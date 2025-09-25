Nyitásra készül a világ legmagasabb szállodája

Az új hotel a világ legnagyobb ember alkotta kikötőjében, a Dubai Marinában kap helyet, ahonnan fantasztikus panoráma nyílik a Perzsa-öbölre, beleértve a Palm Jumeirah-t, Dubaj mesterséges szigetcsoportját, és a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét is.
A pazar szálláshely 1004 szobát és lakosztályt kínál, amelyek mindegyike mennyezetig érő üvegfalakkal rendelkezik majd, lenyűgöző panorámával.
Sőt egy másik rekorddal is büszkélkedhet az épület, ugyanis a világ legmagasabban fekvő úszómedencéje is itt kap helyet. A végtelenített uszodát a 76. emeleten, körülbelül 303 méter magasan helyezték el.
A Ciel Dubai Marina elkészülte után a világ jelenlegi legmagasabb szállodáját, a szintén Dubajban található, 364 méter magas Gevora szállodát fogja megelőzni, és üzemeltetője a The First Group Hospitality lesz, amely úttörő projektjeiről és innovatív vendéglátási koncepcióiról ismert Dubajban.
