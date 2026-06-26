Új boltformátummal rukkolt elő a legnagyobb élelmiszer-kiskereskedő, a magyarok is belefuthatnak

Az ESM beszámolója szerint a Minute formátum legfontosabb újdonsága az önkiszolgáló pénztárak bevezetése, amelyek lehetővé teszik, hogy a vásárlók gyorsan, készpénzzel vagy bankkártyával fizessenek. Ennek köszönhetően a vásárlók eldönthetik, hogy a már ismert intelligens technológiát választják-e – amely a polcról leemelt termékeket automatikusan felismeri, így nincs szükség sem szkennelésre, sem pénztári megállásra –, vagy inkább a hagyományosabb önkiszolgáló fizetési folyamatot részesítik előnyben.

Minute néven mutatta be új boltformátumát a Konzum, a legnagyobb horvát élelmiszer-kiskereskedő

Fotó: ESM / Konzum

A saját termékmárkáról nevezték el Minute-nak az új formátumot

A technológiai innováció és a hagyományos kiskereskedelem ötvözésével a Konzum célja, hogy még szélesebb körben elérhetővé tegye szolgáltatásait, és megfeleljen a városi vásárlók folyamatosan változó igényeinek. A vállalat ígérete szerint azok számára, akik a lehető leggyorsabb vásárlási élményt keresik, a számítógépes látástechnológiára épülő rendszer továbbra is biztosítja a zökkenőmentes „vedd le és menj” (grab-and-go) megoldást. Ennek feltétele, hogy a vásárló bankkártyáját előzetesen regisztrálja a Konzum mobilalkalmazásában vagy a Minute üzletben elhelyezett táblagépen.

Az új üzletformátum a Konzum saját márkás Minute termékcsaládjáról kapta a nevét. A márka kínálatában fagyasztott készételek, tésztafélék, szószok, gyümölcssaláták, italok és gyümölcslevek szerepelnek. A termékcsalád elsősorban azokat a fogyasztókat célozza meg, akiknek nincs elegendő idejük a főzésre és az ételek elkészítésére.

A Konzum egyelőre tartja vezető helyét a horvát rangsorban

A Konzum Horvátország legnagyobb élelmiszer-üzletlánca, amely országszerte több mint 600 bolttal rendelkezik.

A horvát versenyhivatal (AZTN) hivatalos 2024-es piaci jelentése alapján a Konzum piaci részesedése a horvát élelmiszer-kiskereskedelemben 20 és 30 százalék között mozog.

Éves árbevétele meghaladja a 2 milliárd eurót, amivel megelőzi az összes versenytársát. A horvát piaci szereplők a pontos bevételi adataikat általában nem hozzák nyilvánosságra, így a versenyhivatal ezért sávokat közöl piaci részesedésükről.