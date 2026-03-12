Deviza
A háborús prémium már ott is megjelent, ahol a Közel-Kelet nem jelentős termelő – az energiaválság után jöhet az élelmiszerválság, de Magyarország lépett

Az iráni háború hatásai a gazdákat is érzékenyen érinthetik, hiszen számos költségük nő. Ezért elindult a gabonák drágulása is, miközben nőnek az aszállyal kapcsolatos félelmek. A magyar kormány a hazai mezőgazdaság szereplőire is gondolt, amikor bevezette a védett üzemanyagárakat, ráadásul a pár napja megjelent rendelet számos könnyítéssel is kiegészült számukra. Az intézkedéssel megelőzhető, hogy drasztikusan dráguljanak itthon az élelmiszerek, fékezi az inflációt.
VG
2026.03.12, 11:58
Frissítve: 2026.03.12, 13:07

Szemben a kőolajjal, földgázzal, műtrágyával vagy épp alumíniummal, a Közel-Kelet nem jelentős szereplő a gabonatermelésben, ám a háborús prémium mégis megjelent a legfontosabb termények árában, így emelkedik a búza, a kukorica vagy épp a szója ára is.

Combine,Harvester,Removes,Wheat,In,The,Field.,Bread,Production. búza
Az iráni háború miatt a gabona is drágább lehet / Fotó: Sauko Andrei / Shutterstock

A gabonapiacon is nőnek az árak, drágul a búza, a szójából üzemanyag lesz

Ezt részben magyarázhatják a műtrágyaellátással kapcsolatos félelmek, amik a vetéshez közeledve alaposan megnehezíthetik a gazdák dolgát, miközben a dízelárak szintén megdobják a termelési költségeket. Ráadásul, ha ez nem lenne elég, az Egyesült Államok nyugati részén rendkívüli hőség várható a következő napokban, ami tovább növelheti az aszály kockázatát egy olyan térségben, ahol az alacsony téli hóborítás miatt már amúgy is magas volt – írja a Weather West. Tekintve, hogy a térségben jelentős mennyiségű gabonát termelnek, a kedvezőtlen időjárás felfelé hajtja az árakat.

Az Agweb összefoglalója szerint sokan vásárolnak infláció elleni védekezésként is gabonát vagy ahhoz kötött határidős kontraktusokat, ráadásul a szója és szójaolaj árát azok a pletykák is hajtják, hogy az amerikai üzemanyagpiacon magas lehet a megújuló alapanyagok felhasználásának követelménye, így 

jelentős mennyiségű biodízel készülhet. 

A szója piacát az amerikai–kínai megállapodás esélye is tüzeli.

A búza és a szója így idén már 17 százalékot drágult, egyelőre csak a kukorica ára nem lőtt ki a fontosabb gabonák közül, miután hiába készül óriási mennyiségű bioetanol a terményből, az amerikai silókban lévő óriási készletek gátat szabnak a drágulásnak.

 

Ezt lépte a kormány

Az ukrán olajblokád és a közel-keleti feszültségek együttesen brutális üzemanyagár-robbanást okoztak, Orbán Viktor pedig hétfőn délután ismertette, hogy a kormány védett árat vezet be a benzinkutakon a magyar autósok számára. A miniszterelnök a rendkívüli kormányülés után élőben jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahol bejelentette: az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére hétfő éjféltől „védett árat” vezetnek be minden magyar család és vállalkozás számára.

Az állami tartalékkészleteket felszabadítják, hogy biztosítsák az üzemanyagárak stabilitását. Ennek következtében

  • a benzin ára 595 forint,
  • míg a gázolaj ára 615 forint lesz.

A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik – hasonlóan a benzinárstophoz –, a magánszemélyek mellett pedig ezt kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Ráadásul – mint Nagy Márton miniszter bejelentette – a mezőgazdasági termelők és fuvarozók a telephelyen is hozzájuthatnak a védett árú üzemanyagokhoz. 

Nagy Márton szerint a rendszer lényege, hogy a mezőgazdasági és fuvarozói vállalkozások számára a kedvezményes árú üzemanyag ne csak a töltőállomásokon legyen elérhető, hanem közvetlen kiszállítással is. A döntés azokra a szereplőkre vonatkozik, amelyek működéséhez jelentős mennyiségű gázolaj szükséges, és amelyek eddig jellemzően nagy tételben vásároltak üzemanyagot.

A tárcavezető szerint ezzel az intézkedéssel csökkenthető az érintett ágazatok költségterhe, miközben stabilabbá válhat az ellátás is.

95-ös benzin és dízel üzemanyagárak
 

Nagy Márton egy friss európai összehasonlítást is közzétett az üzemanyagárakról, amely szerint a magyar védett árak mellett a hazai tankolás jóval olcsóbb, mint számos nyugat-európai országban. A kormány álláspontja szerint az intézkedéseknek köszönhetően a magyar autósok és vállalkozások elkerülték, hogy 

a gázolaj ára akár az 1000 forint per liter közeli szintre emelkedjen.

A kabinet azzal indokolja a beavatkozást, hogy az energiapiaci feszültségek és a nemzetközi olajárak emelkedése Európa-szerte komoly drágulást okozott, ezért szükség volt olyan lépésekre, amelyek mérséklik a magyar gazdaságot és a háztartásokat érő hatásokat.

Aggódtak a piaci szereplők

A kormány üzemanyagpiaci beavatkozása a vártnál szélesebb gazdasági hatással járhat. Az intézkedés ugyanis nemcsak a lakosságot védi, hanem a vállalkozások számára is rögzíti az üzemanyag árát, ami közvetlenül befolyásolja a szállítási és logisztikai költségeket – ezek pedig az élelmiszerárak egyik legfontosabb meghatározó tényezői.

Az intézkedés azonban nemcsak a magánszemélyeket érinti, hanem a mezőgazdasági szereplőket, a fuvarozókat és a vállalkozásokat is.

Ez a kör kulcsfontosságú a gazdaság működésében. A mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-feldolgozás és a kiskereskedelmi ellátási lánc jelentős része közvetlenül függ az üzemanyagköltségektől: ha a gázolaj ára gyorsan emelkedik, az rövid időn belül megjelenik az élelmiszerárakban is.

Éppen ezért a mostani döntés az infláció egyik legfontosabb hajtóelemét fékezheti meg.

Iparági források már korábban is jelezték a Világgazdaságnak, hogy a kiskereskedelmi szektorban az elmúlt napokban komoly aggodalmat keltett az olajpiaci helyzet. A globális energiaellátási feszültségek miatt ugyanis jelentős üzemanyag-drágulásra számítottak, ami a szállítási költségeken keresztül könnyen újabb áremelési hullámot indíthatott volna el az élelmiszerpiacon.

A most bejelentett intézkedéssel azonban ez a forgatókönyv nagy eséllyel elkerülhető. A stabil üzemanyagárak ugyanis kiszámítható költségszintet biztosítanak a logisztikai láncban, a beszállítástól kezdve a boltok polcaira kerülő termékekig.

