Donald Trump újabb vámháborús lépéssel gyakorol nyomást Európára: az amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok 100 százalékos vámot vethet ki a francia borokra és pezsgőkre, ha Párizs nem vonja vissza az amerikai technológiai óriásokat érintő digitális adóját. A kijelentés azért különösen érzékeny Franciaország számára, mert a bor- és pezsgőexport az ország egyik legismertebb és gazdaságilag is jelentős ágazata, miközben a digitális adó kérdése régóta az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi viták egyik központi eleme.

Trump hadat üzent a francia boroknak: 100 százalékos vámot lengetett be, ha Macron nem hátrál meg / Fotó: Below the Sky

Trump a New York Postnak adott interjúban arról beszélt, hogy korábban személyesen is kérte Emmanuel Macron francia elnököt arra, hogy ne adóztassák meg az amerikai technológiai vállalatokat. Az amerikai elnök szerint ha Franciaország fenntartja a digitális adót, Washingtonnak „nem marad más választása”, mint 100 százalékos vámot kivetni minden Franciaországból érkező borra és pezsgőre.

A vita középpontjában a Franciaország által alkalmazott digitális szolgáltatási adó áll: Párizs álláspontja szerint

a globális technológiai vállalatok – köztük az amerikai internetes és közösségimédia-cégek – jelentős bevételt termelnek az országban,

miközben az adófizetési kötelezettségeik jóval alacsonyabbak a hagyományos vállalatokénál.

Az Egyesült Államok ugyanakkor régóta úgy véli, hogy az ilyen adók aránytalanul az amerikai cégeket sújtják.

A digitális adók kérdése az elmúlt években többször is kereskedelmi konfliktusokhoz vezetett Washington és európai partnerei között. Trump első elnöki ciklusa alatt is felmerült a francia termékek megvámolása, végül azonban a felek több alkalommal ideiglenes kompromisszumot kötöttek – számolt be róla a Reuters.

A helyzetet most az teszi különösen érdekessé, hogy a digitális gazdaság szabályozása egyre fontosabb kérdéssé vált Európában. Az európai kormányok és az Európai Bizottság egyaránt arra törekednek, hogy a globális technológiai vállalatok nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közterhekhez, miközben Washington ezt sokszor saját cégei elleni célzott intézkedésként értelmezi.