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gazdasági válság
Kuba
Kubai Kommunista Párt
Raul Castro
reformcsomag
amerikai szankciók

Megtörte a régi ellenséget az amerikai nyomás: történelmi reformok indulnak Kubában, megnyílik a piac – Raul Castro is áldását adta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A változások a turizmustól az ingatlanpiacig számos területet érinthetnek. Miközben az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol Havannára, a kubai vezetés váratlan reformokkal próbálja stabilizálni az ország gazdaságát.
VG
2026.06.18, 17:01

Jelentős gazdasági reformcsomagot hagyott jóvá a Kubai Kommunista Párt, amely a magánszektor bővítésétől a külföldi befektetések ösztönzéséig számos korábban tabunak számító változtatást tartalmaz. A lépésekre a súlyosbodó gazdasági válság, az amerikai nyomás és az egyre gyakoribb társadalmi elégedetlenség miatt volt szükség.

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A kubai vezetés olyan reformokat fogadott el, amelyek néhány éve még elképzelhetetlenek lettek volna a szigetországban / Fotó: AFP

A döntést a párt vezetése történelmi jelentőségű lépésként mutatta be, ugyanakkor igyekezett gyorsan eloszlatni azokat a félelmeket, hogy Kuba eltávolodna a szocialista modelltől. 

A hivatalos állásfoglalás szerint a változtatások „a fejlődés logikájából fakadnak”, és „semmilyen formában nem jelentenek eltérést a szocialista projekttől”.

A reformok mögé felsorakozott a 95 éves Raul Castro is, aki ugyan személyesen nem vett részt az ülésen, de videókapcsolaton keresztül követte a tanácskozást. A kommunista vezetés hangsúlyozta, hogy Fidel Castro öccse teljes mértékben támogatja az elképzeléseket.

A javaslatokat Miguel Díaz-Canel kubai elnök mutatta be néhány nappal korábban. Bár a részletek egyelőre nem teljesen kidolgozottak, az irány egyértelműnek tűnik: a gazdaság működésének jelentős átalakítása következhet.

Megnyitja kapuit a kubai gazdaság

A tervek szerint új szereplők jelenhetnek meg a turizmusban, amely Kuba egyik legfontosabb bevételi forrása. A vezetés emellett több külföldi tőkét szeretne bevonzani, különösen a külföldön élő kubaiak befektetéseire számítanak. Ez különösen érzékeny kérdés, mivel a kubai diaszpóra jelentős része az Egyesült Államokban él.

A reformcsomag része a magánvállalkozások további bővítése, valamint olyan kulcsfontosságú ágazatok újraélesztése is, mint a mezőgazdaság, a külkereskedelem vagy az ingatlanpiac. Emellett csökkentenék a központi állam szerepét bizonyos döntésekben, és nagyobb önállóságot adnának az állami vállalatoknak, illetve az önkormányzatoknak.

Menekülnek a külföldi vállalatok Kubából, mélyül a gazdasági összeomlás

A Mastercard és a Visa beszüntette szolgáltatásait, a spanyol szállodavállalatok két tucat hotel üzemeltetésével hagytak fel, a legfontosabb kanadai bányavállalat szintén kivonulhat. Az amerikai szankciók által sújtott Kuba számára a külföldi vállalatok kivonulása lehet a végső csapás.

A változtatások időzítése nem véletlen. Kuba gazdasága évek óta nehéz helyzetben van, az elmúlt hat évben pedig különösen súlyos visszaesést szenvedett el. A lakosság mindennapjait egyre inkább meghatározzák

  • az áramszünetek;
  • az üzemanyaghiány;
  • valamint az alapvető termékek hiánya.

A helyzetet tovább rontotta az Egyesült Államok és Kuba közötti viszony romlása. Az amerikai nyomás az idei év eleje óta jelentősen fokozódott, ami érzékenyen érintette a kubai gazdaságot. 

Az olaj- és üzemanyagellátás drasztikusan visszaesett, ami komoly problémákat okoz az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt.

A nehézségek miatt több nemzetközi vállalat is csökkentette jelenlétét vagy kivonult az országból. Különösen a turizmushoz kapcsolódó cégek, légitársaságok, hajózási vállalatok és pénzügyi szolgáltatók váltak óvatosabbá az amerikai szankcióktól tartva.

A romló életkörülmények miatt az elmúlt időszakban még tiltakozásokra is sor került Kubában. Bár ezek többnyire békés megmozdulások voltak, önmagukban is figyelemre méltóak egy olyan országban, ahol a nyilvános elégedetlenség kifejezése hagyományosan rendkívül korlátozott.

A reformok azonban még nem léptek hatályba. A következő fontos állomás a kubai parlament, a Nemzeti Népi Hatalom Gyűlésének ülése lesz, ahol a képviselők várhatóan megvitatják és jóváhagyhatják a javaslatokat.

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