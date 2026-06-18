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élelmiszer
Tisza Párt
Dömötör Csaba
génszerkesztés
növény
GMO

Nagy botrány lett a brüsszeli szavazásból: a Tisza utat nyitott a génmódosított élelmiszerek előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fokozodik a felháborodás, a Brüsszelben elfogadott, a génszerkesztett növények uniós szabályozásának lazítását erdeményező jogszabály miatt, miután a Tisza EP-képviselői is támogatták a javaslatot. A GMO így a bírálók szerint engedélyezés és egyértelmű jelölés nélkül kerülhet közelebb a magyar fogyasztókhoz.
Dénes Zoltán
2026.06.18, 15:35

Áradhat a génmódosított élelmiszer a magyar családok asztalára, a Tisza szavazataival - mutatott rá Facebook posztjában Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. Rámutatott: az Európai Parlament utat nyitott az újfajta génmódosított technológiák előtt, és ezt a Tisza szavazataival tette. A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a parlamenti többség Strasbourgban megszavazta, hogy az újfajta génszerkesztési eljárással előállított növények nagy részére nem vonatkoznak majd az eddigi GMO-szabályok. Így nincs szükség engedélyezésre, és az így előállított élelmiszereken még csak nem is kell feltüntetni a génszerkesztés tényét.

GMO, génszerkesztett, Európai Parlament, Tisza Párt
Egy tüntető „Az életnek nincs szüksége GMO-ra” feliratú transzparenst tart a kezében június 16-án az Európai Parlament előtt Fotó: AFP

GMO: a Tisza felrugta a társadalmi egyezséget

Dömötör Csaba szerint érdemes tisztázni: hívhatják akárhogy, de a génszerkesztés mind tudományos, mind jogi értelemben génmódosítás. Mint írta, éppen ezért vonatkozik rá a jelenlegi magyar Alaptörvény tilalma. Súlyosbító körülmény szerinte, hogy az eddigi gyakorlattal szemben a tagállamok a jövőben nem tilthatják meg a génszerkesztett növények termesztését. Emellett, mivel a génszerkesztett növényekhez szabadalmi jogok is kapcsolódhatnak, ez a nagy nemzetközi vállalatokat hozhatja majd versenyelőnybe. Kiszorulhatnak a piacról a hagyományos nemesítési eljárással előállított fajták, nehezebb helyzetbe kerülhetnek a biogazdálkodók.

Dömötör Csaba rávilágított: a tiszás képviselők szavazataikkal támogatták a javaslatot, mint ahogy korábban is ennek megfelelően szavaztak. Szintén az előzményekhez tartozik, hogy még 2025-ben közösen szerveztek egy rendezvényt az egyik legnagyobb európai GMO-lobbiszervezettel, amit nem verték nagy dobra. Még egy olyan ügy, amelyről a kampányban nem beszéltek, hogy a választás után mindent lehessen - mutatott rá.

Felháborodtak a természetvédlemi szövetségek

Megütközéssel fogadták a magyarországi természetvédelmi szövetségek is, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői tegnap szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozása lazítását . A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie: Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, és kész az Európai Unió Bíróságához fordulni az új GMO-k deregulációja ellen.

Génmódosított élelmiszer: elég nehéz termesztési engedélyhez jutni, sőt van, ahol lehetetlen

A jelenlegi helyzet: 

  • A GMO-növények és -élelmiszerek nincsenek kitiltva az EU-ból, de csak akkor kerülhetnek forgalomba vagy termesztésbe, ha kockázataik részletes vizsgálata után előzetesen engedélyezték őket.
  • Termeszteni viszonylag kevés növényt engedélyeznek, ilyen volt például a MON 810 kukorica. A tagországok azonban alkalmazhatnak még nagyobb szigort, például Magyarország teljesen kitiltotta a GMO-kat a termesztésből.
  •  Az engedélyezett GMO-kból készült termékeket jelölni kell az EU-ban a csomagoláson (például „GMO tartalma: igen”), ha a GMO-tartalmuk meghaladja a 0,9 százalékot.

Az NGT-ket is kettéosztják, és egyik részük mehet a boltba jelölés nélkül.

A szabályozás az NGT-ket is kettéosztaná, és közülük a kevésbé rizikósnak tartott NGT-1 termékeket egyenértékűnek tekintenék a „hagyományos” növényekkel.

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