Akár másfél millió euróért lehet falutulajdonos ebben az európai országban

A Portótól mindössze másfél órás autóútra fekvő, festői településnek, Póvoa Daónak különleges története van. Az ország középső részének egyik legszebb falujaként számon tartott Póvoa Daót a 2000-es évek elején körülbelül ötmillió eurós beruházással restaurálták, így mind a 41 gránitháza, sőt a kápolnája is kiváló állapotban van. Az 1258-ban alapított és az 1960-as évek óta lakatlan település a helyreállítását végző építőipari cég csődje miatt került kalapács alá.

A történelmi Póvoa Dao falujától egy online aukción keresztül kívánnak megszabadulni, méghozzá meglepően olcsón / Fotó: Wikipedia / Tm

Akár már másfél millió euróért (mintegy 570 millió forint) lehet valakiből falutulajdonos

Póvoa Dao faluját egy online aukción, 1,7 millió eurós kikiáltási árral és 1,445 millió eurós minimális értékkel hirdetik. A Jornal de Negócios szerint a települést még 1995-ben vásárolta meg a Ramos Catarino építőipari vállalat, amely egy bájos vidéki menedékhelyé alakította át, étteremmel, teniszpályával és gondozott kertekkel. A cég azonban a pénzügyi nehézségei és a BES (Banco Espírito Santo) összeomlását követően kénytelen volt feladni a projektet.

A falu teljes területe körülbelül 120 hektár, és a hirdető oldalakon elsősorban turisztikai befektetésre ajánlják, tekintve, hogy a Dao régió híres az ízletes borairól és a meseszép tájairól.

