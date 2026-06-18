Az EU-csúcsról érkezett: hamarosan újraindul a Visegrádi Együttműködés

Magyar Péter korábban már több alkalommal beszélt arról, hogy nagyszabású tervei vannak a Visegrádi Együttműködést illetően.

Hamarosan újraindul a Visegrádi Együttműködés / Forrás: Facebook, Magyar Péter.

A téma először a kormányfő lengyelországi útján merült fel, majd később az Élysée-palotában, az Emmanuel Macronnal közösen tartott sajtótájékoztatóján osztott meg részleteket a közép-kelet-európai régiót érintő diplomáciai terveiről.

Megvan mikor és hol találkoznak a visegrádi négyek

Magyar Péter csütörtök délután arról számolt be, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta meghívását Budapestre és Gödöllőre. A találkozóra június 23-án kerül sor. A kormányfő bejegyzését az alábbi gondolattal zárta:

Dolgozzunk közösen egy erős Közép-Európáért!

A szóhasználat talán nem véletlen. Míg a Visegrádi Együttműködés a kelet-közép-európai régió országait, azaz

Magyarországot,

Lengyelországot,

Szlovákiát, és

Csehországot tömöríti, addig

a Közép-Európa kifejezés alatt az iménti négy állam, valamint Ausztria, Liechtenstein, Németország, Svájc, és Szlovénia összességét értjük. Sőt, tágabb értelmezés szerint akár még Franciaország is idesorolható.

Újraértelmezett keretek?

Magyar Péter egy korábbi brüsszeli útján azt mondta, hogy

megállapodott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a V4-ek megerősítéséről, és esetleges kiterjesztéséről.

Akkor még nem derült ki, hogy pontosan milyen irányú vagy milyen formájú expanzióról beszél, de párizsi útján már a terv néhány részletét is megismerhettük:

A V4-eknek Németországgal és Franciaországgal kellene együtt dolgozni, akár közös kormányülések keretein belül is

− fogalmazott a kormányfő.

A felvetés azért különös, mivel a Visegrádi Együttműködés éppen azért jött létre Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország között, hogy a négy állam megerősítse pozícióit és effektív érdekképviselettel rendelkezzen az Európai Unión belül, a 2004-es bővítést követően. Kérdéses tehát, hogy ez a nyugati irányú diplomáciai gesztus stratégiai értelemben mennyire lehet kívánatos a visegrádi négyeknek, mivel egy ilyen lépés tovább fokozhatná az Európai Unió magországainak befolyását a kelet-közép-európai régió felett. A júniusi találkozót követően kiderülhet, hogy pontosan mi lesz a sorsa a nagy múltú szövetségnek.