Fellélegzett a részvénypiac, zuhan az olajár, az egész világ az iráni-amerikai kiegyezést várta
Meredeken emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, a dollár gyengült, az olajárak pedig zuhantak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti előzetes békemegállapodás reményt adott a globális inflációs nyomás enyhülésére, így csökkentette a magasabb kamatlábak szükségességét.
Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök hétfő hajnalban a közösségi médiában közölte, hogy megszületett a megállapodás, míg Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy az egyezség része a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros megnyitása is - bár részleteket nem közölt.
G7 csúcs lesz a héten, Trump és Zelenszkij is ott lesz
Trump ezen a héten Franciaországban, a G7-csúcstalálkozón közel-keleti vezetőkkel találkozik, valamint munkamegbeszélést folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Irán közölte, hogy a szoroson áthaladó forgalmat Irán és Omán közösen szabályozza majd. Ez csapást jelenthet a szabad kereskedelem elveire, és arra utal, hogy a hajózást valamilyen díjfizetéshez köthetik.
A részletek hiánya, különösen a hajózás szabadságával kapcsolatban, aggodalomra ad okot, de ez ma várhatóan nem fékezi a piacokat, a kockázatvállalási kedv erőteljesen növekszik
– kommentálta a helyetet a Reutersnek Sean Callow, az ITC Markets vezető devizapiaci elemzője. „A tartósan alacsonyabb energiaárak kilátása alapvetően megváltoztatja a jegybankok helyzetét, közvetlenül egy sor fontos kamatdöntés előtt” - tette hozzá.
A hír megkönnyebbülést jelent a héten ülésező jegybankok számára, mivel csökkenti a nyomást a monetáris szigorítás irányába, amelyre az energiaárak által hajtott inflációs várakozások emelkedése miatt lehetett volna szükség.
Zuhant az olajár
A piacok már korábban is valószínűsítették a megállapodást, de a hivatalos megerősítés elegendő volt ahhoz, hogy a
- Brent típusú kőolaj ára 4,7 százalékkal, hordónként 83,24 dollárra essen vissza, jelentősen eltávolodva a májusi, 126,41 dolláros csúcstól.
- Az amerikai WTI olaj ára 5,5 százalékkal, 80,16 dollárra csökkent, bár ez még mindig jóval magasabb a háború kitörése előtti 67 dolláros szintnél.
Arra számítunk, hogy a Brent az év végére 80 dollárig süllyed, feltéve, hogy a szoros nem zárul le ismét
– mondta Vivek Dhar, a CBA bányászati és energetikai elemzője. „Előrejelzésünk abból indul ki, hogy az olaj- és finomított termékek exportja gyorsan helyreállhat a Hormuzi-szoroson keresztül, de ezt jelentős bizonytalanság övezi az olajipari és finomítói létesítményekben keletkezett károk miatt” - tette hozzá.
Az olcsóbb olaj kilátása különösen kedvező Japán számára, amely nettó energiaimportőr.
- A Nikkei index 5,4 százalékkal emelkedett.
- A dél-koreai piac 5,6 százalékos pluszban zárt,
- a kínai blue chip részvényeket tömörítő CSI 300 index 1,4 százalékkal erősödött.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvénypiacokat követő átfogó indexe 1,5 százalékkal nőtt.
Megkönnyebbülhetnek a jegybankok, fellélegzett a részvénypiac
- Európában az EURO STOXX 50 és a DAX határidős jegyzése egyaránt 1,7 százalékkal emelkedett,
- az FTSE határidős kontraktusai 0,7 százalékos pluszban jártak.
- Az S&P 500 határidős indexe 1,1 százalékkal,
- a Nasdaq határidős indexe pedig 1,8 százalékkal emelkedett, összhangban a kockázatos eszközök iránti általános kereslet növekedésével.
A héten az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Japánban, Ausztráliában, Svájcban, Svédországban, Norvégiában és Oroszországban is jegybanki üléseket tartanak. A piacok szerint ezúttal Japán lehet az egyetlen, ahol kamatemelésre kerül sor.
A Federal Reserve várhatóan változatlanul, 3,50–3,75 százalék között hagyja az irányadó kamatsávot szerdán, Kevin Warsh elnök első kamatdöntő ülésén.
A közleményt, a gazdasági előrejelzéseket és a sajtótájékoztatót a befektetők abból a szempontból elemzik majd, hogy a Fed feladja-e lazítási hajlandóságát; a döntéshozók korábban aggodalmukat fejezték ki az inflációs kockázatok miatt.
A befektetők gyorsan csökkentették az idei kamatemelés valószínűségét: a decemberi határidős kontraktusok árfolyama emelkedett, miközben az októberi kamatemelés esélyét már csak körülbelül 30 százalékra árazzák.
Az inflációs kilátások javulása vezérli a kötvény- és a kamatpiacokat
Az amerikai állampapírok erősödtek annak reményében, hogy az olajárak tartósan alacsonyabb szinten maradnak, ezáltal mérséklődik az infláció felfelé mutató kockázata. A kétéves amerikai államkötvény hozama 6 bázisponttal, 4,02 százalékra csökkent.
A hozamok visszaesése és a javuló befektetői hangulat általánosan gyengítette a dollárt.
- Az euró 0,4 százalékkal 1,1608 dollárra erősödött,
- a font 0,3 százalékkal 1,3446 dollárra emelkedett.
A dollár ugyanakkor jobban teljesített a japán jennel szemben, árfolyama 160,13 jen volt, annak ellenére, hogy
- a japán jegybanktól kedden 25 bázispontos kamatemelést várnak, amely 1 százalékra emelné az alapkamatot.
- Az angol jegybank várhatóan csütörtökön változatlanul 3,75 százalékon hagyja a kamatlábat, és a piacok szerint 2026 során sem siet a további szigorítással. A döntéshozók szavazati megoszlása és a monetáris politikai jelentés kiemelt figyelmet kap majd.
A héten fontos brit makrogazdasági adatok is érkeznek, köztük a májusi infláció, a kiskereskedelmi forgalom és az áprilisi foglalkoztatási statisztikák. Emellett figyelmet kap a csütörtöki makerfieldi választás is, mivel Andy Burnham munkáspárti polgármester győzelme akár vezetői kihívást is elindíthat Keir Starmer miniszterelnökkel szemben.
A nyersanyagpiacokon a hozamok csökkenése segítette az arany árfolyamát: a kamatot nem fizető nemesfém ára 2,5 százalékkal, unciánként 4322 dollárra emelkedett.