Nem volt alaptalan Kapitány István felhívása a minap, a gazdasági és energetikai tárca vezetője a kánikula miatt közvetlenül a lakosságtól kért segítséget az áramfogyasztás mérséklésében. Annyi kiegészítést ez igényel, hogy a miniszter az esti órákra értette a kérést, de már délután gond van több településen, annyira leterhelt a rendszer vasárnap is.

Hiába Kapitány István felhívása, a legnagyobb hőségben omlott össze az áramellátás az agglomerációban Fotó: JU.STOCKER / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Több olvasónk is azzal kereste meg a Világgazdaságot, hogy nincsen áram az agglomerációban: Szigetszentmiklóson és Százhalombattán is kimaradások vannak a szolgáltatásban a nagy meleg hatására.

A helyi szolgáltató, az MVM megkeresésünkre azt közölte, hogy valóban vannak fennakadások ezeken a településeken, a szakembereik már úton vannak, hogy elhárítsák a hibát.

A Százhalombattán élő olvasóink azt mondták, nagyon nem jött jókor ez a kimaradás, mert a 35-36 fokos hőségben klíma nélkül szinte alig lehet kibírni.