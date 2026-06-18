Védett ár után Magyarországon, azonnal lépett a Mol: erről senki nem szólt, valami egészen különös történt a benzinkutakon – szép csendben óriásit változtak az üzemanyagárak

Furcsa folyamat ment végbe fű alatt a magyar benzinkutakon, mióta Magyar Péter kiposztolta a közösségi oldalára június 16-én kedden délután, hogy "már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj."

Védett ár után Magyarországon, azonnal lépett a Mol: erről senki nem szólt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar miniszterelnök jóslata meredeknek látszott. Kedden az átalgárak a Holtankoljak.hu adatközlése szerint a következőkép alakultak:

95-ös benzin: 640 Ft/liter,

gázolaj: 663 Ft/liter.

Vagyis az 595, iletve a 615 forintos védett ár kedden délután még 45-48 forinttal volt kedvezőbb. Magyar Péter valamiért mégis úgy gondolta, hogy péntekig (az üzemanyagok ára hétköznap változik, hétvégén nemigen – a szerk.) ez az árelőny teljesen elolvad, sőt, a paici árazás lesz a kedvezőbb. Ehhez 50 forintos literenkénti áresés kellett volna.

Védett ár után Magyarországon, azonnal lépett a Mol

Tetemes mennyiségről van szó, ekkora árváltozás normál körülmények között nem három napon belül, hanem inkább havonta, ha bekövetkezik. Ehhez alapvetően két tényező szükséges:

az olajár csökkenése, a forint erősödése a follárral szemben.

A Brent jegyzése jelenleg 77 dollár körül mozog, kedden ugyanez 79 dollár volt. A csökkenés egyértelmű, de nem drasztikus. A forintnál viszont éppen ellenkező a pálya, hiszen kedden a dollár 302 forintot ért, miközben mostanra már 307 forintnál tart az árfolyam. Tehát itt világos romlás látszik.

És mégis: bár nem verték nagydobra, de a magyar benzinkutak, élükön a Mollal fű alatt keddhez képest mostanra csaknem 50 forintot engedtek a literenkénti üzemanyagárakból.

Éppen annyit, amennyi ahhoz kellett, hogy Magyar Péter jóslata beigazolódjon. Mindez egyik pillanatról a másikra: vásárlói beszámolók alapján a csütörtök hajnali órákban még bőven a védett árak fölött húzódtak a piaci árak.

Akárhogy is, a Világgazdaság tapasztalatai szerint a Mol-kutakon a 95-ös benzin piaci ára csütörtökön délelőtt 593 forint volt, a dízelé pedig 615. A védett ár ehhez képest mindössze egyetlen forinttal volt olcsóbb, 592 és 614 forinton kínálják. Forintra pontosan megegyező árakkal találkoztunk a Shell töltőállomásain is. De kaptunk jelzést Győrből (Oil, 589 forint a benzin literje), vagy éppen Bajáról (M. Petrol, 609 forint a dízel).