Rendkívüli: bejelentést tettek az oroszok Paks II. megépítéséről, a Roszatom vezére Magyar Péterre vár – Orbán Anita váratlan levelet kapott az új magyar atomerőműről

Fontos és némiképp váratlan fejlemény állt be a Paks II. atomerőmű beruházásában, miután az orosz fél nyilatkozatot adott ki hétfőn.

Paks II.: rendkívüli bejelentést tettek az oroszok a megépítéséről, a Roszatom vezére Magyar Péterre vár / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Az orosz médiában megjelent hír szerint a Roszatom kérelmet küldött a magyar hatóságoknak az új magyar atomerőmű paramétereinek megvitatására.

Ahogy arról a Világgazdaság is rendszeresen beszámolt, Magyarország történetének egyik legfontosabb beruházása az április 12-i kormányváltást követően vált némiképp bizonytalanná.

Miközben az építkezés halad, a Tisza-kormány részéről rendre a projekt finanszírozására vonatkozó, negatív megnyilvánulások jelentek meg, ami az orosz felet is érzékenyen érintette.

Pedig Paks II. megépítésének fontossága vitán felül áll. Az Atombiztos blog szerint a Tisza-kormány egyelőre nem döntött a Paks II. projektről, noha az Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonságát és az áram árát egyaránt érint. Nem az a kérdés, hogy szükség van-e a Paks II. atomerőműre, hanem az, hogy mi várna Magyarországra, ha úgy döntene a kormány, hogy lemond a megépítéséről. A tét nagy:

áramhiány,

az importfüggőség jelentős növekedése,

egyes időszakokban akár fogyasztáskorlátozás, azaz az ellátásbiztonság megszűnése,

valamint a mai megfizethető áramárak többszörösre növekedése,

az ipar és a versenyképesség elvesztése is bekövetkezhet akkor,

ha nem épülne meg a Paks II. Atomerőmű. Ebben a helyzetben számít most kiemelt mérföldkőnek az oroszok, pontosabban a Roszatom lépése.

Paks II.: rendkívüli bejelentést tettek az oroszok a megépítéséről

A Roszatom kész a Paks II. atomerőmű-projekt paramétereinek pontosítására, és ezzel kapcsolatban egy egyeztetésre vonatkozó kérelmet küldött a magyar hatóságoknak – közölte az újságírókkal Alekszej Lihacsov, az állami energiaóriás vezérigazgatója az „Innoprom” kiállításon. Ez egy nemzetközi ipari fórum július 6-9. között, ami az oroszországi Jekatyerinburgban zajlik. Az esemény fókuszában a technológiai együttműködés, az Ipar 4.0, a digitális átalakulás és a fenntartható gyártási innovációk állnak.

A Roszatom-vezér itt beszélt arról, hogy

halljuk az új magyar hatóságok érdeklődését az építkezés paramétereinek pontosítása iránt. Készen állunk ezekre a pontosításokra. Hivatalos megkeresést küldtem az illetékes szervnek, amely jelenleg a Külügyminisztérium (ezt Orbán Anita vezeti – a szerk.).

Azt is nyomatékosította, hogy várják a találkozót, a hivatalos jelzést a kapcsolatfelvételre minden szinten, miniszteri és miniszterelnöki szinten egyaránt. "A vonatkozó kérelmet a mi oldalunk elküldte" – húzta alá még egyszer.