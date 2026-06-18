Egyezség Brüsszelben: az EP elnöke kezet rázott Magyar Péterrel – őszig le kell zárni a 7-es cikkelyes eljárást

Fontos brüsszeli találkozóról számolt be csütörtökön Magyar Péter, aki az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával tárgyalt. A miniszterelnök szerint a találkozón egyetértés született arról, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve folyó 7-es cikkelyes eljárást.

Magyar Péter szerint sikeres tárgyalást folytatott Roberta Metsolával / Fotó: Facebook / Magyar Péter

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy sikeres találkozón van túl az Európai Parlament vezetőjével. Beszámolója szerint egyetértés alakult ki abban, hogy még az ősz folyamán le kell zárni a Magyarország ellen folyó eljárást, amelyet még 2018-ban indítottak el az akkori magyar kormány jogállamisággal és demokratikus normákkal kapcsolatos vitatott intézkedései miatt.

Magyar Péter egy régi brüsszeli vitát akar lezárni

A 7-es cikkelyes eljárás az Európai Unió egyik legerősebb politikai eszköze. Célja annak vizsgálata, hogy egy tagállam megsérti-e az uniós alapértékeket, köztük a jogállamiságot, a demokratikus intézményrendszer működését vagy az alapvető jogok tiszteletben tartását. Az eljárás ugyan évek óta napirenden van, de végleges döntés mindeddig nem született.

Most azonban már konkrét határidővel számolnak az ügy lezárására. Bár az eljárás lezárásának pontos feltételeiről egyelőre nem kerültek nyilvánosságra részletek, Magyar Péter szerint az Európai Parlament elnökével közös álláspont alakult ki az ügy rendezésének szükségességéről.

A találkozó másik fontos eredménye egy diplomáciai meghívás volt: Magyar Péter ugyanis meghívta Roberta Metsolát egy magyarországi látogatásra. Egy ilyen út politikai szempontból is jelentős üzenetet hordozhat, hiszen az Európai Parlament elnökének látogatása rendszerint az adott ország és az uniós intézmények közötti kapcsolatok erősítését szolgálja.

Emellett a felek arról is megállapodtak, hogy Magyar Péter ősszel felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén. Egy ilyen beszéd lehetőséget adna arra, hogy a magyar kormányfő közvetlenül ismertesse álláspontját az uniós képviselőkkel és az európai közvéleménnyel.

A bejelentés azt jelzi, hogy az új magyar kormány és az uniós intézmények között intenzív párbeszéd zajlik.

Az ősz így több szempontból is sorsdöntő időszak lehet: eldőlhet a 7-es cikkelyes eljárás jövője, sor kerülhet Roberta Metsola magyarországi látogatására, és Magyar Péter strasbourgi beszéde is fontos irányt mutathat Magyarország és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatában.