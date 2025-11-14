Deviza
Húsz év után elkészült a grandiózus Gare de Mons pályaudvar, és azonnal bekerült a világ hét legszebb vasútállomása közé

Egy feltűnő, új vasúti csomópont nyílt meg Belgiumban, amely rögtön magára vonta a világ figyelmét. A 323 millió euróból (kb. 125 milliárd forint) felépült Gare de Mons pályaudvar merész, futurisztikus ​​formát ötvöz az intermodális infrastruktúrával.
VG
2025.11.14, 11:23
Frissítve: 2025.11.14, 11:25

A Prix Versailles, a világ egyik legelismertebb építészeti és formatervezési díjának zsűrije 2025-ben is nyilvánosságra hozta a világ legszebb vasútállomásainak listáját, amelyre a Mons városában felépült Gare de Mons pályaudvar is felkerült.

Az októberben elkészült Gare de Mons pályaudvar bekerült a világ hét legszebb vasútállomása közé. Fotó: Eric Lalmand / Belga / AFP /

Közel húszévnyi építés után nyílt meg a vadonatúj Gare de Mons pályaudvar

Az állomás korszerűsítésének tervei eredetileg 2004-ben merültek fel, és eltartott egy ideig, mire a projekt beindult. A szerződést végül a Santiago Calatrava építészeti cég kapta meg 2006-ban, és közel 20 évnyi késedelem, költségvetés-túllépés és további nehézségek után, végül idén októberben nyílt meg teljes pompájában.

Az alábbi képeken a lenyűgöző létesítmény látható:

image
image
image

