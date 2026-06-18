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Széchenyi Kártya Program
kamatkedvezmény
hitel
kkv

Elkezdődött! Megszüntette a kormány ezt a kedvezményes kamatot, a kkv szektornak nem fog tetszeni

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Azonnali hatállyal megszünteti a kormány a Széchenyi Kártya Program likviditási célú hiteleinél alkalmazott fix 3 százalékos kamatot. A döntést a támogatási rendszer fenntarthatóságával indokolják, miközben a vállalkozások számára továbbra is biztosítanák a kedvezményes finanszírozás lehetőségét. A változás elsősorban a működési és forgóeszköz-finanszírozást igénybe vevő kis- és középvállalkozásokat érinti – írja a portfolio.hu a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleményére hivatkozva.
VG
2026.06.18, 13:26

A kormány azonnali hatállyal megszünteti a Széchenyi Kártya Program likviditási célú hiteltermékeinél alkalmazott fix 3 százalékos kamatot, amelyet még 2025 őszén vezettek be.  2026. július 15-tól módosulnak egyes likviditási célú konstrukciók kamatkondíciói, amelyek ezt követően is a piaci finanszírozási lehetőségeknél kedvezőbb kondíciók mellett lesznek elérhetőek – közölte a KAVOSZ.

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                                                                     A kormány eltörölte a likviditási célú hiteleknél a fix 3 százalékos kamatot/Fotó: Vémi Zoltán

Az indok: nem célirányos volt a felhasználás

A változás elsősorban azokat a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érinti, amelyek működésük finanszírozására vagy forgóeszköz-beszerzéseikhez vették volna igénybe a kedvezményes hitelt. A minisztérium azzal is érvelt, hogy a tapasztalatok szerint a forrásokat a vállalkozások egy része nem az elvárt célra használta fel, hanem állampapírokat vásárolt belőlük. 

A gyakorlatban olcsó forráshoz jutottak, amit magasabb hozamú állampapírba fektették, vagyis a támogatott hitelből magasabb kamat mellett hitelezték vissza az államot, és a kamatkülönbség kerestek - írja a lap.

A  Széchenyi Kártya Program valamennyi konstrukciója működik

A közlemény szerint  a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a piaci kamatkörnyezethez igazodva felülvizsgálta egyes likviditási célú konstrukciók feltételeit, miközben a Program többi terméke változatlan feltételekkel áll továbbra is a vállalkozások rendelkezésére. A kérelmek befogadása a Széchenyi Kártya Program valamennyi konstrukciója esetén zavartalanul és folyamatosan történik. Fontos hangsúlyozni, hogy a módosítás nem érinti a konstrukciók alapvető célját, amely továbbra is a hazai kkv-k számára elérhető, kedvező feltételrendszerű, kiszámítható támogatott finanszírozási lehetőségek biztosítása.

Mi változik? 

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium 2026. június 18-i bejelentése alapján 2026. július 15-től módosulnak a 

  • Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, 
  • a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, 
  • valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ kamatkondíciói. 

Az említett hiteltípusok vonatkozásában 2026. július 15-ét követően megkötött hitelszerződésekre a korábbi teljes futamidő alatti fix kamatozás helyett változó kamatozás lesz alkalmazandó, amelynek keretében a vállalkozások által fizetendő - kamattámogatással csökkentett - ún. nettó kamat az eddigi fix évi 3 százalékról az adott kamatperiódusra alkalmazandó 3 havi BUBOR mértékre változik. A szükségessé vált módosítás mellett az érintett konstrukciók továbbra is kedvező kamatozású és versenyképes finanszírozási lehetőségeket nyújtanak a vállalkozások számára.

Új szabályok

a 2026. június 19-étől befogadásra kerülő Likviditási Hitelre, folyószámlahitelek futamidő alatti meghosszabbítására, keretemelésére, illetve azon folyószámlahitelekre irányuló hitelkérelmek esetén, amelyek nem már meglévő Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, illetve Turisztikai Kártya meghosszabbítására irányulnak, a hitelkérelmek már csak az új változó kamatozással lesznek elbírálhatóak és leszerződhetőek 2026. július 15-étől, míg a 2026. június 18-áig befogadott fentiekben nevesített konstrukciókra vonatkozó hitelkérelmek kapcsán a finanszírozóknak legkésőbb 2026. július 14-ig még lehetőségük van a jelenlegi kondíciók melletti szerződéskötésre – foglalta össze a tudnivalókat a KAVOSZ, minden további kérdésben tájékoztatják az érintett vállalkozásokat. 

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