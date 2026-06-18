Itt az MNB-botrány újabb fejezete: visszavonta Kecskemét Matolcsy György díszpolgári címét

Visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés, számol be a döntésről a baon.hu.

Itt az MNB-botrány újabb fejezete: visszavonta Kecskemét Matolcsy György díszpolgári címétFotó: Karnok Csaba

Az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért képviselőcsoportja kezdeményezte a dr. Matolcsy György részére adományozott „Kecskemét Város Díszpolgára" kitüntető cím visszavonását. Ennek feltétele volt, hogy módosítsák előtte a kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletet a kecskeméti közgyűlésen.

Az indítványt elfogadták a képviselők.

A Szövetség a Hírös Városért indokolásában a következőket írta: "A Kecskemét Város Díszpolgára címe Kecskemét Megyei Jogú Város legmagasabb önkormányzati elismerése. A kitüntetés azon személyek részére adományozható, akik életművükkel, szakmai és közéleti tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak a város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához, valamint jó hírnevének öregbítéséhez.

A rendelet külön nevesíti, hogy méltatlanná válik a kitüntetésre különösen az a személy, aki közéleti, szakmai vagy társadalmi tevékenységével a település jó hírnevét súlyosan és bizonyíthatóan hátrányosan befolyásolja, illetve aki a közbizalmat súlyosan sértő magatartást tanúsít.

Az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank alapítványi rendszerével, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvánnyal összefüggésben nyilvánosságra került információk országos jelentőségű közéleti üggyé váltak. Az Állami Számvevőszék vizsgálatai súlyos megállapításokat tettek, amelyek nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A történtek jelentős mértékben megrendítették a közbizalmat, és országos figyelmet irányítottak az érintett szervezetek működésére."

Az ügy Kecskemét számára különösen érzékeny, mivel a Neumann János Egyetemért Alapítvány közvetlen kapcsolatban áll a város felsőoktatási, tudományos és gazdaságfejlesztési céljaival. A kialakult helyzet következtében Kecskemét neve és megítélése országos szinten is összekapcsolódott az ügyben felmerült kérdésekkel, amely alkalmas volt arra, hogy a város jó hírnevét hátrányosan érintse."

Az indítvány elfogadása után Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester megjegyezte: a béke kedvéért döntöttek most így, de ha kiderül a későbbiekben, hogy a vádak mégsem igazak, akkor visszaadják Matolcsy György részére a kitüntető címet.





