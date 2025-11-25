Rég volt ilyen szélsőséges hangulat a pesti parketten
Szélsőséges mozgások jellemzik a pesti parkettet. És nem a blue chipek viszik a prímet. A háttérben az ukrajnai béke reménye éppúgy meghúzódik, mint a hazai tenderek vagy a blue chipek közé törekvés.
Ralik és völgymenetek a pesti parketten
Kedden délelőtt negyedmilliárdos forgalommal közel 25 százalékot pattant a Delta. Vezetve a BÉT-nyertesek listáját, egyúttal
az ötödik legforgalmasabb papír volt ezen a délelőttön.
Nem véletlen a rali, ugyanis a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.
Harmadik napja szórják a hadiipari részvényeket. Amióta kiszivárgott Donald Trump ukrajnai béketerve.
A magyar piacon a 4iG és a Rába nyújt kézenfekvő lehetőséget a hadiipari kitettségre.
Péntek óta valamelyest enyhült a nyomás a 4iG piacán. A részvény immár csak bő 1 százalékos mínusz mutat, vagyis a mostani szinteken már megjelennek a vásárlók.
Míg a Rába esetében tegnap voltak többen a beszállók, akik támasztották a kurzust. Ma kicsit jobban elengedte magát a papír, bő 2 százalékos mínuszba csúszva.
Aligha valószínű, hogy a békekötés egyúttal a fegyvergyártás alkonyát is jelentené. Más szóval,
a korrekció beszállási pontokat kínál.
Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel, s továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a cseh CSG és a magyar 4iG párosa regionális hadiipai gyártóhellyé fejlesztheti.
Amíg a béke reménye a hadiipari részvények számára vesszőfutást jelent. Addig
azok a papírok, amelyeket korábban is az ukrajnai újjáépítési spekuláció hajtott, most új életre keltek.
Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. Délelőtt 100 milliós forgalommal bő 8 százalékot pattant, de a DM-Ker közel 4 százalékos meglódulása is az újabb békespekulációk számlájára írható.
Napközben
már négyezer forint alatt is járt az önmagát diszkontáló MBH,
amely 5600 forintos árszinten kezdte legfeljebb 3848 forintos áron értékesíteni a saját részvényeit. A diszkontakcióval a blue chipek közé kerülést célozzák.