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Bevétel keletkezik a palackok visszaváltásából – ez kell tudni az adózásáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mohu visszaváltási rendszere működésének kormányzati felülvizsgálata újra reflektorfénybe helyezte az italcsomagolások után járó visszaváltási díjak kérdését. Miközben a kabinet a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszió hatékonyságát és fenntarthatóságát vizsgálja, a lakosság körében ismét felmerülhet egy gyakorlati kérdés: vajon adókötelesnek minősül-e a palackok visszaváltásából származó bevétel?
VG
2026.06.09, 17:21

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a kormány döntése értelmében részletes jelentés készül a Mohu által működtetett hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer tapasztalatairól. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a konstrukció mennyiben szolgálja a fogyasztók érdekeit, illetve teljesíthetők-e a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó vállalások. A jelentést szeptember elejéig kell elkészíteni, így a következő hónapokban várhatóan intenzív szakmai és politikai vita alakulhat ki a rendszer jövőjéről. 

A felülvizsgálat hátterében több tényező állhat. Az elmúlt időszakban számos kritika érte a koncessziós modellt, elsősorban annak költségvonzatai és működési hatékonysága miatt. Bár egyelőre nem ismert, hogy a kormány tervez-e érdemi változtatásokat, a folyamat ráirányította a figyelmet a palackvisszaváltási rendszer egyik kevésbé ismert aspektusára: az ebből származó bevételek adózási megítélésére – írja az Origo.

A mohus rendszerben megvalósuló palackvisszaváltásból származó bevétel továbbra is adómentes, a kormány szeptember 1-jei határidőt adott a koncesszió felülvizsgálatára (illusztráció)
A mohus rendszerben megvalósuló palackvisszaváltásból származó bevétel továbbra is adómentes, a kormány szeptember 1-jei határidőt adott a koncesszió felülvizsgálatára / Fotó: Hagymási Bence (illusztráció)

Adómentes a palackvisszaváltásból származó bevétel

A kérdés aktualitását egy németországi eset is erősítette: a német sajtóban nagy visszhangot kapott annak a nyugdíjasnak az ügye, akinek szociális támogatását csökkentették, miután jelentős összeget szerzett visszaváltható italcsomagolások gyűjtéséből. Az eset nyomán Magyarországon feltehető a kérdés: kell-e személyi jövedelemadót fizetni a visszaváltásból származó összegek után?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal álláspontja szerint a válasz egyértelmű. 

Bár a visszaváltási díj visszakapott összege jogi értelemben bevételnek minősül, a hatályos szabályok alapján adómentes bevételnek számít. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyeknek sem bevallási, sem adófizetési kötelezettségük nem keletkezik a visszaváltás során megszerzett összeg után.

A jelenlegi rendszerben a 0,1 és 3 liter közötti, kötelező visszaváltási díjas italtermékek esetében a fogyasztók a termék megvásárlásakor előre megfizetik az 50 forintos díjat, amelyet a csomagolás leadásakor kapnak vissza. Az egyszer használatos csomagolásoknál a kereskedők darabonként 50 forintot térítenek vissza, függetlenül attól, hogy a visszaváltás automatán keresztül vagy kézi átvétellel történik.

A NAV tájékoztatása szerint az adómentesség többféle formában is érvényesül:

  • nemcsak a készpénzben vagy bankszámlára történő kifizetés mentesül az adó alól, hanem az automata által kibocsátott vásárlási utalványként kapott összeg is;
  • ugyancsak nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a fogyasztó a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlja fel, vagy más kedvezményezett javára mond le róla.

Az adóhatóság kitért azokra az esetekre is, amikor a terméket a magánszemély ugyan saját maga vásárolja meg, de a számlát például a munkáltató vagy egy vállalkozás nevére állítják ki. Ha a kifizető a teljes vételárat – beleértve a visszaváltási díjat is – megtéríti, és később nem tart igényt a visszaváltás során kapott összegre, akkor a magánszemélynél maradó pénzösszeg szintén nem minősül adóköteles jövedelemnek.

A Mohu-rendszer felülvizsgálata tehát nem csupán a hulladékgazdálkodás jövőjéről szóló stratégiai kérdéseket vet fel, hanem alkalmat ad arra is, hogy a lakosság pontosabb képet kapjon a mindennapokat érintő szabályokról.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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