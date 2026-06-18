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GMO

Elszabadult a vita az új GMO-k miatt: nekimentek a természetvédők a Tisza Párt képviselőinek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Éles politikai vitát robbantott ki az új GMO-k uniós szabályozásáról szóló EP-szavazás. A GMO-mentes magyar mezőgazdaság védelmét sürgető természetvédelmi szervezetek szerint a Tisza Párt képviselői rossz oldalra álltak, a kormánynak pedig most azonnal lépnie kell.
Dénes Zoltán
2026.06.18, 13:45

Megütközéssel fogadták a magyarországi természetvédelmi szövetségek, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői tegnap szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozása lazítását. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie: Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, és kész az Európai Unió Bíróságához fordulni az új GMO-k deregulációja ellen.

GMO, Tisza Párt, génszerkesztett növények
Gazdák helyeznek el egy „GMO: Polgárok az agráripar ellen” feliratú transzparenst az Európai Parlament előtt egy strasbourgi (Kelet-Franciaország) tüntetésen, amelyen az EP-képviselőket a génmódosított szervezetek deregulációjáról szóló javaslat elleni szavazásra szólították fel június 16-án / Fotó: AFP

Közleményükben rávilágítottak arra, hogy a Tisza EP-képviselői tegnap olyan szavazatokat adtak le az Európai Parlamentben, amelyekkel hozzájárultak az új génkezelési technikákkal előállított növényekről szóló uniós rendelet elfogadásához. A többi jelen lévő magyar EP-képviselő a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.

GMO-ügyben politikai konszenzus van

Véleményük szeirnt, a helyzet azért különösen súlyos, mert Magyarországon több mint húsz éve politikai konszenzus van a GMO-mentes mezőgazdaság védelméről. Ez nemcsak szakpolitikai vállalás: 

az alkotmány is rögzíti, hogy Magyarország a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését többek között a genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaság biztosításával segíti elő.

Az Európai Parlamentben tegnap nem egy hagyományos végszavazás zajlott. A képviselők második olvasatban a módosító indítványokról döntöttek, köztük arról is, hogy az EP utasítsa el a Tanács álláspontját. Mivel a módosítók nem kaptak többséget, a Parlament változtatás nélkül jóváhagyta az új GMO-król szóló rendeletet. A Tisza képviselői nem támogatták az elutasítást, és nem szavazták meg azokat a módosítókat sem, amelyek erősebb garanciákat építhettek volna a szabályozásba.

Az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós GMO-szabályozás több alapvető eleme alól. A Világgazdaság korábbi cikkében már megírta, hogy a jogszabály szerint, a jövőben ezeknél a termékeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre, gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési követelmények, és a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük.

A három szervezet szerint ez ellentétes 

  • az elővigyázatosság elvével, 
  • a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogával, valamint 
  • az ökológiai és GMO-mentes gazdálkodók érdekeivel. 

Különösen aggasztó, hogy az új szabályozás tovább erősítheti a nagy agrár-biotechnológiai vállalatok és vetőmagcégek piaci pozícióit, miközben a gazdák és a fogyasztók mozgástere szűkülhet.

A szervezetek szerint az EP-szavazás után a magyar kormánynak haladéktalanul lépnie kell. Arra kérik a miniszterelnököt és a kormányt, hogy egyértelműsítsék: Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság, a fogyasztók tájékoztatáshoz való joga és az elővigyázatosság elve mellett.

A három szervezet azt is kéri, hogy Magyarország más ellenző tagállamokkal közösen forduljon az Európai Unió Bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. Erre a hatályba lépést követően csak rövid idő áll majd rendelkezésre, ezért a szükséges jogi és diplomáciai előkészítést azonnal meg kell kezdeni.

Fontos, hogy a szakmai és civil szervezetek kifogásai elsősorban nem magára a nemesítési technológiára, hanem arra irányulnak, hogy az uniós javaslat a génszerkesztett növények egy részét kivenné a jelenlegi GMO-szabályozás szigorúbb követelményei alól. Az Európai Parlament összefoglalója szerint az NGT1-növényeknél a GMO-kra vonatkozó kötelező címkézés megszűnne, miközben a vetőmagok jelölése és egy nyilvános adatbázis maradna meg átláthatósági elemként.

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