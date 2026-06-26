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Új boltformátummal rukkolt elő a legnagyobb élelmiszer-kiskereskedő, a magyarok is belefuthatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A legnagyobb horvát élelmiszer-kiskereskedelmi lánc, a Konzum új üzletkoncepciót mutatott be Minute néven. Az első Minute bolt a horvát fővárosban, Zágrábban nyílt meg. A városi lakónegyedekre szabott üzletformátum a 2023 szeptemberében bevezetett Konzum Smart üzletek koncepciójára épül. A vállalat közlése szerint az új modell kényelmi technológiai megoldásokat kínál a hagyományos vásárlási megoldások mellett., melyek elsősorban a pénztári funkciókban és az azok közötti választási lehetőségben jelennek meg.
VG
2026.06.26, 10:15

Az ESM beszámolója szerint a Minute formátum legfontosabb újdonsága az önkiszolgáló pénztárak bevezetése, amelyek lehetővé teszik, hogy a vásárlók gyorsan, készpénzzel vagy bankkártyával fizessenek. Ennek köszönhetően a vásárlók eldönthetik, hogy a már ismert intelligens technológiát választják-e – amely a polcról leemelt termékeket automatikusan felismeri, így nincs szükség sem szkennelésre, sem pénztári megállásra –, vagy inkább a hagyományosabb önkiszolgáló fizetési folyamatot részesítik előnyben.

Minute néven mutatta be új boltformátumát a Konzum, a legnagyobb horvát élelmiszer-kiskereskedő
Minute néven mutatta be új boltformátumát a Konzum, a legnagyobb horvát élelmiszer-kiskereskedő
Fotó: ESM / Konzum

A saját termékmárkáról nevezték el Minute-nak az új formátumot

A technológiai innováció és a hagyományos kiskereskedelem ötvözésével a Konzum célja, hogy még szélesebb körben elérhetővé tegye szolgáltatásait, és megfeleljen a városi vásárlók folyamatosan változó igényeinek. A vállalat ígérete szerint azok számára, akik a lehető leggyorsabb vásárlási élményt keresik, a számítógépes látástechnológiára épülő rendszer továbbra is biztosítja a zökkenőmentes „vedd le és menj” (grab-and-go) megoldást. Ennek feltétele, hogy a vásárló bankkártyáját előzetesen regisztrálja a Konzum mobilalkalmazásában vagy a Minute üzletben elhelyezett táblagépen.

Az új üzletformátum a Konzum saját márkás Minute termékcsaládjáról kapta a nevét. A márka kínálatában fagyasztott készételek, tésztafélék, szószok, gyümölcssaláták, italok és gyümölcslevek szerepelnek. A termékcsalád elsősorban azokat a fogyasztókat célozza meg, akiknek nincs elegendő idejük a főzésre és az ételek elkészítésére.

A Konzum egyelőre tartja vezető helyét a horvát rangsorban

A Konzum Horvátország legnagyobb élelmiszer-üzletlánca, amely országszerte több mint 600 bolttal rendelkezik. 

A horvát versenyhivatal (AZTN) hivatalos 2024-es piaci jelentése alapján a Konzum piaci részesedése a horvát élelmiszer-kiskereskedelemben 20 és 30 százalék között mozog. 

Éves árbevétele meghaladja a 2 milliárd eurót, amivel megelőzi az összes versenytársát. A horvát piaci szereplők a pontos bevételi adataikat általában nem hozzák nyilvánosságra, így a versenyhivatal ezért sávokat közöl piaci részesedésükről. 

A horvát élelmiszer kiskereskedelemben a második helyen a német Schwarz Csoport áll, amely a Lidl és a Kaufland láncokkal közösen szintén 20 és 30 százalélk közötti szeletet hasít ki a piacból.

Horvátország népszerűsége a nyári nyaralószezonban a magyar turisták körében is megnő. Az országban törvény korlátozza a vasárnapi nyitvatartást (évente csak 16 vasárnap tarthatnak nyitva a boltok). Nyáron a tengerparti Konzumok szinte mind nyitva vannak vasárnap is, ám az üzletek nyitvatartása eltérhet. További Minute formátumú boltok nyitási helyszíneit a vállalat később jelenti be.

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