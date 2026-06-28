Történelmi rekordon a BUX: a Richter vezette a tőzsdei ralit
Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 139 790,13 ponton, történelmi csúcson zárt, 1,57 százalékkal, 2164,59 ponttal magasabban, mint az előző héten. A heti forgalom 137,5 milliárd forint volt az előző héten elért 155,1 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Hétfőn a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően a BUX 1,36 százalékkal emelkedett és jól teljesítettek a vezető részvények is, amelyek közül a legnagyobb mértékben, 2,14 százalékkal az OTP erősödött 9,4 milliárd forintos forgalomban.
Kedden viszont Európában és Amerikában is elromlott a hangulat, emiatt a BUX 0,14 százalékkal csökkent, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek: míg a Magyar Telekom, valamint az olajár csökkenése miatt a Mol árfolyama gyengült, az OTP és a Richter jegyzése erősödött.
Szerdán egész nap bizonytalanul, határozott irányok nélkül, a nemzetközi hangulat függvényében alakult a kereskedés, így a BUX végül 0,32 százalékkal gyengült, a vezető részvények pedig ismét vegyesen teljesítettek.
Csütörtökön kedvező tőzsdei hangulatban a BUX 0,55 százalékkal erősödött. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a magas forgalomhoz az is hozzájárult, hogy az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. Ennek a hatása a BÉT-en leginkább az OTP-nél mutatkozott meg, a bankpapír ára 670 forinttal, 1,48 százalékkal 45 970 forintra erősödött, ami új történelmi csúcs, a papír forgalma 24,6 milliárd forintot tett ki.
Pénteken is jó hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en, így a BUX 0,12 százalékkal, 139 790,13 pontra, történelmi csúcsra emelkedett.
Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelték, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatvágásról határozott, így az alapkamat 6 százalékra csökkent. A jegybank közleményében jelezte, hogy további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, Varga Mihály MNB-elnök pedig úgy nyilatkozott, hogy a nyári hónapokban összesen 3x25 bázispontos kamatvágásra nyílhat lehetőség, júliusban és augusztusban is vághat az MNB.
Az MNB a héten közzétett friss inflációs jelentésében az idén a korábbi 3,8 százalékos helyett 1,8 százalékos átlagos inflációt vár, a jövő évi várakozását pedig 3,7 százalékról 2,3 százalékra csökkentette - ismertette az Equilor.
A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 4,52 százalékkal a Richter árfolyama emelkedett, pénteken a részvény 12 260 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 11,7 milliárd forintot.
Az OTP ára 4,16 százalékkal nőtt a héten, a részvény 45 810 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 90,7 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama a héten 2,76 százalékkal gyengült, pénteki záróára 2678 forint volt, heti forgalma 18,3 milliárd forint volt.
A Mol ára 3,22 százalékkal esett a héten, a részvény 3668 forinton zárt pénteken, heti forgalma 14,5 milliárd forintot tett ki.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,44 százalékkal, 40,70 ponttal esett és 9263,88 ponton zárta a hetet.