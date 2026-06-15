Tévedés azt gondolni, hogy a Hormuzi-szoros megnyitása megoldja az energiaválságot: megkongatták a vészharangot, az olajipari vállalatok vezetői előre szóltak, hogy ebből baj lesz

Az amerikai–iráni megállapodás bejelentése és a Hormuzi-szoros megnyitása ugyan azonnal az olaj árának drasztikus csökkentéséhez vezetett, ez azonban egyelőre nem oldja meg az energetikai ellátási válságot. A világ országai a háború ideje alatt kénytelenek voltak a stratégiai tartalékokhoz nyúlni, amelyeknek a feltöltése tartósan a korábbinál magasabb szinten tartja majd az olajárakat.

Azonnal zuhant az olaj ára az amerikai–iráni megállapodás hírére / Fotó: NurPhoto via AFP

A világ fellélegzett a megállapodás hírére, azonnal zuhanni kezdett az olaj ára , a Brent és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) is maradt azonban hordónként 80 dollár felett hétfőn reggel. Ez ugyan messze van

a 126,4,

illetve 119

dolláros márciusi csúcstól, de a háború előtti 60 dollár körüli szinttől is.

Egyes szakértők szerint már vissza sem fog térni oda,

az olajár tartósan magas maradhat a beépített geopolitikai kockázati prémium és amiatt, hogy újra fel kell tölteni az alaposan kimerített készleteket.

Különösen igaz ez az Egyesült Államok esetében, amely az energiaválságot kihasználva a világ legnagyobb olajexportőrévé vált, a kivitel üteme azonban tarthatatlan, mert leapasztotta az ország tartalékait.

Vészesen leapadtak a konfliktus alatt a tartalékok

A The Wall Streeet Journal tudósítása szerint az amerikai olajipari vállalatok vezetői egy ideje már kongatták a vészharangokat, mert a tartalékok majdnem kritikus szintre süllyedtek.

Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellátási válság hamarosan világszerte érezhetővé válik. Neil Chapman, az Exxon Mobil második embere szerint az Egyesült Államok közeledik az „eddig példátlan készletszintekhez”. Mások, például Wil VanLoh, a Quantum Capital Group képviselője szerint, „rosszra fordulnak a dolgok”.

Tankerek tömege várja, hogy átjusson a Hormuzi-szoroson / Fotó: Best-Backgrounds

„A világon még soha nem tűnt el a piacról napi tízmillió hordónyi olaj” – utalt a Hormuzi-szoros zárlata miatt kiesett mennyiségre.

Kiszipolyozták a vevők a legnagyobb exportőrt

A lap emlékeztetett, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai márciusban több mint 400 millió hordó felszabadításáról döntöttek, az Egyesült Államok mintegy 66 millió hordó olajat dobott piacra az 1975-ben, az arab olajembargó után létrehozott stratégiai tartalékaiból.