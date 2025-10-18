Elképesztően drágák lettek az autók Amerikában, és ennek több oka is van – a jövőben is folytatódhat a drágulás

Csak idő kérdése volt, és szeptemberben megtörtént, hogy az amerikai újautó-piacon az átlagos árak átlépték az 50 ezer dollárt (közel 17 millió forint) – derül ki a Cox Automotive alá tartozó Kelley Blue Book friss elemzéséből.

Az új autókat egyre kevesebben engedhetik meg maguknak az Egyesült Államokban / Fotó: Northfoto

A legnépszerűbb autók drágák, így az átlagár emelkedése sem meglepő

A szeptemberi rekordmagas 50 800 dolláros átlagár augusztushoz képest 2,1 százalékos növekedést jelent és éves alapon is 3,6 százalékos drágulásnak felel meg. A Yahoo Finance idézi a Cox Automotive jelentésben megszólaló ügyvezető elemzőjét, Erin Keatinget, aki szerint csak idő kérdése volt az ötvenezer dolláros határ átlépése, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a legnépszerűbb autó az Egyesült Államokban egy pickup a Fordtól, ami több mint 65 ezer dollárba kerül.

Keating szerint az új autók piacát a vagyonosabb vásárlók hajtják, akiknek több mozgósítható tőkéjük van, és akik hitelt is kedvezőbb feltételek mellett kapnak az autókra, így ők felpörgetik a piac drágább szegmensét. Mindeközben a húszezer dollár (6,8 millió forint) alatti autók piaca gyakorlatilag megszűnt, így

a szegényebb vagy takarékosabb vevők a használt autók piacára szorulnak.

A legutóbbi, augusztusi inflációs adatok az új autók esetében havi 0,3, míg éves szinten 0,7 százalékos drágulást jeleztek, míg a használt autók ára havi alapon 1, éves szinten pedig 6 százalékkal emelkedett. Az amerikai kormányzat leállása miatt a szeptemberi inflációs adatokat ez idáig nem közölték.

Az elektromos autók lejáró adókedvezménye is hozzájárult a dráguláshoz

A drágulás hátterében a KBB szerint az is szerepet játszott, hogy az elektromos autók vásárlását ösztönző adókedvezmény a múlt hónap végével járt le, így sokan hozták előre vásárlásukat, ami a villanyautók árát is megdobta. Az elektromos autók átlagára szeptemberben így több mint 58 ezer dollár volt és a villanyautók tették ki a vásárlások 11,6 százalékát a múlt hónapban.

A dráguláshoz emellett a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett autóipari vámok is hozzájárultak, hiszen az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei által kötött alkuk ellenére a vámok szintje magasabb, mint volt korábban és számos megállapodást még nem véglegesítettek, így az amerikai autópiac esetében kulcsfontosságú Kanadával és Mexikóval sincs végleges egyezség. A KBB ezért további drágulásra számít a következő hónapokban is.