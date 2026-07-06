Rávert a dollár az euróra, megroggyant a forint
Lefordult a forint hétfő délutánra, a magyar deviza a svájci frank kivételével gyengült a nyugati, valamint a régiós fizetőeszközökkel szemben is.
Gyengült a forint
Az euró jegyzése a bankközi devizapiacon 0,2 százalékkal, 353,93 forintra emelkedett.
A KSH által publikált májusi konjunktúra adatok kedvező képet festenek: érdemben javult az ipari termelés és a kiskereskedelem volumene is - írja az Erste.
A hét fő eseménye a júniusi inflációs adatok publikálása lesz kedden. Várakozásunk szerint minimálisan, 1,9 százalékra emelkedhetett az éves index a hatodik hónapban, ami megfelel a hazai konszenzusnak. Ezen kívül a júniusi költségvetési adatokra fókuszálnak majd a szereplők
- tették hozzá a bank elemzői.
Eközben egyre közelebb kerülünk az MNB következő kamatvágásához. A monetáris tanács legközelebb július 21-én ül össze.
A dollár még nagyobb mértékben erősödött a magyar pénznemben kifejezve, 0,3 százalékkal egészen, 309,5 forintig jutva.
Lejtőre került az euró-dollár kereszt
A zöldhasú eközben rákapcsolt az euró ellenében is. Az euró-dollár devizapár 1,1415-ig csökkent.
Hétfőn a kurzusra az eurózónából érkező Sentix befektetői bizalmi index, PPI- és kiskereskedelmi adatok, illetve az amerikai S&P Global végleges szolgáltatói PMI és az ISM szolgáltatói PMI lehetnek hatással.
Ezek közül az Erste szerint különösen az amerikai szolgáltatói adat mozgathatja az árfolyamot.
A héten kiemelt figyelmet kaphat a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve: a júniusi ülés felkavarta az állóvizet a tőkepiacokon, így a részletek újabb hullámokat vethetnek. Ezen felül a héten megrendezésre kerülő NATO-csúcs lehet a fókuszban.
Tétován erősödik a dollár
Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny ideiglenes megállapodás ellenére a Hormuzi-szoros körüli feszültségek továbbra is meghatározóak, mivel Irán igyekszik szigorítani az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű vízi út felett.
Ez fenntartja a geopolitikai kockázati felárat, és némi támaszt nyújt a menedéknek számító amerikai dollárnak, ami viszont hátráltató tényezőként hat az euró-dollár keresztárfolyamra.
A dollárra spekuláló befektetők ugyanakkor nem túl eltökéltek, mivel a múlt héten közzétett, meglehetősen gyenge amerikai foglalkoztatási adatok nyomán csökkent az amerikai jegybank (Fed) kamatemelésének valószínűsége. A nagy figyelemmel kísért amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatási jelentés (NFP) ugyanis azt mutatta, hogy az amerikai gazdaság júniusban mindössze 57 ezer új munkahelyet teremtett, szemben a várt 110 ezerrel.
Ráadásul az előző havi adatot is 172 ezerről 129 ezerre módosították.
Mindez a nyersolajárak közelmúltbeli zuhanása miatt enyhülő inflációs félelmekkel párosul, ezért az eddig 2026-ra várt egy-két Fed-kamatemelés kiárazódhat.
Ez, a részvénypiacok általánosan pozitív hangulatával együtt, visszafogja a dollár jelentősebb erősödését.
Ezzel ellentétesen hatnak az euróövezet gyengébb inflációs adatai, mivel ezek szintén csökkentik az Európai Központi Bank további kamatemeléseire vonatkozó várakozásokat.