Egyre közelebb a nyitás: visszatér a dunai strandolás Budapesten
„Jó hír a dunai strandolás szerelmeseinek: idén is megnyitja kapuit a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand!” – közölte a Budapest Gyógyfürdői Facebook-oldala.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) közlése szerint javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban ismét fürdeni lehessen a Duna-parton. A BGYH a közösségi oldalán azt írta: „Megújuló környezettel, fejlesztésekkel és közösségi programokkal készülünk a látogatók fogadására. Találkozzunk hamarosan a Duna-parton!”
A fővárosban eddig két kijelölt dunai szabadstrand várta a fürdőzőket:
- az első dunai strandot, a Római-parti Plázst az Óbudai Önkormányzat üzemelteti,
- míg tavaly első alkalommal nyílt meg a BGYH által működtetett Árasztó-parti szabadstrand.
A BGYH a Világgazdaságnak korábban már megerősítette, hogy idén is tervezi az Árasztó-parton található szabadstrand üzemeltetését, és már megkezdte az ehhez szükséges engedélyeztetési folyamatokat.
Sőt, ha lehetőség lesz rá, idén új szabadstrandokat is kijelölhetnek,
miközben részletes vízminőség-elemzések és helyszínértékelések is készülnek.
A hosszabb távú tervek között továbbra is szerepel egy budapesti folyami uszoda megvalósítása, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya. Ha a tervek megvalósulnak, a következő években a Duna egyre nagyobb szerepet kaphat Budapest rekreációs és turisztikai életében.
A Duna fürdőzésre alkalmas szakaszainak megnyitása tavaly került a fővárosi közbeszéd középpontjába. Karácsony Gergely főpolgármester akkor arról beszélt, hogy a folyó vízminősége az elmúlt évek környezetvédelmi beruházásainak köszönhetően jelentősen javult, és egyre több helyszín válhat alkalmassá a fürdőzésre.
A főváros ezért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel, valamint a Valyo – Város és Folyó Egyesülettel közösen megkezdte a dunai fürdőzésről szóló koncepció kidolgozását.
A tervek azonban a vártnál lassabban haladtak. Bár 2024-ben új szabadstrandok és egy folyami fauszoda létrehozását is bejelentették, végül csak az Árasztó-parton nyílt meg egy új dunai fürdőhely a nyár végén. A késedelmet elsősorban a hosszadalmas engedélyezési eljárások okozták.
A BGYH korábban hangsúlyozta:
egy dunai fürdőhely kialakítása rendkívül összetett folyamat, részletes vízminőségi és biztonsági vizsgálatokat igényel.
A Valyo szerint több olyan budapesti helyszín is van, ahol a jövőben megvalósulhatnak új Duna-fürdők. Az egyesület reményei szerint a Margitszigeten és a Jane Haining rakparton is létrejöhetnek ilyen létesítmények. Emellett a szakemberek úszósávok kialakítását is vizsgálják a Margitsziget budai oldalán, illetve az Óbudai-sziget mentén.
Ismét drágult a budapesti fürdőzés
A strandmedencék és strandfürdők megnyitása évek óta ütemezetten, az időjárási körülményekhez igazodva történik, jellemzően április végétől június közepéig.
A szezon első állomásaként a Paskál fürdő szabadtéri úszómedencéje már április végén, a Palatinuson pedig a Margaréta-medence vált elérhetővé.
Május közepétől további medencék nyíltak meg, a hullámmedencék és a csúszdák várhatóan június közepére állnak teljes üzembe. Ekkor indul a szezon a Római Strandfürdőn és a Pünkösdfürdői strandon is. A hagyományos strandszezonnyitó rendezvényt június 20-án Csillaghegyen tartják.
A budapesti strandolás idén is többe kerül. A BGYH januárban infláció követően 5–8 százalékkal emelte a jegyárakat a fürdőkben, és hasonló mértékű drágulás várható a nyári strandokon is. A társaság hangsúlyozza: továbbra is számos kedvezményt nyújtanak egyebek között családi jegyek, diák- és nyugdíjaskedvezmények, valamint a Zsigmondy Klubkártya és a Budapest Spas bérletek révén.