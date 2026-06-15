Fellélegzett a részvénypiac, zuhan az olajár, az egész világ az iráni-amerikai kiegyezést várta

Meredeken emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, a dollár gyengült, az olajárak pedig zuhantak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti előzetes békemegállapodás reményt adott a globális inflációs nyomás enyhülésére, így csökkentette a magasabb kamatlábak szükségességét.

Ismét a bika az úr; a részvénypiac emelkedéssel fogadta az iráni-amerikai megállapodást / Fotó: Brendan McDermid

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök hétfő hajnalban a közösségi médiában közölte, hogy megszületett a megállapodás, míg Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy az egyezség része a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros megnyitása is - bár részleteket nem közölt.

G7 csúcs lesz a héten, Trump és Zelenszkij is ott lesz

Trump ezen a héten Franciaországban, a G7-csúcstalálkozón közel-keleti vezetőkkel találkozik, valamint munkamegbeszélést folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Irán közölte, hogy a szoroson áthaladó forgalmat Irán és Omán közösen szabályozza majd. Ez csapást jelenthet a szabad kereskedelem elveire, és arra utal, hogy a hajózást valamilyen díjfizetéshez köthetik.

A részletek hiánya, különösen a hajózás szabadságával kapcsolatban, aggodalomra ad okot, de ez ma várhatóan nem fékezi a piacokat, a kockázatvállalási kedv erőteljesen növekszik

– kommentálta a helyetet a Reutersnek Sean Callow, az ITC Markets vezető devizapiaci elemzője. „A tartósan alacsonyabb energiaárak kilátása alapvetően megváltoztatja a jegybankok helyzetét, közvetlenül egy sor fontos kamatdöntés előtt” - tette hozzá.

A hír megkönnyebbülést jelent a héten ülésező jegybankok számára, mivel csökkenti a nyomást a monetáris szigorítás irányába, amelyre az energiaárak által hajtott inflációs várakozások emelkedése miatt lehetett volna szükség.

Zuhant az olajár

A piacok már korábban is valószínűsítették a megállapodást, de a hivatalos megerősítés elegendő volt ahhoz, hogy a

Brent típusú kőolaj ára 4,7 százalékkal, hordónként 83,24 dollárra essen vissza, jelentősen eltávolodva a májusi, 126,41 dolláros csúcstól.

Az amerikai WTI olaj ára 5,5 százalékkal, 80,16 dollárra csökkent, bár ez még mindig jóval magasabb a háború kitörése előtti 67 dolláros szintnél.

Arra számítunk, hogy a Brent az év végére 80 dollárig süllyed, feltéve, hogy a szoros nem zárul le ismét

– mondta Vivek Dhar, a CBA bányászati és energetikai elemzője. „Előrejelzésünk abból indul ki, hogy az olaj- és finomított termékek exportja gyorsan helyreállhat a Hormuzi-szoroson keresztül, de ezt jelentős bizonytalanság övezi az olajipari és finomítói létesítményekben keletkezett károk miatt” - tette hozzá.