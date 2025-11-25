Akár másfél millió euróért lehet falutulajdonos ebben az európai országban
A Portótól mindössze másfél órás autóútra fekvő, festői településnek, Póvoa Daónak különleges története van. Az ország középső részének egyik legszebb falujaként számon tartott Póvoa Daót a 2000-es évek elején körülbelül ötmillió eurós beruházással restaurálták, így mind a 41 gránitháza, sőt a kápolnája is kiváló állapotban van. Az 1258-ban alapított és az 1960-as évek óta lakatlan település a helyreállítását végző építőipari cég csődje miatt került kalapács alá.
Akár már másfél millió euróért (mintegy 570 millió forint) lehet valakiből falutulajdonos
Póvoa Dao faluját egy online aukción, 1,7 millió eurós kikiáltási árral és 1,445 millió eurós minimális értékkel hirdetik. A Jornal de Negócios szerint a települést még 1995-ben vásárolta meg a Ramos Catarino építőipari vállalat, amely egy bájos vidéki menedékhelyé alakította át, étteremmel, teniszpályával és gondozott kertekkel. A cég azonban a pénzügyi nehézségei és a BES (Banco Espírito Santo) összeomlását követően kénytelen volt feladni a projektet.
A falu teljes területe körülbelül 120 hektár, és a hirdető oldalakon elsősorban turisztikai befektetésre ajánlják, tekintve, hogy a Dao régió híres az ízletes borairól és a meseszép tájairól.
Kattintson az Origo oldalára, hogy további képeket lásson a festői településről!