A globális technológiai események évek óta meghatározzák az iparági trendeket: elég csak a Las Vegas-i CES-re, a berlini IFA-ra vagy a barceloniai tech világtalálkozókra gondolni. A világ legtöbb nagy régiójában mára kialakultak ezek a zászlóshajó-rendezvények, egyedül Közép- és Kelet-Európában tátongott komoly űr.

A technológia folyamatosan fejlődik / Fotó: Shutterstock

A TechXpo alapgondolata nem pusztán üzletfejlesztési megfontolásból született. A szervezők szerint a régió földrajzi elhelyezkedése olyan pozíciót ad Magyarországnak, amely egyedülálló lehetőséget kínál technológiai és diplomáciai szempontból is. A rendezvény egyik célja a platform megteremtése a B2G-, B2B- és B2C-világ szereplői számára. A szervezők szerint Magyarország ideális helyszín arra, hogy nyugati és keleti érdekkörök – szakmai, üzleti és technológiai vonalon – egy helyen találkozzanak.

A rendezvény egyik legnagyobb különlegessége, hogy nem egyetlen technológiai ágra fókuszál, hanem találkozhatnak a résztvevők az IT, a gasztronómia, a vendéglátás, az autóipar és még sok más szektor szereplőivel.

Ez a sokrétű megközelítés egyszerre előny és kihívás, a szervezőknek ügyelniük kell arra, hogy a tartalom ne váljon felszínessé, mégis széles közönséget szólítson meg. Az idei év visszajelzései alapján ez sikerült, hiszen a szakmai résztvevőktől a laikus érdeklődőkig sokan találtak inspirációt a saját területükhöz.

Gaming, e-sport és generációk találkozása

A TechXpo hétvégi része – a Tech-Fest – idén is erős gamingfókuszt kapott. Bár ezt egy külső partner, a PlayIT Entertainment valósította meg, az együttműködés jól illeszkedett a rendezvény egészébe. A fiatalokat is sikerült ezáltal megfogni, hiszen játszani mindenki szeret. A gamingszekció nem csupán szórakoztatóelem volt. Konkrét üzletfejlesztési értéket is teremtett. Magyar játékfejlesztők mutathatták be projektjeiket több mint tízezer látogató előtt, és idén egy pécsi csapat nyerte a rendezvény játékfejlesztői díját. Ezt a magyar fejlesztőknek érdemes lehet figyelemmel követniük, mert a közelben ritkán adódnak hasonló lehetőségek. A 90-es évek ikonikus videójátékain felnőtt, ma már a 40-50-es éveikben járó menedzserek generációja különösen érdekes, hiszen ők egyszerre rendelkeznek mély szakmai tapasztalattal és személyes kötődéssel a digitális játékokhoz, így a rendezvényen a szakmai B2B- és B2G-programokat és a gamingszekciókat egyaránt értékelni tudják.