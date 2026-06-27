Deviza
EUR/HUF353,73 -0,04% USD/HUF310,56 0% GBP/HUF409,84 -0,04% CHF/HUF383,58 0% PLN/HUF82,49 0% RON/HUF67,47 0% CZK/HUF14,57 0% EUR/HUF353,73 -0,04% USD/HUF310,56 0% GBP/HUF409,84 -0,04% CHF/HUF383,58 0% PLN/HUF82,49 0% RON/HUF67,47 0% CZK/HUF14,57 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán dróntámadás
üzemanyag
benzin
Ukrajna
Oroszország
Kazahsztán

Nagy lehet a baj: Oroszország már Kazahsztántól kér benzint - a drónháború az üzemanyagpiacon is fájdalmas csapást mért a Kremlre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az ukrán dróntámadások miatt súlyosbodó üzemanyaghiány már Kazahsztán felé tereli a Kremlt, amely benzinszállításokról egyeztethet Asztanával. Oroszország számára különösen kínos, hogy az egyik legnagyobb energiahatalomként most saját belső piacának ellátásához is külső segítségre szorulhat.
Dénes Zoltán
2026.06.27, 08:24

Üzemanyaghiánnyal küzd Oroszország, ezért Moszkva már a szomszédos Kazahsztántól próbál benzint beszerezni - írja az Oilprice.com. A helyzet különösen kínos a Kreml számára, hiszen Oroszország hagyományosan a világ egyik jelentős üzemanyag-exportőre, most azonban a finomítók elleni ukrán dróntámadások és a nem tervezett javítások miatt importra szorulhat.

Oroszország benzin importra szórulhat
oroszország szórult helyzetbe került, Kazahsztántól kér segítséget Fotó: AFP

A Reuters iparági forrásokra hivatkozva, korábban arról írt, hogy Oroszország mintegy 50 ezer tonna AI–92-es benzin importjáról tárgyal Kazahsztánnal. A cél a belföldi hiány enyhítése, amely több nagy közép-oroszországi finomító kiesése után alakult ki. A támadások következtében az ország benzintermelése június végére éves alapon hozzávetőleg 25 százalékkal esett vissza.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az orosz kormány már több rendkívüli eszközt is mérlegel. Az exportkorlátozások mellett szóba került a finomítók támogatásának emelése, valamint a benzinimport is. Moszkva ebben a hónapban azt is engedélyezte, hogy a hazai piac ellátására alacsonyabb minőségi előírások mellett gyártsanak benzint és dízelt.

Kazahsztánnak is fájhat az üzlet, nem csak Oroszország szenved

Asztana ugyan benzinfelesleggel rendelkezik, de a segítség korántsem kockázatmentes. Kazahsztán jóval kisebb üzemanyagtermelő, mint Oroszország, ráadásul az atyraui finomító június 26. és július 20. közötti karbantartása szűkítheti az exportálható készleteket. A Reuters szerint a szállítás akár orosz repülőgép-üzemanyagért cserébe is megvalósulhatna, miközben Kazahsztán júliusban maga is repülőgép-üzemanyaghiánnyal nézhet szembe.

A kazah vezetés mozgástere azért is korlátozott, mert az ország olajexportja nagyrészt orosz infrastruktúrán keresztül jut el a világpiacra. Az Oilprice által közölt Eurasianet-elemzés szerint a Kreml korábban is használta ezt a függést nyomásgyakorlásra: áprilisban például leállította a kazah olaj Németországba irányuló szállítását a Barátság vezetéken.

Az ukrán drónok már nemcsak a frontvonalon döntenek

Az ukrán támadások egyre inkább az orosz gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen energetikai infrastruktúrát célozzák, és ezzel a háború költségeit a hátországban is érzékelhetővé teszik. A finomítók kiesése nemcsak exportbevételtől foszthatja meg Moszkvát, hanem a belső üzemanyagárakra, a logisztikára és a hadsereg ellátására is nyomást helyezhet.

Kazahsztánnak közben kényes egyensúlyt kell tartania. Ha elutasítja az orosz kérést, az ronthatja a kétoldalú kapcsolatokat és veszélyeztetheti a saját exportútvonalait. Ha viszont segít enyhíteni az orosz üzemanyagválságot, az politikai és biztonsági kockázatokat növelhet, különösen azért, mert az energetikai infrastruktúra a háború egyik kiemelt célpontjává vált.

Az orosz benzinimport lehetősége így szimbolikus jelentőségű is: azt jelzi, hogy a drónháború már egy olyan országot is külső segítség keresésére kényszeríthet, amely korábban energiahatalomként diktálta a feltételeket a régióban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu