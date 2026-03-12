A háborús prémium már ott is megjelent, ahol a Közel-Kelet nem jelentős termelő – az energiaválság után jöhet az élelmiszerválság, de Magyarország lépett

Szemben a kőolajjal, földgázzal, műtrágyával vagy épp alumíniummal, a Közel-Kelet nem jelentős szereplő a gabonatermelésben, ám a háborús prémium mégis megjelent a legfontosabb termények árában, így emelkedik a búza, a kukorica vagy épp a szója ára is.

A gabonapiacon is nőnek az árak, drágul a búza, a szójából üzemanyag lesz

Ezt részben magyarázhatják a műtrágyaellátással kapcsolatos félelmek, amik a vetéshez közeledve alaposan megnehezíthetik a gazdák dolgát, miközben a dízelárak szintén megdobják a termelési költségeket. Ráadásul, ha ez nem lenne elég, az Egyesült Államok nyugati részén rendkívüli hőség várható a következő napokban, ami tovább növelheti az aszály kockázatát egy olyan térségben, ahol az alacsony téli hóborítás miatt már amúgy is magas volt – írja a Weather West. Tekintve, hogy a térségben jelentős mennyiségű gabonát termelnek, a kedvezőtlen időjárás felfelé hajtja az árakat.

Az Agweb összefoglalója szerint sokan vásárolnak infláció elleni védekezésként is gabonát vagy ahhoz kötött határidős kontraktusokat, ráadásul a szója és szójaolaj árát azok a pletykák is hajtják, hogy az amerikai üzemanyagpiacon magas lehet a megújuló alapanyagok felhasználásának követelménye, így

jelentős mennyiségű biodízel készülhet.

A szója piacát az amerikai–kínai megállapodás esélye is tüzeli.

A búza és a szója így idén már 17 százalékot drágult, egyelőre csak a kukorica ára nem lőtt ki a fontosabb gabonák közül, miután hiába készül óriási mennyiségű bioetanol a terményből, az amerikai silókban lévő óriási készletek gátat szabnak a drágulásnak.

Ezt lépte a kormány

Az ukrán olajblokád és a közel-keleti feszültségek együttesen brutális üzemanyagár-robbanást okoztak, Orbán Viktor pedig hétfőn délután ismertette, hogy a kormány védett árat vezet be a benzinkutakon a magyar autósok számára. A miniszterelnök a rendkívüli kormányülés után élőben jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahol bejelentette: az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére hétfő éjféltől „védett árat” vezetnek be minden magyar család és vállalkozás számára.