét fiatal európai szakemberből álló csapat létszáma azóta mintegy negyven főre bővült.
A budapesti elemzők havi bére kezdetben körülbelül 1500 euró volt, ami később nagyjából 1700 euróra emelkedett. Ez még mindig jelentősen elmarad a nyugati központokban dolgozó pályakezdők fizetésétől, ugyanakkor a pozíció vonzerejét az jelentette, hogy jó teljesítmény esetén két év után lehetőség nyílhat a londoni vagy New York-i áthelyezésre.
A FINRA vizsgálata egy korábbi munkavállaló bejelentése nyomán indult. A bejelentő szerint a budapesti elemzők olyan feladatokat is elláthattak, amelyekhez az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban külön engedély szükséges. A hatóság most azt vizsgálja, pontosan milyen tevékenységeket végeztek, milyen kapcsolatban álltak az ügyfelekkel, és hogyan történt a munkájuk felügyelete.
A cikk szerint egy 2024-es belső dokumentum egyértelműen rögzítette, hogy
a budapesti munkatársak nem végezhetnek engedélyköteles tevékenységet, így például nem tarthatnak közvetlen kapcsolatot ügyfelekkel és nem végezhetnek ügyfél-átvilágítást (KYC).
A források szerint azonban a gyakorlatban ezeket a szabályokat nem mindig tartották be: az elemzők rendszeresen kaptak KYC-feladatokat, és egyes esetekben ügyféladatokhoz is hozzáfértek.
További problémát jelentett, hogy a budapesti elemzőket egyes ügyfél-prezentációkban a londoni és New York-i csapatok tagjaiként tüntették fel, amerikai vagy brit jelöléssel.
Feszült légkör a Morgan Stanley irodáiban
A munkakörülmények is feszültséget okoztak. Az időeltolódás miatt a New York-i csapatokat támogató elemzők gyakran délután egy órától másnap hajnalig dolgoztak. Bár a bank 2024-ben – egy iparági eset után – korlátozta a fiatal munkavállalók munkaidejét, a beszámolók szerint ezt a budapesti irodában nem mindig tartották be.
A túlórák elszámolása körül is vita alakult ki: a bank azzal szüntette meg a túlóradíj fizetését, hogy az elemzői pozíciót vezető állású munkakörré minősítette, így a munkajogi szabályok szerint nem járt pótlék.
A legnagyobb elégedetlenséget ugyanakkor a karrierkilátások változása váltotta ki. 2025 őszén a vezetés jelezte, hogy a külföldi áthelyezés nem garantált, a Budapesten eltöltendő időt két évről három évre emelték, és az áthelyezetteknek is újra az elemzői ranglétra aljáról kell indulniuk. A bejelentés után az alkalmazottak mintegy ötöde azonnal távozott, eddig összesen négy munkatársnak ígértek áthelyezést a központi irodákba.