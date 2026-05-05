New York-i állásokkal hitegette és pályakezdő bérért dolgoztatta folyamatosan túlórázó elemzőit budapesti irodájában a Morgan Stenley – már Amerikából vizsgálódnak

Az amerikai pénzügyi felügyelet, a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) vizsgálatot indított a Morgan Stanley budapesti befektetési banki elemzői programja miatt – írta a Portfolio a The Wall Street Journal értesülései alapján.

A Morgan Stanley-nél a legnagyobb elégedetlenséget ugyanakkor a karrierkilátások változása váltotta ki / Fotó: NurPhoto via AFP

A programot két éve indította a bank, és célja az volt, hogy a költségesebb londoni és New York-i központok helyett Budapestre szervezze ki az olyan háttérfeladatokat, mint a pénzügyi modellezés, prezentációk készítése és tranzakciók támogatása. A 2024 nyarán felvett hét fiatal európai szakemberből álló csapat létszáma azóta mintegy negyven főre bővült.

A budapesti elemzők havi bére kezdetben körülbelül 1500 euró volt, ami később nagyjából 1700 euróra emelkedett. Ez még mindig jelentősen elmarad a nyugati központokban dolgozó pályakezdők fizetésétől, ugyanakkor a pozíció vonzerejét az jelentette, hogy jó teljesítmény esetén két év után lehetőség nyílhat a londoni vagy New York-i áthelyezésre.

A FINRA vizsgálata egy korábbi munkavállaló bejelentése nyomán indult. A bejelentő szerint a budapesti elemzők olyan feladatokat is elláthattak, amelyekhez az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban külön engedély szükséges. A hatóság most azt vizsgálja, pontosan milyen tevékenységeket végeztek, milyen kapcsolatban álltak az ügyfelekkel, és hogyan történt a munkájuk felügyelete.

A cikk szerint egy 2024-es belső dokumentum egyértelműen rögzítette, hogy

a budapesti munkatársak nem végezhetnek engedélyköteles tevékenységet, így például nem tarthatnak közvetlen kapcsolatot ügyfelekkel és nem végezhetnek ügyfél-átvilágítást (KYC).

A források szerint azonban a gyakorlatban ezeket a szabályokat nem mindig tartották be: az elemzők rendszeresen kaptak KYC-feladatokat, és egyes esetekben ügyféladatokhoz is hozzáfértek.

További problémát jelentett, hogy a budapesti elemzőket egyes ügyfél-prezentációkban a londoni és New York-i csapatok tagjaiként tüntették fel, amerikai vagy brit jelöléssel.

Feszült légkör a Morgan Stanley irodáiban

A munkakörülmények is feszültséget okoztak. Az időeltolódás miatt a New York-i csapatokat támogató elemzők gyakran délután egy órától másnap hajnalig dolgoztak. Bár a bank 2024-ben – egy iparági eset után – korlátozta a fiatal munkavállalók munkaidejét, a beszámolók szerint ezt a budapesti irodában nem mindig tartották be.