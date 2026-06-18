Magyar Péter azt állítja, ő is fog vétózni az EU-csúcsokon, de más okból, mint Orbán Viktor

Első alkalommal képviseli Magyarországot az Európai Tanács ülésén Magyar Péter miniszterelnök, aki a kétnapos brüsszeli csúcstalálkozó előtt rövid sajtótájékoztatón ismertette a Tisza-kormány álláspontját a legfontosabb európai ügyekben.

Vétópolitika, migrációs bírságok és a V4-ek jövője is szóba került Magyar Péter első brüsszeli sajtótájékoztatóján / Fotó: AFP

A találkozó napirendjén több stratégiai jelentőségű kérdés szerepel, az uniós vezetők pedig

a 2028-ban induló új többéves pénzügyi keretről (MFF);

az Európai Unió versenyképességének javításáról;

valamint az ukrajnai helyzetről és a kontinens biztonsági kihívásairól is tárgyalni fognak.

Magyar Péter már érkezésekor tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Magyarország új szemlélettel vesz részt az uniós döntéshozatalban. Elmondása szerint az EU vezetői nagy várakozással fogadják az új magyar kormányt, ugyanakkor természetesnek nevezte, hogy számos kérdésben nem lesz teljes egyetértés a tagállamok között.

A miniszterelnök a magyar vétó alkalmazásáról is megszólalt. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem mond le erről az eszközről, de annak használata teljesen más logika alapján történik majd.

Nem belpolitikai vagy pártpolitikai okokból fogunk vétózni, hanem a magyar érdek alapján

– fogalmazott.

Magyar Péter nem csak a Tanács ülésére jött

A miniszterelnök az uniós vezetők találkozója előtt több más ügyről is tárgyalt Brüsszelben, amelyek meghatározhatják az új kormány sjövőbeli sikerét. Magyar Péter külön kitért a migrációs ügyek miatt Magyarországra kiszabott uniós büntetésre is. Az Európai Bíróság korábbi döntése értelmében az ország napi egymillió eurós bírságot fizet azért, mert az előző kormány nem hajtotta végre az uniós migrációs követelések egy részét.

A kormányfő szerint a jelenlegi kabinet egyelőre „kármentési” szakaszban van, ugyanakkor azt ígérte, hogy a migráció kérdésében sikerülhet olyan megoldást találni, amely egyszerre védi a magyar álláspontot és megszünteti a rendkívül költséges bírságot.

Magyar Péter szerint ugyanazt az eredményt kívánják elérni, amelyet az előző kormány is célul tűzött ki, de úgy, hogy Magyarországnak ne kelljen naponta egymillió eurót fizetnie.

Egyezség Brüsszelben: az EP elnöke kezet rázott Magyar Péterrel – őszig le kell zárni a 7-es cikkelyes eljárást Nyolc éve tartó uniós eljárás lezárását sürgeti a miniszterelnök és az Európai Parlament elnöke. A találkozó további eredménye, hogy Magyar Péter ősszel beszédet mondhat Strasbourgban.

A brüsszeli csúcs egyik figyelemre méltó eseménye volt a visegrádi országok vezetőinek találkozója is. Hosszabb szünet után ismét egy asztalhoz ült Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök.