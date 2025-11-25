Lukoil: káosz a benzinkutaknál, a szankció az amerikaiakra ütött vissza, már fizetni se tudnak

Nem jött ez jól sok embernek Amerikában, a csütörtöki hálaadás nap előtti megnövekedett forgalom idején befuccsoltak a kártyás fizetések a Lukoil hálózatában. Az orosz olajvállalat világszerte amerikai szankciók alá került. A fizetések korlátozása csak december 13-án lép életbe, de a problémák már most jelentkeztek, bizonyos területeken koncentráltabban. A bosszúság bosszúság, ha ez nem is hasonlítható azokhoz az izzasztó problémákhoz, amibe Európában sok politikus került az üzemanyag-ellátást fenyegető szankciók miatt. (Magyarország mentességet kapott Donald Trump elnöktől.)

Lukoil: amerikai ügyfeleiknek csak bosszankodás jutott, egyes európai országok ennél sokkal nagyobb fenyegetéssel szembesültek / Fotó: Gabby Jones

A Lukoil egy amerikai tagállamban igazán erős, de az nem akármelyik

Az amerikai Lukoil-kutaknál a következő történt:

A Lukoil franchise-hálózatához tartózó kúttulajdonosok nem férnek hozzá az orosz vállalat rendszerén keresztül lebonyolított hitel-, betéti és előre fizetett kártyás tranzakciókból származó bevételekhez – ezt a Bloomberg jelentése szerint Eric Blomgren, a New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association ügyvezető igazgatója közölte. Volt, aki próbálkozott a Lukoil rendszerén kívüli pénzmozgatással, de a Lukoil levelet küldött, amely szerint ez szerződésszegés. A vásárlóknak ez okoz igazi fejtörést és bosszankodást: a kutak bizonyos kártyák – köztük az American Express Co. által kibocsátottak – fizetéseinek feldolgozásával is problémákba ütköznek. Emiatt a vásárlókat készpénzes fizetésre kérik.

A Lukoil töltőállomásai a keleti parti, New Yorktól és Philadelphia szomszédságában fekvő New Jersey-be koncentrálódnak, amiről azt érdemes tudni ez ügyben, hogy az USA legsűrűbben lakott állama, alig több mint fél dunántúlnyi területtel, de magyarországnyi lakossággal. Itt 110 Lukoil-benzinkút van, a vállalat teljes hálózatának 60 százaléka.

A hírügynökségnek több alkalmazott megerősítette, hogy az ő állomásaikon mindkét probléma jelentkezett. Volt, ahol arra ösztönözték a vásárlókat, hogy készpénzzel fizessenek, és legalább egy helyszín fontolóra vette, hogy teljesen átáll csak készpénzes fizetésre.