Máris itt a fordulat, azonnal megszólalt az MCC Ruff Bálint döntése után: mégse zárják be, súlyos félreértés történt – tisztázták Orbán Balázs nyilatkozatát

Merőben új helyzet állt elő hétfő délután azzal, hogy az MCC közleményt adott ki a kuratóriuma korábbi elnök, Orbán Balázs bejegyzésére válaszul.

Máris itt a fordulat: azonnal megszólalt az MCC a bezárása hírére, súlyos félreértés történt / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, Orbán Balázs nem sokkal ezelőtt megosztott a közösségi oldalán egy alapítói határozatot, amelyben az olvasható, hogy az alapító a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt 2026. július 31. napjával megszünteti.

A dokumentumot Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jegyezte, aki a Tisza-kormány döntésének értelmében az alapítói jogokat gyakorolja az alapítvány fölött az állam oldaláról.

Az MCC volt vezetője nehezményezte a döntést, ami szerinte azt jelenti, hogy

30 helyszínen szűnik meg az MCC tevékenysége

és 8000 diák sorsa válik bizonytalanná,

valamint több száz tanár munkahelyet is felszámolnak.

Ezenkívül számolni kell azzal is, hogy kutatások állnak le, ösztöndíjak kerülnek visszavonásra, kollégiumi helyek szűnnek meg, illetve hazai és határon túli táborok lesznek lemondva − foglalta össze Orbán Balázs a következményeket. Felvetette a kérdést, hogy mi értelme van ennek, hiszen egy tehetséggondozással foglalkozó intézmény szűnik meg a miniszter döntése nyomán.

Csakhogy az MCC friss közleménye szerint nem ez történt és nem ezt jelenti a nyilvánosságra hozott alapítói határozat.

Máris itt a fordulat: azonnal megszólalt az MCC a bezárása hírére, súlyos félreértés történt

Azzal kezdték a közleményüket, hogy a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának korábbi elnöke által közzétett bejegyzés

félreérthető lehet a nyilvánosság számára. Intézményünk kötelességének érzi, hogy tisztázza a tényeket a számunkra legfontosabb szereplők – a diákjaink, a szülők és a munkatársaink – megnyugtatása érdekében

– fogalmaztak. Majd tisztázták, hogy mi is történik valójában.

A nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. A jogszabály szellemében az alapítói jogok gyakorlója legkésőbb július 31-ig köteles volt intézkedni a KEKVA-forma megszüntetéséről. A folyamat következő lépéseként a kormány is határozatot hoz a KEKVA megszüntetéséről, majd az alapítói joggyakorló felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a továbbműködtetésről szóló nyilatkozat megtételére. Ebben az eljárásban nyilatkozhat a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t. Amennyiben az alapító szándéka erre irányul, a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról.

Hangsúlyozzuk, hogy semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt.

Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt – szögezték le.