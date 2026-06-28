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Százhalombatta

Hiába Kapitány István felhívása, a legnagyobb hőségben omlott össze az áramellátás az agglomerációban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nincs áram több Budapest-környéki településen. Százhalombattán és Szigetszentmiklóson is fennakadások vannak az MVM szerint. A hőhullám miatt jelentősen nőtt az áramfogyasztás, ezért Kapitány István arra kérte a lakosságot szombaton, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint fogja vissza a fogyasztását.
Németh Tamás
2026.06.28, 13:36
Frissítve: 2026.06.28, 13:50

Nem volt alaptalan Kapitány István felhívása a minap, a gazdasági és energetikai tárca vezetője a kánikula miatt közvetlenül a lakosságtól kért segítséget az áramfogyasztás mérséklésében. Annyi kiegészítést ez igényel, hogy a miniszter az esti órákra értette a kérést, de már délután gond van több településen, annyira leterhelt a rendszer vasárnap is.

Hiába Kapitány István felhívása, a legnagyobb hőségben omlott össze az áramellátás az agglomerációban
Hiába Kapitány István felhívása, a legnagyobb hőségben omlott össze az áramellátás az agglomerációban Fotó: JU.STOCKER / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Több olvasónk is azzal kereste meg a Világgazdaságot, hogy nincsen áram az agglomerációban: Szigetszentmiklóson és Százhalombattán is kimaradások vannak a szolgáltatásban a nagy meleg hatására. 

A helyi szolgáltató, az MVM megkeresésünkre azt közölte, hogy valóban vannak fennakadások ezeken a településeken, a szakembereik már úton vannak, hogy elhárítsák a hibát. 

A Százhalombattán élő olvasóink azt mondták, nagyon nem jött jókor ez a kimaradás, mert a 35-36 fokos hőségben klíma nélkül szinte alig lehet kibírni. 

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Az MVM a nyári csúcsidőszakra átfogóan felkészült, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és ebben az időszakban is mindent megtesznek a biztonságos, zavartalan energiaellátás fenntartásáért - közölte az MVM Csoport Facebook-oldalán pénteken.

Példaként említették, hogy a Mátrai Erőmű munkatársai folyamatos üzemmenet mellett dolgoznak azon, hogy a szükséges villamosenergia-mennyiség rendelkezésre álljon, az MVM megújuló forrásból dolgozó erőművei pedig az elmúlt héten a tervezettnél 11,5 százalékkal több villamos energiát termeltek, főként a naperőművek teljesítményének köszönhetően.

Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést, a nagyobb igény ezért jellemzően az esti órákban jelentkezik, közölték.

Ne nyomassák annyira a klímát!

A hőhullám miatt jelentősen nőtt az áramfogyasztás, ezért Kapitány István arra kérte a lakosságot szombaton, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint fogja vissza a fogyasztását. A miniszter azt javasolta, hogy a légkondicionálók intenzív használatát, az elektromos autók, telefonok és laptopok töltését, illetve a mosó-, szárító- és mosogatógépek működtetését inkább 21 óra utánra időzítsék.

Kapitány szerint nem rendkívüli lemondásra vagy megszorításra van szükség, hanem a csúcsidőszaki terhelés tudatos mérséklésére. A felhívás ugyanakkor érzékeltette, hogy a nyári hőségben mennyire gyorsan megugorhat a villamosenergia-igény.

A miniszteri kérés után a Daikin adatai is alátámasztották, hogy a klímahasználat hirtelen ugrott meg. A társaság Onecta alkalmazásának mérései szerint június 19-étől 48 órán belül megduplázódott azoknak az otthonoknak az aránya, ahol hűtési üzemmódban működött a légkondicionáló. Június elején az alkalmazást használók körében még körülbelül 11 százalék volt ez az arány, június 24-ére viszont 58 százalékra emelkedett. A programozott időzítés és a távvezérlés használata négy nap alatt kilencszeresére nőtt.

A Világgazdaság cikke szerint, mindez különösen érzékeny kérdés egy olyan országban, amely jelentős áramimporttal egészíti ki saját termelését. A hőség miatti extra fogyasztás ezért nemcsak a háztartások villanyszámláját, hanem az ellátásbiztonsági tartalékokat is próbára teheti.

Miskolc több pontján is áramszünet nehezíthette a szombat estét, erről Tóth-Szántai József számolt be nem sokkal 22 óra előtt a közösségi oldalán. A szolgáltató szakemberei még akkor megkezdték a hibaelhárítást és a rendszer stabil működésének helyreállítását, ami végül nem sokkal később meg is történt. 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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