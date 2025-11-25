Deviza
Itt a Gazprom bejelentése: új vezetéket épít az orosz gázóriás, 10 milliárd köbmétert pumpál bele évente – itt vannak a részletek, mutatjuk az új szövetségest

A Gazprom és a kínai CNPC megkezdte a Távol-keleti útvonal nevű gázvezeték határ menti szakaszának építését, amely 2027-től évente 10–12 milliárd köbméter orosz földgázt szállít Kínába. Az Usszuri folyó alatt átvezető új cső lesz a második szárazföldi orosz–kínai gázútvonal a Szibéria Ereje mellett.
VG
2025.11.25, 13:35
Frissítve: 2025.11.25, 14:22

A Gazprom és kínai partnere, a CNPC hivatalosan elindította a Távol-Keleti útvonal nevű gázvezeték orosz–kínai határ menti szakaszának közös tervezését és kivitelezését – jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a két ország hetedik energetikai üzleti fórumán.

Gazprom: megkezdődött a Távol-Keleti gázvezeték építése Oroszország és Kína között
Fotó: AFP

A beruházás alapját egy 2022 februárjában aláírt kereskedelmi szerződés és a 2023-ban kötött kormányközi megállapodás adja. A dokumentumok értelmében Oroszország évente legfeljebb tízmilliárd köbméter földgázt szállíthat Kínába ezen az új útvonalon, minimum 25 éven keresztül. A felek nemrégiben megállapodtak abban, hogy a kapacitást a jövőben 12 milliárd köbméterre emelhetik.

A projekt orosz oldalon egy körülbelül 25 kilométeres elágazás megépítését foglalja magában a már üzemelő Szahalin–Habarovszk–Vlagyivosztok fővezetékből, valamint egy gázelőkészítő üzemet (amely eltávolítja a vízpárát és a kénhidrogént a gázból), valamint egy mérőállomást létesítenek Dalnyerecsenszk közelében.

A cső az Usszuri folyó alatt lép át Kínába. A szükséges oroszországi engedélyeket 2023 őszén szerezték meg: szeptemberben a szakértői jóváhagyás az első fázisra, novemberben pedig a második, határig tartó szakaszra érkezett meg. A kereskedelmi szállítások indítását 2027 január végére tervezik.

Miért fontos a Távol-Keleti útvonal nevű gázvezeték?

A vezeték tervezett éves kapacitása 10–12 milliárd köbméter földgáz, ami jóval kisebb a már működő Szibéria Ereje 38 milliárd köbméteres volumenénél. A különbség ellenére a projekt mindkét félnek fontos kiegészítést jelent az orosz–kínai energetikai együttműködésben.

Oroszország szempontjából ez az első olyan nagy exportvezeték, amely kifejezetten a Távol-Keleten kitermelt gázt juttatja el külpiacra. A régió eddig főként a hazai fogyasztókat látta el, illetve a Szahalin–2 LNG-terminálon keresztül tengeri úton exportált – elsősorban Japánba és Dél-Koreába.

Pekingnek az új cső egy második, földrajzilag teljesen elkülönülő szárazföldi orosz forrás lesz. Míg a Szibéria Ereje Nyugat-Szibériából, déli irányból érkezik, az új vezeték az ország északkeleti részét fogja közvetlenül ellátni. Ez tovább diverzifikálja a kínai gázimportot, és csökkenti a tengeri szállításoktól való függést.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) nagy része ugyanis a keskeny Malakka-szoroson át érkezik, amely stratégiai szempontból sebezhető pont, mivel könnyen elzárható háború vagy konfliktus esetén. A közvetlen szárazföldi csővezeték ezt a kockázatot mérsékli.

