Trump hadat üzent a francia boroknak: 100 százalékos vámot lengetett be, ha Macron nem hátrál meg
Donald Trump újabb vámháborús lépéssel gyakorol nyomást Európára: az amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok 100 százalékos vámot vethet ki a francia borokra és pezsgőkre, ha Párizs nem vonja vissza az amerikai technológiai óriásokat érintő digitális adóját. A kijelentés azért különösen érzékeny Franciaország számára, mert a bor- és pezsgőexport az ország egyik legismertebb és gazdaságilag is jelentős ágazata, miközben a digitális adó kérdése régóta az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi viták egyik központi eleme.
Trump a New York Postnak adott interjúban arról beszélt, hogy korábban személyesen is kérte Emmanuel Macron francia elnököt arra, hogy ne adóztassák meg az amerikai technológiai vállalatokat. Az amerikai elnök szerint ha Franciaország fenntartja a digitális adót, Washingtonnak „nem marad más választása”, mint 100 százalékos vámot kivetni minden Franciaországból érkező borra és pezsgőre.
A vita középpontjában a Franciaország által alkalmazott digitális szolgáltatási adó áll: Párizs álláspontja szerint
- a globális technológiai vállalatok – köztük az amerikai internetes és közösségimédia-cégek – jelentős bevételt termelnek az országban,
- miközben az adófizetési kötelezettségeik jóval alacsonyabbak a hagyományos vállalatokénál.
Az Egyesült Államok ugyanakkor régóta úgy véli, hogy az ilyen adók aránytalanul az amerikai cégeket sújtják.
A digitális adók kérdése az elmúlt években többször is kereskedelmi konfliktusokhoz vezetett Washington és európai partnerei között. Trump első elnöki ciklusa alatt is felmerült a francia termékek megvámolása, végül azonban a felek több alkalommal ideiglenes kompromisszumot kötöttek – számolt be róla a Reuters.
A helyzetet most az teszi különösen érdekessé, hogy a digitális gazdaság szabályozása egyre fontosabb kérdéssé vált Európában. Az európai kormányok és az Európai Bizottság egyaránt arra törekednek, hogy a globális technológiai vállalatok nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közterhekhez, miközben Washington ezt sokszor saját cégei elleni célzott intézkedésként értelmezi.
A 100 százalékos vám súlyos következményekkel járhatna a francia bortermelők számára.
Az Egyesült Államok a francia borok és pezsgők egyik legfontosabb exportpiaca, így egy ilyen intézkedés jelentősen visszavetné az értékesítést.
A vám ugyanakkor az amerikai fogyasztók számára is áremelkedést okozna, mivel a francia prémiumtermékek ára akár megduplázódhatna az amerikai piacon.
Nem csak a francia borokat támadja Trump
Június elején a Trump-adminisztráció újabb kereskedelmi intézkedéseket jelentett be: az amerikai kereskedelmi képviselet 10, illetve 12,5 százalékos pótlólagos vámok kivetését javasolta mintegy hatvan ország importtermékeire. A tervezet az Európai Uniót is érinti, Washington szerint ugyanis több kereskedelmi partner nem lép fel kellő hatékonysággal a kényszermunkával előállított termékek nemzetközi kereskedelme ellen. Az amerikai fél ezt tisztességtelen versenyelőnynek tekinti, amely hátrányosan érinti az amerikai vállalatokat és munkavállalókat.
Bár több stratégiai termék – például az energiahordozók, a gyógyszerek vagy egyes nyersanyagok – mentesülhetnek az új vámok alól, az intézkedések jelentős feszültséget okozhatnak az Egyesült Államok és legfontosabb kereskedelmi partnerei között. A francia borokra kilátásba helyezett 100 százalékos vám így egy olyan kereskedelempolitikai irányvonalba illeszkedik, amelyben Washington egyre gyakrabban használja a vámokat gazdasági és politikai nyomásgyakorlásra.