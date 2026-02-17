A nagy AI-sztori: ki uralja az adatot, és ki lesz a szolga? – az AI-val új világrend épül

A mesterséges intelligencia nem új találmány, mégis most érkezett el arra a pontra, amikor geopolitikai kérdéssé vált. A számítási kapacitás robbanásszerű növekedése és az adatmennyiség exponenciális bővülése új helyzetet teremtett: ma már nem az a kérdés, hogy miben kap szerepet az AI, hanem az, hogy kinél van az adat és az infrastruktúra. A nagy AI-sztori legújabb adásának vendége Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt, aki szerint a mesterséges intelligencia körüli félelmek jelentős része nem magából a technológiából fakad, hanem abból, ahogyan az ember használja. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Nem a gép a veszélyes, hanem a felhasználó

A beszélgetés egyik központi gondolata, hogy a generatív rendszerek valójában matematikai algoritmusok, amelyek az emberiség által előállított adatokból dolgoznak. Ha torz, veszélyes vagy destruktív mintákat tanulnak meg, az azért van, mert ezek az adatok rendelkezésre állnak. Krasznay Csaba szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy az AI öntudatra ébred, hanem az, hogy a technológia segítségével az ember könnyebben fér hozzá olyan tudáshoz, mely korábban nehezebben volt elérhető – például vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatos információkhoz.

A felelősség ezért elsődlegesen a szolgáltatókat terheli,

akiknek technológiai és szabályozási eszközökkel kell korlátozniuk a veszélyes használatot.

Míg az Egyesült Államokban a lakosság többsége inkább veszélyforrásként tekint az AI-ra, addig Kínában jóval optimistább a megítélés. Ennek oka nem pusztán politikai, hanem kulturális is. Az individualista amerikai gondolkodás és a kollektívabb kínai társadalmi berendezkedés eltérő viszonyt eredményez a technológiához.

A verseny azonban nem ideológiai, hanem gazdasági természetű. Az adat az új stratégiai erőforrás: közösségi médiából, IoT-eszközökből, okosgyárakból származó információk határozzák meg, ki tud hatékonyabb rendszereket építeni. A TikTok körüli amerikai vita is elsősorban erről szól: ki birtokolja a viselkedési mintákból származó adatvagyont.