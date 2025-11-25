Deviza
EasyJet: véget ért a velencei kaland, a Wizz Air riválisa Rómát és Milánót támadja le

Nagy terveket sző Európa második legnagyobb fapados légitársasága. A minden üzleti mutatóján javítani tudó brit easyJet az angol és az olasz piacon erősíti jelenlétét, ami nem jó hír a rivális Wizz Air számára. Az egymilliárd fontos éves profitcélt maga elé kitűző easyJet egyébként a saját részvényeseit sem kápráztatta el.
Kriván Bence
2025.11.25., 13:51

A várakozásokat felülmúló teljesítményt nyújtott az easyJet a szeptemberrel lezárt üzleti évében. A brit fapados légitársaság üzemi nyeresége a tavalyit 18 százalékkal meghaladva 703 millió fontra ugrott, lepipálva a londoni tőzsdecsoport (LSEG) 669 millió fontos előrejelzését. 

easyjet
Münchenben drónriadó miatt vesztegel az easyJet egyik gépe. Új kockázati tényező nehezíti a légi közlekedés biztonságát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 106 millió fontnyi profitbővülésből a légitársaság hagyományos, menetrendet követő tevékenységéből 50 millió, az üdültetési célú charterezésből pedig 56 millió font származott. Ebben a veszteséges bázisok feladása és a felszabaduló gépkapacitások kiemelkedő forgalmat hozó városokba történt áthelyezése is hozzájárult. A görög–török és olasz specialistaként is számon tartott easyJet

  • Milánó Linate,
  • Róma Fiumicino
  • és London Southend

repülőterén stratégiai bázist nyitott, miközben az alulteljesítő velencei és toulouse-i bázisára lakatot tett. A két új olasz bázisuk kialakítására 20 millió fontot költöttek és nyolc repülőt állomásoztatnak ott. A téli időszakban további 30 millió fontért fejlesztenek e két repülőtéren. 

Már százmillió utast tudna szállítani az easyJet

A sort jövőre a marokkói Marrákessel és az angliai Newcastle-lel folytatják, 3-3 gépet küldve az ottani új bázisukra. A lezárt üzleti évben 4 százalékkal, 104 milliósra bővítették az elérhető ülőhelyek összesített számát, miközben szintén 4 százalékkal nőtt az utasaik száma. Összesen 93,4 millió utast szállítottak, 3,8 millióval többet az előző évinél. 

A járatkihasználtság is nőtt, méghozzá 89,3 százalékról 89,8 százalékra.

Az easyJet a Wizz Airhez hasonlóan Airbus-flottát üzemeltet, de a nagy különbség köztük az, hogy az easyJet a gépeit CFM – amely az amerikai General Electric és a francia Safran közös vállalkozása –, hajtóművekkel rendelte meg, szemben a magyar hátterű fapadossal, amelyet érzékenyen érintett a Pratt & Whitney hajtóművel szerelt Airbusainak kényszerű javítása, mivel átmenetileg csökkentette az elérhető utasszállító kapacitásait. 

A piacvezető, a Boeingre esküdő Ryanairnél ez a probléma nem merült fel, nála a megrendelt 737 MAX-ok késedelmes szállítása okoz kapacitásbővítési nehézségeket.

Hiába nőtt a profit, a bukdácsol a részvényárfolyam

Visszatérve az easyJet gyorsjelentéséhez, a cég 9 százalékkal, 10,11 milliárd fontra növelte éves bevételét, adózás előtti profitja pedig szinten 9 százalékkal, 665 millió fontra gyarapodott. 

FRANCE. CORSE-DU SUD (2A) AJACCIO- NAPOLEON BONAPARTE AIRPORT. EASY JET AIRBUS A320 DEPARTURE
Az easyJet  számára éves szinten 250 millió fontos profitot termelt az üdültetési üzletág / Fotó: Only France via AFP

A társaság magas haszonkulccsal jellemzett üdültetési üzletága az idén elérte a középtávú célját, azaz 250 millió fontos adózás előtti profitot termelt, s így új célt tűzhettek ki maguk elé: a profitot 2030-ra 450 millió fontosra tervezik növelni, míg az egész légitársaság esetében ez elérheti az egymilliárd fontos álomhatárt. 

Az easyJet részvénye egyelőre nem tükrözi Kenton Jarvis vezérigazgató pozitív jövőképét, a papír az idén eddig 16 százalékkal értékelődött le, s a friss gyorsjelentésre sem reagált jól: a kurzus 2,6 százalékkal ereszkedett lejjebb.

Pedig az új profitcél meghatározása és foglalások alakulása is lendíthetett volna az árfolyamon. A folyó negyedévben a felkínált jegyek 81 százalékát már megvásárolták, míg a következő, januárral induló második üzleti negyedévben a kapacitások lekötése 26 százalékos. Előbbi kettő, utóbbi egy százalékkal haladja meg a bázisidőszakét.

Elemzői vélemények szerint az easyJet eredményei bár valóban jók voltak, a piac számára a hagyományos légitársasági üzletág bevételeinek 6 százalékos növekedése túl kevés volt az üdültetési üzletág 27 százalékos dinamikájához képest. 

Utóbbi üzletág megítélése kockázatosabb a befektetők szemében, emellett a légi közlekedési szektor minden résztvevőt érintő rizikói is árnyékot vethettek a részvényárfolyamra, elég a lehetséges sztrájkokat vagy az európai légi irányításban fel-felbukkanó káoszt megemlíteni, ami miatt ezrével kellhet járatokat törölni.

Az easyJet jelenlegi, 356 gépből álló flottája az új, 2026-os üzleti évben 17 Airbusszal bővül, 

miközben hármat kivonnak a forgalomból. Három éven belül a flottát 90 új géppel erősítik meg, a nyugdíjazandó utasszállítók számát pedig 51-re taksálják. Flottájának mérete alapján az easyJet a második legnagyobb európai fapados légitársaságnak számít a 613 darabos flottát üzemeltető ír Ryanair mögött és a 231 repülővel rendelkező Wizz Air előtt.

Olaszországból kapott méretes pofont a Wizz Air 

Félmillió eurós büntetést kapott a Wizz Air kiemelt piacán, Olaszországban, mert az All You Can Fly előfizetési konstrukcióját korlátlan repülésként hirdette, de elmulasztotta egyértelműen közölni a használati korlátozásokat. Pedig mint az köztudomású, az ördög az apró betűs részletekben rejlik.


 

