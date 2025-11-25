EasyJet: véget ért a velencei kaland, a Wizz Air riválisa Rómát és Milánót támadja le

A várakozásokat felülmúló teljesítményt nyújtott az easyJet a szeptemberrel lezárt üzleti évében. A brit fapados légitársaság üzemi nyeresége a tavalyit 18 százalékkal meghaladva 703 millió fontra ugrott, lepipálva a londoni tőzsdecsoport (LSEG) 669 millió fontos előrejelzését.

Münchenben drónriadó miatt vesztegel az easyJet egyik gépe. Új kockázati tényező nehezíti a légi közlekedés biztonságát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 106 millió fontnyi profitbővülésből a légitársaság hagyományos, menetrendet követő tevékenységéből 50 millió, az üdültetési célú charterezésből pedig 56 millió font származott. Ebben a veszteséges bázisok feladása és a felszabaduló gépkapacitások kiemelkedő forgalmat hozó városokba történt áthelyezése is hozzájárult. A görög–török és olasz specialistaként is számon tartott easyJet

repülőterén stratégiai bázist nyitott, miközben az alulteljesítő velencei és toulouse-i bázisára lakatot tett. A két új olasz bázisuk kialakítására 20 millió fontot költöttek és nyolc repülőt állomásoztatnak ott. A téli időszakban további 30 millió fontért fejlesztenek e két repülőtéren.

Már százmillió utast tudna szállítani az easyJet

A sort jövőre a marokkói Marrákessel és az angliai Newcastle-lel folytatják, 3-3 gépet küldve az ottani új bázisukra. A lezárt üzleti évben 4 százalékkal, 104 milliósra bővítették az elérhető ülőhelyek összesített számát, miközben szintén 4 százalékkal nőtt az utasaik száma. Összesen 93,4 millió utast szállítottak, 3,8 millióval többet az előző évinél.

A járatkihasználtság is nőtt, méghozzá 89,3 százalékról 89,8 százalékra.

Az easyJet a Wizz Airhez hasonlóan Airbus-flottát üzemeltet, de a nagy különbség köztük az, hogy az easyJet a gépeit CFM – amely az amerikai General Electric és a francia Safran közös vállalkozása –, hajtóművekkel rendelte meg, szemben a magyar hátterű fapadossal, amelyet érzékenyen érintett a Pratt & Whitney hajtóművel szerelt Airbusainak kényszerű javítása, mivel átmenetileg csökkentette az elérhető utasszállító kapacitásait.

A piacvezető, a Boeingre esküdő Ryanairnél ez a probléma nem merült fel, nála a megrendelt 737 MAX-ok késedelmes szállítása okoz kapacitásbővítési nehézségeket.