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energia
Orbán Anita
orosz
paks II atomerőmű
Roszatom
Magyar Péter

Rendkívüli: bejelentést tettek az oroszok Paks II. megépítéséről, a Roszatom vezére Magyar Péterre vár – Orbán Anita váratlan levelet kapott az új magyar atomerőműről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sorsdöntő fejezetéhez ért az új magyar atomerőmű megvalósítása. Paks II. a kormányváltást követően került nehezebb helyzetbe, miután a Tisza rendere kétségét fejezte ki az óriásprojekt finanszírozásáról. Most léptek az oroszok, a labda innentől kezdve egyértelműen Magyar Péterék oldalán pattog.
Hecker Flórián
2026.07.06, 17:18
Frissítve: 2026.07.06, 17:46

Fontos és némiképp váratlan fejlemény állt be a Paks II. atomerőmű beruházásában, miután az orosz fél nyilatkozatot adott ki hétfőn.

Paks II
Paks II.: rendkívüli bejelentést tettek az oroszok a megépítéséről, a Roszatom vezére Magyar Péterre vár / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Az orosz médiában megjelent hír szerint a Roszatom kérelmet küldött a magyar hatóságoknak az új magyar atomerőmű paramétereinek megvitatására.

Ahogy arról a Világgazdaság is rendszeresen beszámolt, Magyarország történetének egyik legfontosabb beruházása az április 12-i kormányváltást követően vált némiképp bizonytalanná.

Miközben az építkezés halad, a Tisza-kormány részéről rendre a projekt finanszírozására vonatkozó, negatív megnyilvánulások jelentek meg, ami az orosz felet is érzékenyen érintette.

Pedig Paks II. megépítésének fontossága vitán felül áll. Az Atombiztos blog szerint a Tisza-kormány egyelőre nem döntött a Paks II. projektről, noha az Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonságát és az áram árát egyaránt érint. Nem az a kérdés, hogy szükség van-e a Paks II. atomerőműre, hanem az, hogy mi várna Magyarországra, ha úgy döntene a kormány, hogy lemond a megépítéséről. A tét nagy:

  • áramhiány,
  • az importfüggőség jelentős növekedése,
  • egyes időszakokban akár fogyasztáskorlátozás, azaz az ellátásbiztonság megszűnése,
  • valamint a mai megfizethető áramárak többszörösre növekedése,
  • az ipar és a versenyképesség elvesztése is bekövetkezhet akkor,

ha nem épülne meg a Paks II. Atomerőmű. Ebben a helyzetben számít most kiemelt mérföldkőnek az oroszok, pontosabban a Roszatom lépése.

Paks II.: rendkívüli bejelentést tettek az oroszok a megépítéséről

A Roszatom kész a Paks II. atomerőmű-projekt paramétereinek pontosítására, és ezzel kapcsolatban egy egyeztetésre vonatkozó kérelmet küldött a magyar hatóságoknak – közölte az újságírókkal Alekszej Lihacsov, az állami energiaóriás vezérigazgatója az „Innoprom” kiállításon. Ez egy nemzetközi ipari fórum július 6-9. között, ami az oroszországi Jekatyerinburgban zajlik. Az esemény fókuszában a technológiai együttműködés, az Ipar 4.0, a digitális átalakulás és a fenntartható gyártási innovációk állnak.

A Roszatom-vezér itt beszélt arról, hogy

halljuk az új magyar hatóságok érdeklődését az építkezés paramétereinek pontosítása iránt. Készen állunk ezekre a pontosításokra. Hivatalos megkeresést küldtem az illetékes szervnek, amely jelenleg a Külügyminisztérium (ezt Orbán Anita vezeti – a szerk.).

Azt is nyomatékosította, hogy várják a találkozót, a hivatalos jelzést a kapcsolatfelvételre minden szinten, miniszteri és miniszterelnöki szinten egyaránt. "A vonatkozó kérelmet a mi oldalunk elküldte" – húzta alá még egyszer.

Lihacsov azt is megjegyezte, hogy a Roszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok.

A teljes idei évünk finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látjuk, előre tudjuk tervezni a folyamatokat – szögezte le.

A magyar parlament még 2009-ben hagyta jóvá az ország egyetlen, szovjet rendszer alapján épült, jelenleg is működő paksi atomerőművének a bővítését további két blokk felépítésével. A projekt költségét akkor 12,5 milliárd euróra becsülték. A Paks II. atomerőmű első betonöntési ceremóniájára 2026 februárjában került sor.

Lihacsov már korábban is beszélt arról, hogy a Roszatom kész válaszolni Magyarország bármilyen, a Paks II. atomerőmű-projekttel kapcsolatos kérdésére, beleértve annak költségeit is.

Megjegyezte, hogy a győztes Tisza párt vezetője, Magyar Péter már többször megemlítette a paksi beruházást, méghozzá kissé kritikusan az ár tekintetében. "Nyitottak vagyunk, és ugyanezt a bizalmat várjuk a projekt megvalósításában" – fogalmazott akkor.

Májusban ugyanő már arról számolt be, hogy a Roszatom a munkálatok felgyorsulására számít a Paks II. atomerőműnél. "Nagyon reméljük, hogy a magyar kormánnyal együtt újraindítjuk a projektet a gyorsítás jegyében. Különböző okok miatt nem haladtunk olyan gyorsan, mint szerettük volna – vélekedett.

Most a labda tehát egyértelműen a magyar kormány térfelén pattog. Nagy kérdés, hogyan reagál az oroszok levelére a Tisza és Magyar Péter.

Elkelne néhány hűtőcella a Paksi Atomerőmű mellett – a Duna meleg, mi a megoldás?
Meg kell oldani, hogy a mostanihoz hasonló hőség idején nem kelljen mindig csökkenti a Paksi Atomerőmű teljesítrményét. Célszerű lenne a létesítmény üzemidőhosszabbításához kapcsolódóan hűtőcellákat telepíteni az erőmű közelében Aszódi Attila, a Paks II. beruházás korábbi kormánybiztosa szerint. A projekt 80-100 milliárd forintba kerülne.

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