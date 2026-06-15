Tévedés azt gondolni, hogy a Hormuzi-szoros megnyitása megoldja az energiaválságot: megkongatták a vészharangot, az olajipari vállalatok vezetői előre szóltak, hogy ebből baj lesz
Az amerikai–iráni megállapodás bejelentése és a Hormuzi-szoros megnyitása ugyan azonnal az olaj árának drasztikus csökkentéséhez vezetett, ez azonban egyelőre nem oldja meg az energetikai ellátási válságot. A világ országai a háború ideje alatt kénytelenek voltak a stratégiai tartalékokhoz nyúlni, amelyeknek a feltöltése tartósan a korábbinál magasabb szinten tartja majd az olajárakat.
A világ fellélegzett a megállapodás hírére, azonnal zuhanni kezdett az olaj ára , a Brent és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) is maradt azonban hordónként 80 dollár felett hétfőn reggel. Ez ugyan messze van
- a 126,4,
- illetve 119
dolláros márciusi csúcstól, de a háború előtti 60 dollár körüli szinttől is.
Egyes szakértők szerint már vissza sem fog térni oda,
az olajár tartósan magas maradhat a beépített geopolitikai kockázati prémium és amiatt, hogy újra fel kell tölteni az alaposan kimerített készleteket.
Különösen igaz ez az Egyesült Államok esetében, amely az energiaválságot kihasználva a világ legnagyobb olajexportőrévé vált, a kivitel üteme azonban tarthatatlan, mert leapasztotta az ország tartalékait.
Vészesen leapadtak a konfliktus alatt a tartalékok
A The Wall Streeet Journal tudósítása szerint az amerikai olajipari vállalatok vezetői egy ideje már kongatták a vészharangokat, mert a tartalékok majdnem kritikus szintre süllyedtek.
Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellátási válság hamarosan világszerte érezhetővé válik. Neil Chapman, az Exxon Mobil második embere szerint az Egyesült Államok közeledik az „eddig példátlan készletszintekhez”. Mások, például Wil VanLoh, a Quantum Capital Group képviselője szerint, „rosszra fordulnak a dolgok”.
„A világon még soha nem tűnt el a piacról napi tízmillió hordónyi olaj” – utalt a Hormuzi-szoros zárlata miatt kiesett mennyiségre.
Kiszipolyozták a vevők a legnagyobb exportőrt
A lap emlékeztetett, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai márciusban több mint 400 millió hordó felszabadításáról döntöttek, az Egyesült Államok mintegy 66 millió hordó olajat dobott piacra az 1975-ben, az arab olajembargó után létrehozott stratégiai tartalékaiból.
A Trump-adminisztráció összesen 172 millió hordó felszabadítását engedélyezte – ha a jelenlegi ütemben folyt volna a kivétel, szeptember elejére az amerikai készletek történelmi mélypontot jelentő 243 millió hordóra csökkentek volna.
Ez azt jelentené, hogy onnantól kezdve az Egyesült Államok, a világ legnagyobb olajtermelője, nem lett volna képes reagálni a világszintű új olajellátási zavarokra vagy olyan természeti katasztrófákra, mint a hurrikánok, amelyek megzavarhatják az üzemanyag-ellátási láncokat.
A probléma méretének érzékeltetéséhez elég emlékeztetni arra, hogy
2009-ben történelmi rekordot jelentő több mint 700 millió hordó volt az amerikai stratégiai olajtartalék.
A Hormuzi-szoros nyitása nem lesz azonnali hatással az ellátásra
A Perzsa-öbölben rekedt tankerek csak a Hormuzi-szoros megnyitására várnak, hogy felhúzzák a horgonyt, és a forgalom hamarosan megindulhat, bár elemzők szerint kérdéses, hogy a forgalom elérheti a korábbi napi 130-150 hajót.
Várhatóan hónapok kellenek majd ahhoz is, hogy a térségbeli energetikai vállalatok visszatérjenek a háború előtti termelési szintre, ami szintén tartósan magasan tarthatja az olajárakat.
A The Business Standard által megkérdezett elemzők szerint ezért a kulcsfontosságú vízi út megnyitásának nem lesz azonnali hatása az ellátásra.
Hónapokba telik, mire az olaj eljut a vevőkhöz
„Időbe fog telni, mire a hajótulajdonosok megnyugodnak, rendelkezésre állnak a biztosítások, újraindítják a kitermelést és feldolgozást” – mondta a lapnak Daniel Evans, az S&P Global Energy üzemanyag- és finomítókutatásért felelős globális vezetője.
Először az öbölben rekedt hajóknak ki kell jönniük a szorosból, majd új tartályhajóknak kell beérkezniük berakodásra, ehhez pedig garantált biztonságra van szükség – tette hozzá.
Az olajtankerek ráadásul lassan mozognak, hónapokba telik, mire elérnek a Perzsa-öbölből távoli vásárlókhoz a feldolgozásra váró kőolajjal.
Meg kell győzni a biztosítókat
További nehézség, hogy el kell távolítani az Irán által telepített aknákat, ami szintén hónapokba telhet, utána pedig meg kell győzni a biztosítókat, hogy biztonságos az áthaladás.
A Perzsa-öbölben rekedt hajók „kipucolásához” és az olajtermelés felpörgetése miatt Aszaoka Takahiro, az Itochu Research Institute vezető közgazdásza szerint
három hónapba telhet, mire a forgalom megközelíti a háború előtti szintet.
Aszaoka a Nikkei Asia gazdasági portálnak nyilatkozva úgy becsülte, hogy másfél hónap szükséges a leállított olajmezők 80 százalékának újraindításához, a maradék 20 százalék esetében pedig még több idő szükséges.
A IEA becslése hasonló, aszerint a konfliktus június eleji lezárása esetén „a kínálat a július–szeptemberi negyedévtől lassan állna helyre, de csak októberben érné utol a keresletet”.
Májusi jelentésük szerint az addigra kialakuló szerény többlet „alig kezdi ellensúlyozni a február vége óta felhalmozódott készlethiányt”.
Fel kell mérni a létesítményeket ért károkat
Még bizonytalanabbá teszi a helyzetet, hogy egyelőre nem tudni pontosan, milyen károkat szenvedtek a konfliktus idején a térségbeli olaj- és gázmezők, olajvezetékek, finomítók, kikötők.
Csak a szoros megnyitása után küldhetik a helyszínre a külföldi cégek a szakértőket a károk felmérésére, ezt követi a szükséges berendezések odaszállítása, a létesítmények javítása és tesztüzemek elvégzése, ami egy elemzője szerint szintén legalább két-három hónapot vesz igénybe.
Mindennek következtében Aszaoka úgy véli, hogy a WTI határidős ára a szoros forgalmának normalizálásáig marad hordónként 65-70 dolláros szinten. Takasima Juki, a Nomura Securities közgazdásza szerint viszont
2027 szeptemberéig nem megy le az olaj ára 65 dollárra.
Európa számára különösen rossz hír, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében a szoros megnyitása után visszaeshetnek ugyan az árak a háború előtti egymillió brit hőegységenkénti tíz dolláros szintre, de Alex Froley, az ICIS árucikk-tanácsadó cég vezető LNG-elemzője szerint arra már nem számítanak, hogy az árak tíz dollár alá mennek, ahogy korábban várták”.