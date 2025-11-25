Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.25 -0.5% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.42 +0.16% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.83 +0.1% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.25 -0.5% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.42 +0.16% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.83 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.37% OTP33,680 +1.81% RICHTER9,800 +2.19% OPUS481 -2.08% ANY7,300 -2.19% AUTOWALLIS150 -2.67% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,334.28 +1.36% BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.37% OTP33,680 +1.81% RICHTER9,800 +2.19% OPUS481 -2.08% ANY7,300 -2.19% AUTOWALLIS150 -2.67% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvény
MBH
Delta
blue chip
tőzsde

Rég volt ilyen szélsőséges hangulat a pesti parketten

Kettős hatásuk van a béketerveknek. Harmadik napja szórják a hadiipari részvényeket a pesti parketten, míg ma már elkezdték zsákolni azokat a papírokat, amelyek profitálhatnak az ukrajnai újjáépítésből. A Deltát egy hazai tender hajtja, a blue chip álmokat kergető MBH meg önmagát diszkontálja.
Faragó József
2025.11.25, 14:29
Frissítve: 2025.11.25, 16:58

Szélsőséges mozgások jellemzik a pesti parkettet. És nem a blue chipek viszik a prímet. A háttérben az ukrajnai béke reménye éppúgy meghúzódik, mint a hazai tenderek vagy a blue chipek közé törekvés.

pesti parkett
Nagyot ment a Delta a pesti parketten / Fotó: Delta csoport 

Ralik és völgymenetek a pesti parketten

Kedden délelőtt negyedmilliárdos forgalommal közel 25 százalékot pattant a Delta. Vezetve a BÉT-nyertesek listáját, egyúttal 

az ötödik legforgalmasabb papír volt ezen a délelőttön.

Nem véletlen a rali, ugyanis a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.  

DELTA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DELTA részvény17:10:38
Árfolyam: 72 HUF +24.5 / +34.03 %
Forgalom: 708,280,141 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Harmadik napja szórják a hadiipari részvényeket. Amióta kiszivárgott Donald Trump ukrajnai béketerve.

A magyar piacon a 4iG és a Rába nyújt kézenfekvő lehetőséget a hadiipari kitettségre.

Péntek óta valamelyest enyhült a nyomás a 4iG piacán. A részvény immár csak bő 1 százalékos mínusz mutat, vagyis a mostani szinteken már megjelennek a vásárlók.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:06:14
Árfolyam: 4,710 HUF -85 / -1.8 %
Forgalom: 570,424,920 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Míg a Rába esetében tegnap voltak többen a beszállók, akik támasztották a kurzust. Ma kicsit jobban elengedte magát a papír, bő 2 százalékos mínuszba csúszva. 

Aligha valószínű, hogy a békekötés egyúttal a fegyvergyártás alkonyát is jelentené. Más szóval, 

a korrekció beszállási pontokat kínál.

Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel, s továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a cseh CSG és a magyar 4iG párosa regionális hadiipai gyártóhellyé fejlesztheti. 

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény16:57:53
Árfolyam: 3,840 HUF -190 / -4.95 %
Forgalom: 66,443,900 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Amíg a béke reménye a hadiipari részvények számára vesszőfutást jelent. Addig 

azok a papírok, amelyeket korábban is az ukrajnai újjáépítési spekuláció hajtott, most új életre keltek. 

Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. Délelőtt 100 milliós forgalommal bő 8 százalékot pattant, de a DM-Ker közel 4 százalékos meglódulása is az újabb békespekulációk számlájára írható. 

EPDUFERR részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
EPDUFERR részvény16:59:45
Árfolyam: 21 HUF +1.6 / +7.62 %
Forgalom: 125,349,766 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Napközben

már négyezer forint alatt is járt az önmagát diszkontáló MBH,

amely 5600 forintos árszinten kezdte legfeljebb 3848 forintos áron értékesíteni a saját részvényeit. A diszkontakcióval a blue chipek közé kerülést célozzák.

MBHBANK részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MBHBANK részvény16:59:04
Árfolyam: 4,200 HUF -400 / -9.52 %
Forgalom: 55,944,860 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu